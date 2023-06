„Dictatorul“ Djokovici: Cele zece argumente cu care și-a redus contestatarii la tăcere

Simply the best. La 18 zile după moartea americancei Tina Turner, titlul unui hit pe care aceasta l-a lansat în 1989 îl descrie cel mai bine pe Novak Djokovici. Sârbul e de acum posesorul indiscutabil al titlului onorific de cel mai bun jucător all-time. „Adevărul“ oferă argumentele care au tranșat acest subiect.

Novak Djokovici (36 de ani, 1 ATP) e genul de sportiv pe care fie îl iubești, fie îl detești. Cale de mijloc nu există, iar sârbul nici nu te poate lăsa indiferent, dacă ești pasionat de tenis.

Inclusiv oamenii care s-au intersectat profesional cu Nole au ajuns la această concluzie, elocventă fiind declarația dată de fostul său antrenor, legendarul Boris Becker (55 de ani): „Djokovici, prin felul său de a fi, nu poate fi pe gustul tuturor“.

Și, totuși, de acum există unanimitate în privința lui Djokovici, măcar într-o singură privință. Cea mai importantă, de altfel, căci vorbim despre un sportiv. Novak Djokovici e cel mai bun jucător de tenis care a ținut vreodată racheta în mână. Victoria sa de duminică, în finala de la French Open, i-a oferit acest statut. Iar argumentele sunt atât de multe, încât, într-o tentativă de a valorifica la maxim spațiul editorial din această pagină, trebuie să trecem direct la ele.

1. 23, cifra care îl face unic

Victoria de la Roland Garros l-a lăsat pe Nole singur în fruntea clasamentului care contează, de fapt, cel mai mult, când vorbim despre titlul de „G.O.A.T“ în tenis (n.r. – Greatest Of All Times). Pe românește: cel mai bun al tuturor timpurilor. Aici, Djokovici ocupă locul 1, cu 23 de trofee majore. A ajuns la acest total, în condițiile în care a fost exclus de la două Grand Slam-uri recente – Australian Open 2022 și US Open 2022 – pentru că n-a avut certificat de vaccinare anti-COVID! O asemenea anomalie ar fi distrus mental un om normal. Djokovici, în schimb, a devenit mai înverșunat! Și a câștigat trei din ultimele patru Grand Slam-uri (Wimbledon 2022, Australian Open 2023, French Open 2023) pentru a-l devansa pe Nadal, la capitolul titlurilor majore din palmares.

2. Cel mai bun la turneele de Masters 1000

După Grand Slam-uri, cele mai importante turnee de tenis sunt cele de categoria Masters 1000. Și aici, Nole are cele mai multe trofee: 38. Rivalii săi la titlul de „G.O.A.T“ ocupă locurile 2 și 3, în clasamentul all-time. Nadal are 36 de turnee ATP Masters 1000, iar Federer 28. Și Djokovici excelează și la un alt capitol: e singurul sportiv care a triumfat la toate întrecerile de această categorie, la Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Montreal / Toronto, Cincinnati, Paris și Shanghai. Lui Nadal îi lipsesc titlurile de la Miami, Paris și Shanghai, în timp ce Federer n-a triumfat niciodată la Monte Carlo și Roma.

3. Împarte locul 1 la Turneul Campionilor

ATP Finals e întrecerea de final de an care adună la start cei mai buni opt sportivi din fiecare sezon. Aici, în acest moment, cele mai multe trofee, câte șase, au fost cucerite de Federer (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) și de Djokovici (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022). În dreptul lui Nadal figurează zero trofee ATP Finals. Pe locul 3, în ierarhia all-time, se află cehul Ivan Lendl și americanul Pete Sampras, fiecare cu cinci titluri.

4. Meciurile directe, avantaj Nole

Djokovici deține un bilanț pozitiv, atât în meciurile directe cu Federer, cât și în cele cu Nadal. Scorul confruntărilor Djokovici – Federer e de 27-23 în favoarea sârbului. Duelurile Djokovici – Nadal au, deocamdată, un rezultat pe muchie de cuțit: 30-29.

5. Cel mai bun palmares din circuitul actual

Dintre jucătorii aflați în activitate, Novak are cele mai multe trofee ATP în palmares: 94. În clasamentul all-time, sârbul tocmai a ajuns pe locul 3, la egalitate cu cehul Ivan Lendl (63 de ani). Primele două locuri sunt ocupate de americanul Jimmy Connors (109 trofee ATP) și de elvețianul Roger Federer (103). Nadal e pe 5, cu 92 de trofee în palmaresul său.

