Dinamo, sufocată de tensiunile interne: Război deschis între oficialii clubului

Dinamo a revenit, în mod miraculos aproape, în primul eșalon, la capătul unui sezon în care, la cum a debutat în liga a doua, obiectivul realist părea a fi evitarea căderii în „C“! Ovidiu Burcă a scos însă „bagheta magică“, iar acum vom revedea derby-urile cu FCSB și Rapid. Până atunci însă, roș-albii suferă!

Interdicția de a face transferuri abia urmează să fie ridicată, după ce datoriile către foști jucători au fost achitate foarte târziu. Litigiile au fost stinse, luni. Acum însă, curg declarațiile războinice. Între oamenii din conducere! Potrivit gsp.ro, administratorul special, Vlad Iacob, e „la cuțite“ cu acționarii de la firma Red&White, Eugen Voicu și Andrei Nicolescu. Drept urmare, în ultimele ore, părțile s-au „ciocnit“, atât în mass-media, cât și în mediul online. Tonul a fost dat de Dorin Iacob, tatăl lui Vlad Iacob, la Digi Sport.

Ce a spus Dorin Iacob?

*Au avut loc foarte multe discuții. Au fost refuzați anumiți investitori. Mă refer și la domnul Apreutese (n.r. – Simion Apreutese, omul de afaceri care voia și FCSB). Atunci când au luat cunoștință de ce se vrea, a fost hazliu. Nici măcar un plan de business n-a fost pus în fața investitorilor. Dinamo nu intră pe o traiectorie firească și un lucru bun este o finanțare reală, imediată și competentă. Voicu și Nicolescu au vrut să vină cu bani cât mai mulți (n.r. investitorii), dar tot ei să conducă. În Liga 1, Dinamo are cu totul alt potențial și o altă perspectivă.

Ce a scris Vlad Iacob în ultima sa postare?

*Așa cum Dinamo merită un viitor extraordinar, adevărul merită să iasă mereu la iveală - indiferent dacă ne place sau nu și indiferent dacă generează disconfort, disensiuni sau divergențe.

Eugen Voicu, contraatac pe rețelele de socializare

*Avem de-a face cu manipulatori profesioniști, familia Iacob. Este o denaturare a adevărului și un stil de abordare specific. Interesul personal ambalat perfect sub interesul clubului. Dacă aș fi unul din personaje, mi-ar fi greu să judec corect, știu să spună doar ce este în interesul lor și să scoată din context adevărul. Comportamentul este total defavorabil clubului și nu cred că este o soluție spălarea rufelor în public.

Andrei Nicolescu, declarație dură pentru gsp.ro

*Atacurile în presă fac rău echipei înainte de începutul campionatului. Red%White acționează exclusiv în interesul lui Dinamo. Am promovat. Am plătit datoriile către jucători, ridicăm interdicția, consolidăm Dinamo. Cei care sperau că ne vom bloca, atacă acum. E opțiunea lor. Noi continuăm să ne respectăm promisiunile. Dinamo are primul meci în 6 zile. Așteptăm suporterii alături de echipă.