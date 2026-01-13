De la lupta pentru accesibilizare la podium internațional în schi adaptat, Caiac SMile transformă din nou imposibilul în posibil

Dănuț Ștefan Briceag a obținut 2 medalii de argint în competițiile de schi adaptat FIS și NC de la Jasna (Slovacia) după un singur an de schi adaptat, într-un proiect care a schimbat vieți și a pus România pe harta sportului adaptat

Antrenoarea secției de para ski a clubului, Bianca Stan Munteanu, a fost selectată primul antrenor din România care a fost arbitru principal la o cursă para internațională

→ Imaginea 1/7: e25327dc 6571 4bd4 8746 645f7798161d jfif

Sunt povești care nu încep cu o medalie și nu se termină cu aplauze. Sunt povești care încep cu o pierdere, continuă cu o decizie grea și se transformă, pas cu pas, într-o revenire pe care nimeni nu o mai credea posibilă. Așa este povestea lui Dănuț Ștefan Briceag și a echipei Caiac SMile, o poveste despre curaj, tenacitate și despre cum sportul poate reda direcție acolo unde părea că nu mai există.

În perioada 7–9 ianuarie 2026, la Jasna, în Slovacia, sportivul clubului Caiac SMile a urcat pe podium cu două medalii de argint, obținute în proba de slalom M, categoria sitting: una în Cupa FIS și una în Cupa Națională. Tot la Jasna, Dani a mai ocupat locul 7 în proba de slalom uriaș M din Cupa Națională și locul 8 în proba de slalom uriaș din Cupa FIS.

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Dani a fost singurul sportiv din competiție care a concurat pe dual-schi, un echipament destinat începătorilor, în timp ce toți ceilalți sportivi au concurat pe mono-schiuri, echipamente de performanță construite pentru competiții de nivel înalt. Dar adevărata performanță nu stă doar în medalii. Stă în faptul că, în urmă cu doar un an, Dani nu schiase niciodată.

O dată luptător, mereu un luptător

Înainte de accident, el a fost sportiv de performanță. A început luptele la vârsta de 10 ani, a câștigat primul titlu de campion național în 2008 la lupte greco-romane, iar între 2009 și 2011 a dominat luptele libere, câștingând titlul de campion național de 3 ori. În 2012, la doar 18 ani, a devenit campion european la lupte libere, ajungând la apogeul carierei sale sportive.

În 2017, viața lui s-a schimbat radical în urma unui accident de motocicletă. Un pieton grăbit, un șofer care nu a putut opri la timp și două pietre aflate pe carosabil l-au adus în scaun rulant pentru tot restul vieții – sau până când medicina va face o nouă minune. Pentru un sportiv obișnuit să domine, impactul nu a fost doar fizic, ci profund mental.

A urmat o perioadă în care Dani și-a reconstruit viața în Marea Britanie. Din exterior, totul părea stabil. Din interior, însă, lipsea exact acel lucru care îl definise dintotdeauna: competiția, sensul, lupta pentru ceva mai mare decât el.

„Niciun salariu, nicio casă mare sau mașină scumpă și nicio siguranță financiară nu puteau umple golul. Simțeam că timpul trece pe lângă mine și că mă pierd pe mine”, spune Dani.

La 30 de ani, a făcut un gest radical: a vândut tot și s-a întors în România, cu gândul că trebuie să se redescopere.

Locul unde limitele sunt doar puncte de plecare

Dani a ajuns în taberele de schi adaptat Caiac SMile fără să știe exact la ce să se aștepte. Ceea ce a găsit acolo a fost mai mult decât inițiere sportivă. A fost sprijin real, fizic și psihic, motivație, structură și, poate cel mai important, încredere.

„Nu mi s-a spus nicio clipă că nu pot. Din momentul în care m-am pus prima dată în scaunul de schi, am simțit ceva ce nu mai simțisem de mult. Am simțit că acolo îmi e locul.”

În doar două zile, Dani a învățat să schieze independent. La mai puțin de două săptămâni, a participat la prima competiție națională de sit-ski din România, pe care a câștigat-o. Atunci a înțeles că drumul lui nu s-a oprit, ci abia începe.

Un proiect care a început cu un vis simplu

Povestea taberelor de schi adaptat Caiac SMile a prins viață acum 8 ani, dintr-o idee simplă: sportul trebuie să fie accesibil tuturor. Primele echipamente au fost construite dintr-un scaun cu rotile pe care au fost sudate lame de schiuri. Nu existau bugete mari, nici echipamente patentate, ci doar dorința sinceră de a reda libertatea persoanelor cu dizabilități.

