Cum va arăta litoralul românesc în 2024, în comparație cu 2023. Stațiunile preferate de români

Chiar dacă foarte mulți români au început să-și îndrepte atenția către vacanțe în străinătate, există în continuare foarte mulți conaționali care optează pentru concedii pe litoralul românesc.

Conform specialiștilor în domeniu, anul 2023 a fost unul bun pentru stațiunile românești de la malul Mării Negre. De asemenea, aceștia dezvăluie și ce așteptări au pentru vara anului 2024, având în vedere trendurile din zona vacanțelor românilor.

Cum va arăta litoralul românesc în 2024, în comparație cu 2023

Conform informațiilor oferite de Asociația Națională a Agențiilor de Turism, anul 2023 a fost unul relativ reușit pentru litoralul românesc, fiind înregistrate creșteri semnificative în comparație cu anul 2022.

Chiar dacă mulți români își rezervă vacanțe în străinătate, în țări precum Grecia, Turcia sau chiar Bulgaria, există și foarte multe persoane care încă preferă plajele din România.

Acest lucru se observă și din valoarea medie a unei rezervări, care în 2023 a fost de 2.500 de lei, în creștere cu 5% față de anul precedent. Cu toate acestea, durata medie a sejururilor a înregistrat o scădere de la 4.9 la 4.7 nopți, mai notează Asociația Națională a Agențiilor de Turism.

Totodată, 26% dintre turiștii care și-au petrecut concediile în stațiunile din România au ales să achite folosind voucherele de vacanță.

„Litoralul românesc reușește să atragă turiști și acum, când vacanțele în străinătate sunt destul de la îndemână. Există multe pachete pentru țări precum Grecia, Turcia sau Bulgaria, care sunt destul de accesibile dacă sunt achiziționate din timp. Din statisticile pe care le avem, observă că, de cele mai multe ori, familiile aleg să își petreacă vacanța pe litoralul românesc. Totodată, observăm o creștere când vine vorba despre persoanele aflate în categoria de vârstă 45-49 de ani. Tinerii, în general studenții sau elevii de liceu, aleg să meargă pe litoralul românesc, întrucât pentru ei este mult mai accesibilă o vacanță în țară decât una în străinătate”, a precizat Andrei Munteanu, consilier în turism.

Specialiștii în turism sunt de părere că anul 2024 va fi mai bun decât anul precedent și că investițiile făcute pe litoralul românesc își vor spune cuvântul tot mai mult, de la un an la altul.

„Perioada Covid-19 a făcut ca cifrele să scadă dramatic, dar suntem pe un trend ascendent. Vorbim de creșteri de la un an la altul și noi ne așteptăm ca acest trend să se păstreze și în 2024. Din ce am înțeles, tarifele de pe litoral vor fi mai scăzute în acest an, deci vorbim despre vacanțe puțin mai accesibile. Plajele au fost modificate, au fost lărgite, iar acest lucru îi atrage pe turiști. Chiar dacă nu avem cel mai fin nisip în acest moment, lucrurile se vor schimba în timp”, a mai spus consilierul în turism.

Care sunt cele mai vizitate stațiuni de pe litoralul românesc

Potrivit statisticilor oferite de compania Eximtur, românii au anumite preferințe când vine vorba despre stațiunile de pe litoralul românesc. Astfel, în 2024, în ordinea vânzărilor s-au aflat următoarele: Mamaia, Eforie Nord, Olimp, Venus, Saturn, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Mangalia, Costinești, Eforie Sud, Techirghiol, Vama Veche. Stațiunile cu cele mai mari creșteri sunt Eforie Nord, Olimp, Costinești și Eforie Sud.

„Cu siguranță, Mamaia va rămâne pe primul loc și în 2024, iar acest lucru se observă din rezervările deja existente. Este o stațiune care îmbină perfect relaxarea și distracția. Totodată, există restaurante foarte bune în această stațiune, iar partea aceasta, a gastronomiei, este destul de importantă pentru români. Chiar dacă prețurile sunt puțin mai mari decât în alte stațiuni, Mamaia va rămâne în topul preferințelor. Totodată, românii au început să caute și stațiunile mai liniștite, precum Olimp, Venus sau Saturn. Tinerii vor frecventa în continuare Costineștiul și Vama Veche, pentru distracția specifică acestor locații”, a adăugat Andrei Munteanu.