6. Serie ireală la turneele majore

Odată cu triumful în finala de duminică, 7-6, 6-3, 7-5 cu Ruud (4 ATP), Djokovici a ajuns la 21 de meciuri câștigate la rând la turneele de Grand Slam. Seria a început-o la Wimbledon 2022, a continuat-o la Australian Open 2023 și a prelungit-o acum, la Roland Garros. Acest parcurs, de-a dreptul ireal, e realizat de Nole pentru a 5-a oară în cariera sa! Mai mult de atât, în trecut, el a legat chiar și mai multe victorii în turneele de Grand Slam:

*30 de meciuri câștigate la rând – Wimbledon 2015 – Wimbledon 2016

*27 – Wimbledon 2011 – Roland Garros 2012

*27 – Australian Open 2021 – US Open 2021

*26 – Wimbledon 2018 – Roland Garros 2019

Prin comparație, Nadal și Federer se pot lăuda doar cu două serii de câte 21 de victorii la rând, la turneele majore.

7. Bilanț fabulos după 30 de ani

Se spune că nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul și, cu siguranță, aceasta va fi pierdută și de Djokovici, pe viitor. Acum însă, sârbul pare că a descoperit „elixirul tinereții“. Pentru că în topul jucătorilor care au cucerit trofee majore după 30 de ani, Djokovici ocupă locul 1, cu 11 titluri! Pe lista campionilor de Grand Slam trecuți de 30 de ani, pe 2 și 3 apar Rafael Nadal (8 trofee) și Roger Federer, Rod Laver și Ken Roswell (câte 4 titluri).

8. Primul care face hattrick peste tot

Până acum, French Open era Grand Slam-ul cel mai slab al lui Djokovici, cu „doar“ două trofee cucerite. Acum, triumful de la această ediție, i-a adus sârbului și titlul cu numărul trei, la Roland Garros. Și i-a oferit și o performanță fără precedent în lumea tenisului: primul jucător care câștigă fiecare Grand Slam de cel puțin trei ori.

9. Cel mai bun procentaj din tenis

Djokovici câștigă meciurile cu o regularitate, de parcă ar fi „robot“. Dovadă și faptul că are cel mai bun procentaj al victoriilor din istoria tenisului masculin: 83,4% din totalul partidelor disputate de sârb au fost câștigate de acesta! Bilanțul său: 1.058 de victorii – 210 înfrângeri. În circuitul ATP, următoarele locuri, în această ierarhie, sunt ocupate de Nadal (82,9% din meciuri câștigate), de Borg (82,4%) și de Federer (82%).

10. Superior cu adversarii din Top 10

Djokovici ocupă locul 1 și într-un alt clasament, care vorbește despre nivelul său uluitor de joc: cele mai multe victorii în meciurile cu advesarii din Top 10 mondial! Aici, Nole are 245 de partide câștigate, fiind urmat de Roger Federer (224 de victorii) și de Rafael Nadal (186).

31

mai 2022 e data ultimului meci pierdut de Novak Djokovici la un Grand Slam. Se întâmpa, la French Open, în sferturi: 2-6, 6-4, 2-6, 6-7 cu Rafael Nadal.

Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe trofee de Grand Slam

1. Novak Djokovici (Serbia) – 23 de trofee

2. Rafael Nadal (Spania) – 22 de trofee

3. Roger Federer (Elveția) – 20 de trofee

4. Pete Sampras (SUA) – 14 trofee

5. Roy Emerson (Australia) – 12 trofee

Unde a câștigat Novak Djokovici cele 23 trofee de Grand Slam?

*Australian Open: 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

*French Open: 3 (2016, 2021, 2023)

*Wimbledon: 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

*US Open: 3 (2011, 2015, 2018)

De cine a trecut Novak Djokovici, în drum spre trofeul de la French Open 2023?

*Turul I: 6-3, 6-2, 7-6 cu Kovacevic (114 ATP)

*Turul II: 7-6, 6-0, 6-3 cu Fucsovics (83 ATP)

*Turul III: 7-6, 7-6, 6-2 cu Davidovich Fokina (34 ATP)

*Optimi: 6-3, 6-2, 6-2 cu Varillas (94 ATP)

*Sferturi: 4-6, 7-6, 6-2, 6-4 cu Khachanov (11 ATP)

*Semifinale: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 cu Alcaraz (1 ATP)

*Finala: 7-6, 6-3, 7-5 cu Ruud (4 ATP)