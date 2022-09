Craiova – Rapid, box în loc de fotbal, cu Săpunaru în prim-plan: Scene halucinante la vestiar VIDEO

Fotbalul românesc e sat fără câini! Asta reiese din incidentele care au marcat cele mai importante partide ale serii, vineri și sâmbătă. Mai întâi, au fost incidentele de la derby-ul ligii secunde, de pe Arena Națională. Apoi, la 24 de ore distanță, am văzut alte scene șocante, de această dată, la o confruntare din Liga I, la Târgu Jiu.

Scandalul a fost atât de mare, încât a și umbrit un meci frumos, plăcut ochiului, câștigat de Craiova lui Mititelu, scor 1-0 (Sidibe 55). Cu precizarea că Rapidul a jucat în inferioritate numerică, din minutul 30, după ce Ioniță a văzut „roșu“, la intervenția VAR, din cauza unei intrări brutale, la Achim.

Spre finalul partidei, galeria Rapidului a intrat în conflict cu forțele de ordine. Au fost aruncate scaune pe pista de atletism și s-a dat cu gaze lacrimogene. Drept urmare, au fost afectați și jucătorii, în ultimele minute, la fazele de atac ale Rapidului, întrucât aerul devenise irespirabil în zona respectivă, unde era poarta Craiovei!

Săpunaru, golan, nu căpitan!

După ultimul fluier al meciului, Cristi Săpunaru (38 de ani), căpitanul Rapidului, a „turbat“. Și a început, mai întâi, să se certe cu șeful firmei de pază. A fost doar începutul unor gesturi șocante din partea lui Săpunaru.

Continuarea acestui comportament condamnabil a venit în zona vestiarelor. Unde Săpunaru a sărit la bătaie cu un suporter craiovean, poreclit „Poștașu“. Imaginile din zona vestiarelor, care pot fi văzute mai jos, i-au lăsat pe cei prezenți în studiourile canalelor de sport cu gura căscată.

Ce s-a spus despre comportamentul lui Săpunaru de după meci?

*Florin Răducioiu, la Prima Sport: N-am cuvinte! Încercam să-mi aduc aminte dacă am mai văzut așa ceva. Comportament suburban, de stradă. Reprezinți un club istoric, ca Rapid, nu te poți comporta în halul ăsta. E inadmisibil pentru un căpitan. Oricât ai fi de provocat, n-ai voie să fii așa de agresiv. Mi-e milă de el, pur și simplu. Nu știu ce caracterizare să mai găsesc. E o rușine!

*Mihai Stoica, la Orange Sport: La el trăirile au altă intensitate, el e suporter și jucător. Poate acolo e punctul sensibil şi de asta îl atacă. Problema e că, în momentul în care Săpunaru i-a pus în pericol sănătatea lui Bauza, trebuiau luate măsuri. Dacă te baţi cu toată lumea, trebuie luate măsuri. S-a luat doar cu Bancu măsuri, atunci în semifinala Cupei cu Sepsi (n.r. - lovitură cu capul în pieptul lui Ashkovski), când i s-au dat şase etape. Alţii au făcut lucruri infinit mai grave. E grav ce face Săpunaru sau e mai grav ce a făcut Bancu, cel care a luat şase etape de suspendare? Se pare că asta e o chestie normală, pentru că nu se vor lua măsuri. Episoade din astea au mai fost la meciul ăsta, chiar la victoria din sezonul trecut, cu 3-2.

*Adrian Mititelu, finanțator Craiova: Eu dădeam un interviu și când m-am uitat în spate era o învălmășeală, Săpunaru fugea după cineva. Eu m-am dus să potolesc scandalul. Acel băiat, împreună cu alți bodyguarzi de la Rapid, l-au împiedicat pe Săpunaru să bată pe cineva. A fost o acțiune de prevenție, nu de scandal. Din contră, Săpunaru l-a lovit pe acel apropiat al meu. E prima oară pentru Săpunaru?! Nu știu ce problemă avea. Eu sunt nedumerit. Am fost informat că acest Sapunaru fugea după un anume suporter, pe nume Poștașu. Eu nu vă confirm, eu vă transmit ce mi s-a spus. N-a făcut nimeni nimic, eu am vrut să previn accidentul. Acel meleu era format 70-80% din bodyguarzii lui Rapid. Dacă nu era amicul meu, probabil că Sapunaru îl omora. O spun la figurat. Nu l-a luat nimeni de gât pe Săpunaru, nu știu ce imagini ați văzut. Erau mai multe persoane acolo, se străduiau să nu se întâmple ceva. Dar pe amicul meu l-au băgat în colț și l-au înghesuit acolo. Când să plec, m-am trezit că începe iureșul, pe care tocmai vi l-am povestit. Ce naiba, Săpunaru e arhicunoscut, are momente frecvente când explodează, după aia îi pare rău.

