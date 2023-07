David Popovici, explicații pentru o cursă de coșmar: De ce s-a „tăiat“ pe final

La aproape o oră după ce s-a clasat pe 4 la 200 de metri liber, David a vorbit cu reporterul Gazetei Sporturilor, aflat la Fukuoka, despre o cursă de coșmar, cum nu prea a mai avut în cariera sa de până acum.

„Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost superbune, dar, pur și simplu, n-am mai putut. Adică, am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt, am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta e sportul. Uneori, câștigi, uneori iei locul patru“, a spus Popovici printr-un discurs realist care a arătat, încă o dată, maturitatea sa la o vârstă fragedă.

200 de metri liber, clasamentul final

1. Matthew Richards (1:44.30)

2. Tom Dean (1:44.32)

3. Sunwoo Hwang (1:44.42)

4. David Popovici (1:44.90)

5. Luke Hobson (1:45.09)

6. Lee Hojoon (1:46.04)

7. Kieran Smith (1:46.10)

8. Felix Auboeck (1:46.40)