În timp, proiectul a crescut și s-a transformat într-un sistem funcțional care a schimbat vieți și mentalități: pârtii accesibilizate, monitori acreditați, legislație schimbată, echipamente acreditate aduse în premieră în România, experiențe extreme precum heli-ski și, mai ales, o comunitate unită prin sport.

„ Am început proiectul de iarnă cu un scaun pe care am sudat două lame de schi. Nu aveam bugete, nu aveam echipamente sofisticate, dar aveam un vis: să ducem România la un alt nivel și să le redăm oamenilor libertatea și încrederea prin sport. La fel ca Dani, la fel ca monitorii noștri – Vasi, Adi, Bogdan, Angela – sunt atât de mulți oameni care s-au vindecat prin sport. Oameni care au arătat că pot atinge imposibilul, că sunt motivați să facă lucruri care nu s-au făcut până acum. Împreună, punem România pe harta sportului adaptat.” - Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile

De pe pârtie, pe podium internațional

După primele competiții, Dani a simțit nevoia de mai mult. Alături de echipa Caiac SMile, a decis să facă pasul către competițiile internaționale. Pentru că drumul sportivilor români spre astfel de competiții era unul abia bătătorit, Dani nu a așteptat să i se deschidă uși și a ales să intre pe geam luând direct contactul cu Federația Internațională de Schi.

Au urmat procedurile de clasificare, antrenamentele intense și emoțiile primei competiții internaționale. După doar o săptămână de antrenament specific, Dani a obținut locul 12, la prima lui competiție de schi adaptat.

La Jasna, în ianuarie 2026, munca s-a transformat în podium.

Dublă performanță pentru clubul sportiv

La Jasna, nu s-au obținut doar medalii. Bianca Stan Munteanu, antrenoarea secției de para ski a clubului Caiac SMile, a devenit primul antrenor din România selectat ca arbitru principal la o cursă para internațională, atât în competițiile FIS, cât și în Cupa Națională.

„Un antrenor bun poate duce un sportiv la un nivel la care nici nu și-ar fi imaginat că poate ajunge, atâta timp cât are cu cine să lucreze. Dani este unul dintre cei mai motivați sportivi cu care am avut șansa să colaborez. Munca noastră de la Jasna a adus României un podium și a demonstrat că sportul adaptat românesc are o echipă capabilă să schimbe reguli, percepții și mentalități. Sunt extrem de mândră de ceea ce am realizat împreună.” relatează Bianca, antrenoarea secției de para ski a clubului și a Federației Internaționale de Schi din România

Mai mult decât o medalie

Pentru Dani, medaliile de la Jasna nu sunt un final, ci o confirmare a direcției alese.

„Taberele Caiac SMile nu mi-au oferit doar lecții de schi și distracție. Mi-au amintit cine sunt și cine pot deveni. Îmi doresc să particip la cât mai multe competiții, să acumulez puncte și să ajung la Jocurile Paralimpice de iarnă.”

Povestea lui este încă o dovadă că, atunci când sportul este folosit ca instrument de vindecare și reconstrucție, imposibilul devine doar o etapă intermediară.

Despre Cupele FIS și Cupele Naționale

Competiția de la Jasna (Slovacia) a reunit sportivi din Slovacia, Elveția, Spania, Serbia, Țările de Jos, Letonia, Bosnia și Herțegovina, Marea Britanie, Polonia, Bulgaria, Liechtenstein, Cehia și România, confirmând nivelul ridicat și caracterul internațional al evenimentului.

Probele organizate sub egida Federației Internaționale de Schi (FIS) sunt dedicate exclusiv sportivilor licențiați FIS, iar traseele, condițiile tehnice (înclinarea pantei, amplasarea porților) și arbitrajul respectă standardele stricte impuse de federația internațională. Punctele obținute în aceste competiții contribuie direct la clasamentul internațional, facilitând accesul sportivilor la competiții de nivel superior.

Cupa Națională este organizată de federația de profil a fiecărei țări și nu acordă puncte FIS, însă reprezintă un cadru competițional esențial pentru dezvoltarea și validarea performanțelor sportive.

CONTACT

Asociația Club Sportiv Caiac SMile

Ionuț Stancovici Tel: +40 760 291 669 Email: caiacsmilesm@gmail.com

Web: www.caiacsmile.ro Facebook: www.facebook.com/caiacsmile Instagram: www.instagram.com/caiacsmile/