Cutremur în tenis: Carlos Alcaraz, eliminat în primul tur la Mastersul de la Paris. Spaniolul poarte pierde locul 1 ATP

La debutul în turneul Masters 1.000 de la Paris, astă-seară, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat primul set cu 6-4, dar apoi a pierdut cu 6-3, 6-4 în fața lui Cameron Norrie (30 de ani), jucător britanic aflat pe locul 31 ATP.

Spaniolul a avut o prestație dezastruoasă, cu 54 de erori neforțate, incomodat de o suprafață despre care spunea că este mai bună decât anul trecut, deoarece este mai lentă. Meciul a durat două ore și 25 de minunte.

Un lider mondial nu a mai pierduse la debutul la Paris din 2009, când elvețianul Roger Federer a cedat în fața francezului Julien Benneteau.

Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), care începe turneul mâine, îl poate depăși în clasament triumfând în ultimul Masters al sezonului.

Alcaraz are 11.250 de puncte. Sinner, dacă va câștiga la Paris, ar urca la 11.500 de puncte. Finala de 650 de puncte a lui Jannik nu ar fi suficientă, deoarece ar urca la 11.150.

Apoi, luni, 10 noiembrie, vor fi publicate punctele din finala de anul trecut (1.500 pentru italian, 200 pentru spaniol), iar Alcaraz va reveni pe primul loc în clasament, așa că totul se va juca la Torino, la Turneul Campionilor.