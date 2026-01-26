Cine este Matei Todoran, senzația României de la Australian Open. A început cu baschetul și se antrenează pe o insulă, la academia lui Ivan Ljubicic

După ce Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabrel Ruse au ieșit din concurs în primele trei tururi la Australian Open 2026, România a rămas, pe tabloul principal de la juniori, cu un singur sportiv: Matei Todoran (18 ani, 1.810 ATP), care miercuri dimineață va avea duel cu Kai Thompson (Hong Kong, 1.945 ATP) pentru un loc în sferturile de finală.

În primul tur, Todoran a trecut de compatriotul Yannick Theodor Alexandrescou (18 ani, 1.360 ATP), un român care a ales să reprezinte Franța. S-a terminat 7-6 (5), 6-2 pentru Matei, după două ore și 15 minute de tenis intens.

Alexandrescou era cap de serie numărul 1 la Melbourne și l-a avut alături pe croatul Ivan Ljubicic, director în cadrul Federației Franceze de Tenis. Totodată, Ljubicic, fost antrenor al lui Roger Federer, deține o academie de tenis unde se pregătește momentan Todoran.

„Nu a fost ușor. Îl știu pe Yannick de când aveam 10 ani. Am jucat de multe ori contra lui. Am încercat să termin cât mai repede punctele, mai ales că din spate el joacă foarte bine. Și nu greșește nicio minge. Am căutat să vin la fileu, să termin punctele repede. În general, să atac. Să atac mai mult.

Îmi place foarte mult suprafața de la Melbourne, este mai rapidă decât hardul pe care-l avem în academie și cel pe care am jucat săptămâna trecută. Simt că mă ajută. Lui Yannick îi place să încetinească jocul.

Săptămâna trecută m-am accidentat și nu eram 100% sigur că o să pot să joc turneul acesta. M-am recuperat cu fizioterapetului de aici. E minunat la Melbourne. Cred că e cel mai frumos Grand Slam. Primul lucru după victorie a fost să-l sunt pe tata după victorie. Nu m-a certat. S-a uitat la meci și s-a bucurat și el”, a declarat Matei.

Academie de pe insulă

Matei a vorbit despre viața de la academia lui Ljubicic: „M-a ajutat mult Ivan și încerc să joc ca el, cu serviciul și să atac destul de mult. Atac cu reverul mai mult decât cu dreapta. Încerc să joc ca el. Ivan este o persoană foarte specială și chiar m-a ajutat mult, cu multe sfaturi, cu antrenamente în academie. Toată echipa de acolo este minunată. Și știu ce trebuie să facă. De la el am învățat cum să arunc mingea. Primul serviciu încerc să-l dau as. Îmi contruiesc jocul pe serviciu.

Am vizitat multe academii, am fost o săptămână și la Mouratoglou. Cea a lui Ivan este mult mai personalizată, se concentrează mai mult antrenorul pe fiecare jucător. Este izolată pe o insulă, sunt mai puține tentații și mă pot concentra mai mult pe tenis. Îmi place, e un loc foarte frumos acolo”.

„Lucrez cu un antrenor, Lukas Petkovic, care n-a putut să vină aici. A fost în echipa lui Piatti, cel care a fost antrenorul lui Sinner. Mai lucrez și cu alți antrenori, care mă ajută. Stilul meu este adaptat pentru hard. Îmi place mai mult decât să joc pe zgură”, spune jucătorul care îl idolatrizează pe elvețianul Roger Federer. „Dar, dintre cei aflați în activitate, îmi plac Alcaraz și Aliassime. De la Alcaraz aș lua „scurta”. Mi-ar plăcea s-o dau ca și el”, adaugă el.

N-a mai putut merge la baschet și s-a „lipit” de tenis

Interesant este că, pentru Matei, tenisul nu a fost prima dragoste. „La 6 ani jucam baschet. Îmi plăcea foarte mult. N-am mai putut să merg la baschet, s-a închis sala. Timp de două luni, n-am mai avut sală în care să joc.

Mama m-a dus la tenis, ea a jucat tenis când era mai mică. Am început să joc mai bine și mi-a plăcut. Am continuat cu teniul”, a dezvăluit puștiul.