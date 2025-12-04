Creditat cu șanse la medalii la Europenele de înot în bazin scurt, Denis Popescu n-a reușit să dea lovitura în Polonia

După ce s-a calificat în finala probei de 50 m fluture de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 metri) de la Lublin (Polonia) cu al cincilea timp din semifinale, 22 sec 26/100, sportivul român Denis Popescu (21 de ani) n-a reușit minunea în mare finală, în care a concurat miercuri seară.

Denis s-a clasat pe locul 7 în finala de la 50 m fluture la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin. Sportivul pregătit de antrenorul Bogdan Stroe a încheiat cele două lungimi de bazin în 22.43 secunde. În serii, Popescu fusese înregistrat în 22 sec 19/100, nou record național.

Victoria a revenit elvețianului Noe Ponti, în 21 sec 54/100, argintul a fost adjudecat de maghiarul Szebasztian Szabo, în 21 sec 89/100, în timp ce bronzul, a revenit francezului Maxime Grousset, în 21 sec 99/100.

România participă cu opt înotători la Europenele în bazin scurt de la Lublin, în perioada 2-7 decembrie: Denis Popescu (50 m, 100 m spate, 50 m fluture), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate), Patrick Dinu (50 m, 100 m, 200 m liber), Darius Coman (200 m bras, 200 m, 400 m mixt), Eric Andrieș (100 m, 200 m, 400 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), însoțiți de antrenorii Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Răzvan Florea și Bogdan Stroe.