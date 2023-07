Dinamo fierbe. Vlad Iacob, acuzații incendiare la adresa acționarilor

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, a susținut azi o conferință de presă în care a vorbit despre situația financiară a clubului, dar și despre zvonurile privind o posibilă plecare a sa de la echipă. Conform unor informații, acționarii grupării alb-roșii vor să-l înlocuiască pe tânărul administrator la mijlocul lunii august.

„V-am invitat fiindcă până acum nu am comunicat suficient de bine și n-am fost suficient de transparent în relația cu presa și cu fanii. Nu mă pot întoarce în trecut, dar cred că, din acest moment, pot face lucrurile mai bine. În prezent, informațiile din cadrul clubului sunt transmise pe mai multe canale, adesea contradictorii, însă, de acum, comunicarea clubului va fi efectuată printr-un singur canal, și anume prin intermediul meu, pentru a avea informații cât mai coerente”, și-a început discursul Vlad Iacob, citat de gsp.ro.

„Astăzi vreau să vorbesc despre situația financiară a clubului și despre modul în care ar trebui să funcționeze o societate aflată în insolvență, în conformitate cu Legea Insolvenței. În insolvență, activitatea Consiliului de Administrației și a președintelui clubului este suspendată, iar administrarea societății revine administratorului special.

El conduce, nu acționarii

Mai mult decât atât, Art.141, alin.2 prevede explicit că, pe parcursul reorganizării, societatea va fi condusă de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, iar acționarii nu au dreptul de a interveni în conducerea activității ori în administrarea averii debitorului”, a susținut Vlad Iacob.

„În sezonul precedent, clubul a funcționat cu un aparat administrativ minimal, redus la limita de jos a indispensabilului. Am găsit un club în derivă, abandonat de acționarul majoritar, dar atât de iubit de suporterii săi. Alături de câțiva oameni dedicați și rezilienți, am reușit să alcătuim un staff tehnic și o echipă competitivă.

Am limitat la maximum interferențele externe din cadrul departamentului sportiv, interferențe atât de prezențe la Dinamo în alte sezoane, am redat încrederea posibililor investitori în club și am readus echipa în primul eșalon într-un climat de profesionalism și cu excelente perspective pentru viitor, fapt dovedit inclusiv de interesul ridicat de astăzi al sponsorilor”, a declarat administratorul special al ”câinilor roșii”.

Clubul trebuie reproiectat complet

„Dinamo are nevoie de departamente puternice, cu profesioniști specializați și bine pregătiți în fiecare compartiment în parte. Eu cred că Dinamo trebuie reproiectat complet, iar acest proces trebuie efectuat de profesioniști specializați și cu expertiză în Football Business.

Am o echipă de astfel de profesioniști pregătiți să efectueze un proiect de audit și să ne efectueze consultanță de cel mai înalt nivel, elaborând un plan strategic pe care Dinamo va trebui să-l urmeze pentru a-și onora tradiția și pentru a reveni în vârful fotbalului românesc”, a spus Vlad Iacob.

Conducătorul clubului din șoseaua Ștefan cel Mare a completat: „Managementul unui club de fotbal este extrem de diferit de orice alt domeniu, iar echipe de management cu experiență în alte domenii au eșuat în managementul cluburilor de fotbal de atâtea și atâtea ori, atât în România, cât și în primele cinci ligi ale Europei. Din acest motiv, consider că expertiza specifică fotbalului este indispensabilă acestui proiect, iar alegerea profesioniștilor potriviți este esențială.

Datorii de 7 milioane de euro

”În prezent, în pofida informațiilor transmise pe diverse canale, pe lângă lucruri care reprezintă o normalitate pentru multe lucruri mici din Superligă - cum ar fi plata salariilor la zi și posibilitatea de a face transferuri - Dinamo are următoarea situație: astăzi, clubul are datorii curente de aproximativ 800.000 de euro și un singur plan de reorganizare aprobat. (...) Mai sunt datorii totale de aproximativ 7 milioane de euro.

Din acest motiv, fiecare angajare, fiecare contract semnat sau negociat cu un jucător, cu un furnizor sau cu un partener trebuie atent analizată, iar deciziile trebuie luate punând pe primul loc principiul maximizării averii debitorului. Nu ne putem permite să luăm decizii bazate pe dorințe personale, pe afinități, pe preferințe, ci trebuie să ținem cont de acest principiu”, a declarat Vlad Iacob.

Diferențe de viziune, nu război

Administratorul special al lui Dinamo nu consideră că să află într-un război cu acționarii, chiar dacă aceștia au transmis, pe diverse canale, că vor convoca în luna august Adunarea Generală a Acționarilor, pentru a-l îndepărta pe Vlad Iacob din fruntea clubului alb-roșu. ”Am în continuare o responsabilitate legală față de club și nu ezit să transmit transparent ceea ce se întâmplă la club cu adevărat.

Vreau să folosesc, din acest moment, o comunicare directă cu presa pentru a reflecta cât mai bine situația reală. În spațiul public ajung informații din tot felul de surse, de la oameni din cadrul clubului, dar și de la oameni din afara clubului, de lângă Dinamo. Nu consider că mă aflu într-un război cu acționarii clubului. Sunt, evident, niște diferențe de viziune, dar nu sunt într-un război”, a declarat Vlad Iacob.

Și-a luat avocat care să-l reprezinte

”Ce pot să spun e că am angajat un avocat care să mă reprezinte, pentru a mă asigura că procedura decurge în conformitate cu legea. Cred în continuare în planul meu și, după un sezon în care am reușit lucruri foarte bune la Dinamo, în ciuda tuturor neajunsurilor, vreau să pot să reproiectez clubul după cele mai bune practici existente în fotbalul european.

Vlad Iacob a recunoscut că are divergențe de opinie cu acționarul Andrei Nicolescu. ”Sunt niște divergențe de viziune și cred că, într-o echipă, scopul și viziunea ar trebui să fie comune. Cred că persoanele cu expertiză trebuie să fie cele care coordonează proiectul, iar între mine și Red&White, dar mai ales între mine și domnul Andrei Nicolescu, e o incompatibilitate conceptuală, de viziune, de conduită, de abordare și de implementare”.

Aproape două milioane de euro ”pompați” în club

De când Dinamo a fost preluat de Red&White Management, aproape două milioane de euro au intrat în vistieria grupării ”câinilor”. ”În interiorul clubului au ajuns sub 1,4 milioane de euro. Am cunoștințe că s-au mai făcut plăți pentru ridicarea interdicției la transferuri, undeva spre 400.000 de euro. Acționarii au făcut aceste plăți. Nu știu detaliile din interiorul Red&White. Ajungem, deci, pe la 1,8 - 1,9 milioane de euro. Au mai fost niște plăți făcute pentru prime, pentru cantonament. În total, undeva pe la două milioane de euro. Probabil sub”, a dezvăluit Vlad Iacob.