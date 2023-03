Cătălin Cîrjan distruge fotbalul românesc: Acuze grave lansate din Londra

România l-a pierdut pe Cătălin Cîrjan, care fusese, inițial, convocat la naționala de tineret (U21), însă, ulterior, a fost trimis la U20 pentru partidele din această lună. Vorbim despre niște meciuri amicale, la ambele reprezentative. După această schimbare, venită pe ultima sută de metri, Cîrjan n-a mai ajuns nici la România U20. Iar acum, în dialog cu Playsport, s-a dezlănțuit, distrugând tot ce ține de federație și de loturile naționale.

Cine e însă Cătălin Cîrjan? Un mijlocaș ofensiv, legitimat la Arsenal U21, care, în acest sezon, a adunat 766 de minute în formația „tunarilor“ din Londra. În 16 meciuri, românul a înscris un gol. Înainte de a ajunge la Arsenal, tânărul fotbalist a evoluat pentru Viitorul Domnești.

Ce a spus Cătălin Cîrjan?

*I-am argumentat domnului Săndoi (n.r. – Emil Săndoi, selecționer România U21) de ce nu e în regulă să procedeze așa. Domnul Săndoi mi-a transmis că se va consulta cu colaboratorii dumnealui și că vor lua o decizie. «Păstrăm legătura» au fost ultimele lui cuvinte. N-am mai păstrat nicio legătură, am aflat apoi că nu am fost inclus în niciun lot.

*La Arsenal nu s-a primit nicio convocare de la U20. Cu domnul Pancu (n.r. – selecționer Românua U20) nu am vorbit in viața mea, de asta am și rămas dezamăgit, când a spus că a aflat de la Emil Săndoi că nu vreau să vin (n.r. – la România U20).

*E discriminare la loturi, unii sunt luați de după cap și ținuți în puf, în timp ce altora li se arată fățiș că nu sunt doriți acolo. Spunea domnul Iordănescu (n.r. – Edward Iordănescu, selecționer România), recent, că iubește talentul jucătorilor români, dar că le urăște mentalitatea. Ar trebui să ne uităm puțin și la cei care sunt puși acolo să creeze cadrul pentru dezvoltarea mentalității.

*Pe domnul Stoichiță (n.r. – Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF) îl știu de la 14 ani, de la prima acțiune pe care am avut-o la Piatra Neamț, când s-a format lotul U15. Eram un copil, dar jucam și marcam în Liga a 3-a. De la 10 ani, jucam la seniori. Eram lăudat zilnic de antrenorii naționalei, dar în ziua primului meci cu Moldova mi s-a spus că nu am fizic și că sunt rezervă. La 1-0 pentru Moldova am fost băgat în teren în ultimele 10 minute și am marcat. După meciul al doilea, domnul Stoichiță servea masa cu părinții a doi jucători care fuseseră titulari în ambele jocuri. A și plecat cu ei în mașină spre București.

*În cel de-al doilea meci cu Italia am fost titular. La încălzire, singurul nume care se auzea era Cîrjan. Cum am fost certat de domnul Mogoșanu, care era selecționer, nu am fost certat de nimeni niciodată. Tot felul de motive inventate, că nu stau bine, că nu trebuia să pasez într-o parte, ci în alta. Repet, asta era la încălzire. Am înțeles acum că tot circul ăla era făcut cu dedicație, nu mai sunt un copil. Voiau sa-mi ia increderea și să mă facă să nu fiu concentrat. Am fost schimbat în repriza a doua, aproape că n-am atins mingea pentru că se juca numai lung la cererea antrenorilor. Schimbările nu erau făcute de antrenor, ci de domnul Stoichiță.

*Domnul Stoichiță îl trimitea pe unul dintre oamenii săi să transmită antrenorilor schimbările, l-a văzut tatăl meu, care se afla în apropiere. Pot să confirme și alte persoane care erau acolo. La finalul meciului, domnul Stoichiță s-a întors către tata și i-a făcut semn să-și pună fermoar la gură, ca și cum eram un fotbalist slab despre care nu are ce să se comenteze.

*Eu nu am fost chemat acum la U21 pentru că sunt ultimele meciuri înainte de Euro și nu se dorește ca eu să fiu acolo. Sunt sigur că le-a fost teamă că, dacă vin acum și demonstrez că am valoare, s-ar putea să aibă probleme cu oamenii în momentul în care nu aș fi fost inclus în lotul final. Așa, s-au gândit să mă trimită la U20, unde știm ce rezultate au fost. Au vrut să mă compromită, să spună pe urmă: «Cîrjan de la Arsenal… Nu e nimic de capul lui de moment ce naționala pierde într-o asemenea manieră cu el în teren»”.

*Din păcate, ce nu știu mulți este că naționala României nu prea mai e a României. E naționala unor diverse interese, iar eu nu sunt acolo pentru că nu reprezint acele interese. Dacă voi juca vreodată pentru România, o voi face cu responsabilitate pentru țara mea. Nu vin pentru domnii Stoichiță sau Săndoi sau pentru altcineva, vin pentru țara mea. Nu voi refuza niciodată echipa națională a României, oricât de mult s-ar strădui unii să lase impresia asta.