Video Dejan Stankovic a izbucnit la interviu în trei limbi. Rușii l-au dat afară

Fostul mijlocașul sârb Dejan Stankovic (47 de ani) și-a încheiat colaorarea cu formația rusă de fotbal Spartak Moscova.

Stankovic, fost colegcu Chivu la Inter, a avut o izbucnire împotriva unui jurnalist rus folosind trei limbi stărine.

Înainte să plece din Rusia, sârbul a făcut obiectul unui interviu care acum face înconjurul internetului.

La finalul victoriei cu 2-1 împotriva lui Akhmat Grozny, Stankovic, enervat de întrebările unui jurnalist, a răspuns folosind cuvinte dure, pe un ton răstit.