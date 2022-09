Decizie scandaloasă a FRF în cazul Săpunaru. „Liber la flegme și la bătăi”

Cristi Săpunaru, căpitanul echipei Rapid, a fost practic iertat, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei pentru incidentele grave provocate la partida cu FCU Craiova. Pedeapsa de o etapă suspendare i-a revoltat pe oamenii de fotbal.

Săpunaru a primit o suspendare pentru un joc şi o penalitate sportivă de 9.400 de lei, în urma incidentelor de la partida cu FC U Craiova, care s-a disputat la Târgu Jiu. Totodată, clubul organizator, FC U Craiova, a fost sancţionat cu o penalitate sportivă de 52.500 de lei, conform unor surse apropiate Comisiei de Disciplină.

”Din punctul nostru de vedere, Cristi Săpunaru nu trebuia să primească nicio etapă de suspendare, dar noi respectăm decizia Comisiilor”, a declarat finanțatorul giuleștenilor, Victor Angelescu.

Decizia l-a făcut pe managerul FCSB, Mihai Stoica, să aibă o reacție ironică, la OrangeSport: ”Ce este interesant e că dacă o suspendare este mai mică de 4 etape, nu se poate face recurs. Eu cred că ar trebui să se facă recurs la orice hotărâre a Comisiei. Poate câştiga recursul şi îi dădea o repriză de suspendare. E o glumă, totul e o glumă. E drăguț și că decizia a fost amânată și a venit tocmai înaintea unui meci din Cupă. Dacă aș spune ce cred acum, aș ajunge la Comisii”.

Se creează un precedent periculos

Dacă MM a dat-o pe glume amare, fostul arbitru Marius Avram a fost ferm, la ProSport Live: ”Decizia luată înseamnă de fapt liber la flegme, liber la scandal, liber la bătăi, pentru că dacă astăzi tu nu i-ai suspendat practic deloc, la următoarele meciuri la care un jucător va scuipa un spectator, la următoarele meciuri la care cineva va merge de la clubul gazdă și va provoca o galerie și lucrul ăsta va provoca un scandal, la următorul meci la care intră pe tunel persoane care nu au ce căuta și lovesc jucători, trebuie să dai aceeași decizie”.

Mititelu aruncă vina exclusiv pe rapidist

Adrian Mititelu, patronul celeilalte echipe implicate în conflict, FC U Craiova, care a organizat prost meciul de la Tg Jiu, permitând unor persoane neoficiale să se apropie de vestiarele jucătorilor, s-a declarat nemulțumit de decizia luată de FRF, dar nu va face recurs. „Ce să comentez eu… Dacă mai zic ceva mă trezesc iar cu un milion de înjurături şi reproşuri… Aşa că prefer să mă abţin, mai ales că aveam foarte mulţi amici rapidişti şi amiciţia s-a încheiat după acest eveniment de la Târgu Jiu, care 100% nu se datorează clubului nostru sau mie, ci din cauza acţiunilor făcute de acest jucător, unul valoros de altfel ca jucător, dar cu mari probleme de comportament”, spus Mititelu.

Finanțatorul oltean și-a apărat clubul, negând realitatea: ”Până la urmă tot noi am ieşit mai prost de aici, cu 50.000 de lei amendă… În fiecare an plătim 4-500.000 de lei amenzi pentru chestiuni legate de organizarea meciurilor, de suporteri… Noi, entităţile sportive nu avem capacitatea să ţinem sub control astfel de evenimente, dar ni se pun în cârcă. A fost o diversiune făcută de cei de la Rapid pentru a distrage atenţia de la gesturile lui Săpunaru. Acei oameni au apărut după ce scandalul a luat proporţii. Erau oameni din zona mixtă, foarte aproape şi când au văzut acea învălmăşeală au mers din curiozitate, pentru că era ceva inedit”, a spus Adrian Mititelu la Prima Sport, făcându-se că uită că acei ”curioși” au dat și ei cu pumnii și cu picioarele.