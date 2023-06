Bucureștiul, raiul cicliștilor: Alexandru Ciocan, interviu despre marele eveniment din august

Alexandru Ciocan, o figură notabilă în lumea sportului, s-a remarcat ca ciclist de elită, aducând onoare României prin rezultatele sale remarcabile în competiții, atât pe plan național, cât și internațional. Prin inițiativele sale, a încurajat participarea activă a tinerilor la ciclism, promovând acest sport ca o modalitate sănătoasă de a petrece timpul liber și ca un mijloc de a dezvolta valori precum disciplina, perseverența și fair-play-ul.

Prin implicarea activă în promovarea ciclismului, Alexandru Ciocan a devenit promotor al acestui sport. Participarea sa la evenimente și campanii de sensibilizare a adus ciclismul în atenția publicului larg, inspirând și încurajând practicarea acestui sport. A avut o preocupare deosebită pentru formarea de noi talente în ciclism, investind timp și resurse în pregătirea și susținerea tinerilor cicliști români. Aceasta a dus la o creștere a nivelului de performanță și la reprezentarea României în competițiile internaționale cu cicliști de top. Pasiunea și devotamentul său inspiră oamenii să se implice în acest sport, să se bucure de plăcerea de a pedala și să aprecieze beneficiile aduse de ciclism în viața lor.

Alex participă anul acesta la L'Étape Romania by Tour de France (27 august) și am stat de vorbă puțin despre ce aduce o astfel de competiție amatorilor, orașului, ciclismului în general și dacă este indicat pentru copii să participe la astfel de competiții.

Ca ciclist de performanță, cum ai trăit experiența primei ediții a L'Étape Romania by Tour de France anul trecut?

Alexandru Ciocan: Este o întrebare obiectivă cu un răspuns subiectiv. Ador ciclismul, îmi plac la nebunie competițiile, mai ales cele de șosea, mai ales când sunt cât de cât antrenat. Apariția L'Étape în 2022 și faptul că în acea zi Bucureștiul a arătat ca o capitală europeană, pe mine personal m-a făcut fericit. Și nu exagerez deloc când afirm acest lucru.

Cum ai ajuns la L'Étape du Tour din Franța?

Isostar era partener L'Étape în acel an. În același timp, este partenerul meu și al concursurilor organizate de mine de 10 ani (RoadGrandTour). Pentru câțiva ani la rând a oferit câteva înscrieri gratuite și, în plus, toate celelalte costuri acoperite. În acel interval am participat și eu alături de ceilalți. Pau-Hautacam a fost etapa.

Cât de accesibilă este participarea pentru cicliștii amatori la un concurs ca L'Étape Romania by Tour de France?

Foarte accesibilă și chiar indicată. Trebuie doar să încercăm și vom realiza imediat cât de frumos este să pedalezi fără obstacole într-un oraș mare, să vezi cum este să mergi în pluton, să încerci să înțelegi strategiile din șosea și să simți vibe-ul a mai mult de 1000 de cicliști. Este ceva unic pentru mulți dintre noi și cu siguranță este evenimentul care adună cei mai mulți cicliști pe șosea, cu toate tipurile de biciclete posibile.

Vârsta minimă de participare este 8 ani. Ce înseamnă participarea unui copil la un eveniment L'Étape by Tour de France?

De mici trebuie să fim ajutați să cultivăm înclinația către sport. Astăzi pedalezi prin parc, mâine la un concurs mic, poimâine la L'Étape și apoi vei reprezenta România la competițiile internaționale. Evident că este un vis al fiecărui mic ciclist, însă doar așa se pot naște campionii de mâine. La 8 ani să poți pedala pe bulevardul din fața Casei Poporului... Nu cred să existe amintiri mai frumoase.

Ce impact consideri că are acest tur pentru dezvoltarea interesului pentru ciclismul din România?

Trebuie să fim conștienți că un eveniment din centrul Bucureștiului are un impact mediatic mai mare decât unul de la marginea orașului. Televiziunile, ziarele, oamenii vor vorbi zile în șir. Părinții își pot vedea copiii, iar eforturile de a-i duce la un eveniment cu biciclete chiar în centrul orașului sunt mai mici decât atunci când participă în afara orașului. