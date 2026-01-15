Video CFR Cluj și-a vândut portarul în Polonia. Otto Hindrich a fost crescut de la 6 ani de ardeleni

Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich (23 ani) la formația poloneză, a anunțat gruparea din Gruia pe pagina sa de Facebook.

Produs 100% al academiei clubului, Otto Hindrich a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani. 11 ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă și s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promițători portari români ai generației sale.

În tricoul echipei clujene, Hindrich a bifat 78 de apariții și a câștigat două titluri de campion, iar în sezonul trecut a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiției.

Fostul internațional de tineret a mai jucat în cariera sa la SSU Poli Timișoara și la Kisvarda (Ungaria), la ambele sub formă de împrumut.

Mesajul lui Otto la despărțirea de CFR Cluj