Câți români s-au uitat la meciul de fotbal România - Austria. Postul Antena 1 a dat lovitura

Postul de televiziune Antena 1 a dat lovitura cu meciul de fotbal România - Austria 1-0, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Stația deținută de familia Voiculescu a fost lider de audiență cu meciul de pe „Arena Națională”.

Pe stadion au fost aproape 40.000 de oameni, iar alte peste 2 milioane de telespectatori au urmărit partida la televizor.

Meciul a condus detașat clasamentul audiențelor. La nivel național, 2.147.826 de persoane au urmărit meciul în direct pe Antena 1, postul înregistrând un rating de 12,3 și o cotă de piață (share) de 36,9%, urmat de Pro TV, cu 4 puncte de rating și 12% share.

Și pe segmentul urban, meciul s-a situat pe primul loc, cu 1.197.064 de telespectatori, un rating de 12,2 și o cotă de piață de 36,9%, în timp ce ocupantul locului al doilea, Pro TV, a obținut 3,7 puncte de rating și 11,3% cotă de piață.

Minutul de aur a fost la ora 22:13, când peste 2,3 milioane de telespectatori erau în fața televizoarelor, urmărind meciul pe Antena 1.

În 2026, Antena 1 va transmite în exclusivitate pentru România primul Campionat Mondial cu 48 de echipe și 104 meciuri, competiție care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Mai mult, în 2030, Antena 1 va difuza în România Centenarul Mondial – 100 de ani de Campionat Mondial, un turneu care va debuta în Uruguay, Argentina și Paraguay, urmând să traverseze oceanul pentru a se încheia în Spania, Portugalia și Maroc.