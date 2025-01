Pasionații de mașini, despre Porsche-ul lui David Popovici: „Viața este scurtă. La 60 de ani, o sa aibă timp suficient să facă offroad cu Duster”

Pasionații de mașini de pe un grup de Facebook au analizat criticile și punctele de vedere care apără decizia lui David Popovici de a-și cumpăra un Porsche Spyder. Concluzia lor este că trebuie să existe un echilibru între înțelepciunea cumpătării și pasiunea tinereții, dar „viața e scurtă”.

După ce decizia campionului David Popovici de a-și cumpăra Porsche a fost comentată de jurnaliști, economiști și sute de internauți, a venit rândul și a șoferilor să-și dea cu părerea.

Subiectul a fost abordat pe un grup de Facebook al pasionaților de automobile.

„Eroii noștri, deciziile lor – David Popovici și povestea unui vis numit Porsche - Fiecare dintre noi are eroii săi, oameni care ne inspiră și ne motivează. Uneori sunt sportivi, alteori lideri sau figuri publice care ne arată ce înseamnă determinarea, curajul și succesul. Dar ce se întâmplă când acești eroi iau decizii care stârnesc controverse?! Recent, David Popovici, un simbol al muncii și talentului pur, a ales să-și recompenseze eforturile achiziționând un Porsche Spyder de 150.000 de euro. Această decizie a împărțit opinia publică: unii îl admiră pentru succesul său, alții îi critică alegerea, considerând-o extravagantă”, se arată pe grup.

Administratorul grupului susține că pasionații de mașini sunt interesați nu numai de părțile tehnice ale automobilelor, ci și de poveștile din spatele acestora:

„Noi, ca comunitate auto, suntem fascinați de mașini, dar ne intersectăm de multe ori și cu aspecte socio-umane. Ne pasionează nu doar vehiculele, ci și poveștile din spatele lor – șoferii, deciziile, valorile și impactul acestora asupra comunității. Acest subiect ne provoacă să reflectăm la modul în care succesul și libertatea de alegere se împletesc cu responsabilitatea socială și valorile personale.”

Ambele perspective, atât cea legate de responsabilitate socială cât și cea legată de valorile personale, sunt valoroase:

Pe de o parte, există perspectiva cumpătată, pe care o asociem adesea cu înțelepciunea vârstei și a experienței: „Criticile, precum cele ale lui Cristian Tudor Popescu, subliniază importanța unei viziuni pe termen lung, a investițiilor inteligente și a valorilor care inspiră o societate întreagă.”

Pe de altă parte, avem emoțiile și senzatiile tinereții, care ne îndeamnă să trăim clipa și să ne bucurăm de roadele muncii noastre: „Alegerea lui David poate fi văzută ca o celebrare a libertății, o recompensă personală și o motivație pentru viitoarele sale performanțe”, se arată pe grupul amintit.

Pro și contra Porsche-ului lui David

Pasionații de automobile fac și o analiză cu criticile și punctele de vedere care-l apără pe Popovici:

Criticile:

Achiziție considerată neinspirată financiar: Valoarea unei mașini de lux scade rapid, pierzând 20-30% din preț imediat după cumpărare.

Costuri ridicate de întreținere: Întreținerea și asigurarea unui automobil precum Porsche Spyder sunt foarte costisitoare.

Lipsa unei investiții pe termen lung: Alegerea unei mașini contrastează cu alternative precum imobiliarele sau alte investiții care ar genera venituri pasive.

Presiunea modelului public: Ca figură publică, deciziile sale pot influența generațiile tinere, trimițând un mesaj de prioritizare a consumului material.

Dezamăgire în raport cu potențialul: Cristian Tudor Popescu a declarat că aștepta de la David aspirații mai înalte decât posesia unui automobil de lux.

Apărările aduse deciziei lui David Popovici:

Dreptul de a-și gestiona câștigurile: Banii câștigați prin muncă asiduă și sacrificii îi permit libertatea de a-și cheltui veniturile cum dorește.

Recompensarea muncii și succesului: Mașina poate reprezenta o celebrare personală a eforturilor și un simbol al succesului.

Motivație personală: Deținerea unui automobil de lux poate fi o sursă de satisfacție și o inspirație pentru performanțele viitoare.

Responsabilitate demonstrată: Popovici a urmat cursuri de conducere defensivă înainte de achiziție, arătând maturitate și preocupare pentru siguranță.

Libertatea alegerilor individuale: Fiecare individ are dreptul să-și stabilească propriile priorități, fără a fi judecat pentru alegerile personale.

Cum privesc pasionații de mașini această poveste?

„Cum privim noi această poveste?” – se întreabă administratorul grupului. „Apreciem ambele perspective. Înțelepciunea cumpătării ne poate ghida să construim un viitor mai stabil și sigur, în timp ce energia și pasiunea tinereții ne reamintesc să nu uităm să trăim și să ne bucurăm de călătorie. Ambele opinii sunt valoroase pentru societate și merită să fie înțelese și respectate.”

Deși spun că echilibrul este cheia, pasionații de automobile tind să susțină decizia lui Popovici:

„Echilibrul rămâne cheia – deși senzațiile și entuziasmul tinereții pot fi trecătoare, viața este scurtă la nivel fizic, una e tinerețea alta bătrânețea și ea viața - trebuie să fie trăită cu intensitatea capabilităților vârstei. Atâta timp cât contribuim la binele altora, ne implicăm în comunitate și ne iubim țara, noi, la Trails, înclinăm să-l susținem pe David în această decizie. Când o sa aibă David 35-60 de ani o sa aibă timp suficient sa și facă offroad cu Duster. Fiecare dintre noi are dreptul de a-și trăi succesul în felul său, iar tinerii noștri campioni merită să se bucure de libertatea pe care și-au câștigat-o prin muncă și sacrificii”, este concluzia postării.

Povestea Porsche-ului lui Popovici

Campionul olimpic în proba de 200 de metri liber, David Popovici (20 de ani), a mărturisit la un podcast că a plătit 150.000 de euro (echivalentul sumei primite de la Guvern pentru medalia de aur de la Paris 2024) pe o mașină la care visa.

În afara premiilor oferite de Guvern după JO (statul român a recompensat fiecare medalie de aur cu 140.000 de euro, argintul - cu 100.000 de euro, iar bronzul - cu 60.000 de euro), performerii au fost primit și un „supliment de viteză” de la sponsorul oficial al COSR, Toyota.

Astfel, medaliații cu aur au luat câte o Toyota Corolla Sedan, de 25.200 de euro, medaliații cu argint au primit cheile unei Toyota Yaris Cross, model care costă 22.600 de euro, iar sportivii care au obținut bronzul au intrat în posesia unei mașini Toyota Yaris Hybrid, în valoare de 19.000 de euro.

În plus, Fundația Țiriac a oferit 22 de mașini Hyundai, marcă rivală sponsorului oficial al COSR, cu valori cuprinse între 30.000 și 50.000 de euro. Sportivii care au câştigat două medalii olimpice la Paris, David Popovici, Roxana Anghel, Ioana Vrînceanu, Ancuţa Bodnar și Simona Radiş, au primit câte două autoturisme.

David Popovici a cucerit o medalie de aur la proba de 200 metri liber, respectiv una de bronz la 100 metri liber, la Jocurile Olimpice 2024.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva”, a spus David Popovici, la podcast-ul M.C.N. David Popovici are în garaj un Porsche Spyder, al cărui preț de catalog este 150.000 de euro