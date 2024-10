Cancerul poate fi învins: „Riscul îmbolnăvirii scade până la 40%“. Condiția obligatorie pentru populație

În România, din păcate, sănătatea a fost redusă, în ochii multora, la luarea unui pumn de pastile și suplimente. De aceea, au și succes niște personaje, cu alura de „guru“, ultramediatizate, care ne spun, în permanență, ce trebuie să mâncăm și ce suplimente ar trebui să consumăm, ca să fim sănătoși tun.

De fapt, menținerea sănătății presupune efort. Și e o chestiune la care trebuie să lucrezi, zilnic, de-a lungul vieții. Din păcate, fix aici avem probleme mari în România, după cum Adevărul a arătat deja aici.

Trist e că oamenii sedentari, cum sunt cei mai mulți români, nu vor descoperi niciodată beneficiile sportului pentru sănătatea mintală și fizică. La acest al doilea capitol, exercițiile fizice ne pot feri de niște boli grave, care fac ravagii în România. Potrivit Agerpres, despre acest subiect a vorbit, pe larg, medicul Bogdan-Alexandru Hagiu, conferenţiar dr. la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.

Hagiu a subliniat importanța sportului în prevenirea îmbolnăvirilor şi prelungirea duratei vieţii. El a declarat că sunt destule lucrări ştiinţifice relevante, care demonstrează că exerciţiile fizice pot preveni cancerul, ateroscleroza, diabetul, îmbătrânirea, dar chiar şi formele grave de COVID-19 şi Long COVID.

Ce a declarat medicul Bogdan-Alexandru Hagiu?

*Vreau să mă refer, în primul rând, la boala canceroasă. În lucrarea 'Can whole body vibration enhance chemotherpy' din Medical Hypotheses, 2024, sugerez că vibraţiile mecanice, care sunt tot o formă de exerciţii fizice, ar putea amplifica efectul chimioterapiei în cazul tumorilor cu localizare abdominală. Am menţionat acolo şi faptul cunoscut deja că muşchii activi în timpul efortului secretă nişte proteine ce distrug celulele canceroase. Datorită eliberării acestor miokine în cursul efortului fizic din muşchii striaţi, omul sănătos poate preveni apariţia tuturor tipurilor de cancer, pentru unele tumori eficienţa fiind chiar de 40%.

*Procentele ar putea fi mult mai mari în cazul executării corecte şi susţinute pe tot parcursul vieţii a programelor de exerciţii. Şi atunci de ce să ne punem toată speranţa în nişte suplimente care, deocamdată, şi-au dovedit eficienţa doar în experimentele de laborator? Mai mult decât atât, unele miokine au capacitatea de a preveni ateroscleroza, cauză de infarct miocardic şi accidente vasculare cerebrale, diabetul şi chiar îmbătrânirea, având efect anti-aging (n.r. - îmbătrânire).

*Tot în anul 2024 a apărut în Medical Hypotheses lucrarea intitulată 'Can SLU-PP-332 be a new drug to prevent Covid-19?', în care propun ca un medicament ce mimează efectele exerciţiilor fizice, inventat de cercetătorii din SUA, să fie utilizat inclusiv pentru prevenţia formelor grave de COVID-19 şi Long COVID. Reamintesc că, în anul 2020, am lansat ipoteza medicală conform căreia exerciţiile fizice de intensitate moderată pot preveni formele grave de COVID-19 datorită stimulării biogenezei mitocondriale, iar ulterior cercetările efectuate pe plan internaţional au arătat că eficienţa poate ajunge la 78%. În acest an, au fost publicate rezultate care arată că exerciţiile fizice pot preveni inclusiv Long COVID, afecţiune de care suferă zeci de milioane de europeni.

*Ce e de evitat e excesul, supraantrenamentul. Ideal ar fi ca exerciţiile fizice să fie efectuate sub îndrumarea şi supravegherea unui antrenor. În cazul unor antrenamente bine conduse, deci atunci când efortul fizic este dozat, după trei săptămâni cortizolul, numit şi hormonul de stres, scade la un nivel care permite prevenirea diabetului şi chiar tratarea unor boli psihice. Dacă antrenamentele sunt prea frecvente şi intensitatea efortului este prea mare, cortizolul eliberat în exces începe să distrugă matricea proteică a celulelor, cu scăderea imunităţii printre altele. O altă problemă constă în faptul că pentru a preveni apariţia afecţiunilor discutate, exerciţiile fizice trebuie efectuate în mod constant pe tot parcursul vieţii.

*După cinci săptămâni de la încetarea practicării unui sport sau programelor de exerciţii, chiar în eventualitatea în care se menţin masa musculară şi compoziţia corporală, adaptările celulare care determină prevenirea bolilor se pierd. Rezultă că sedentarismul este periculos inclusiv la cei care au practicat un sport sau au avut un stil activ de viaţă dar nu l-au continuat.

*Cercetările au arătat că şi la vârstnici are loc adaptarea aparatelor şi sistemelor la efort, deci pot beneficia de efectele profilactice contra bolilor menţionate. Cum se spune, niciodată nu e prea târziu. Dar este necesară supravegherea şi adaptarea programelor de antrenament la eventualele comorbidităţi. La această categorie de vârstă la efectele pozitive se adaugă prevenirea scăderii masei musculare şi chiar a osteoporozei. Şi, de ce nu?, prevenirea declinului cognitiv, deoarece performanţele cognitive sunt mai bune la bătrânii care au un stil de viaţă activă.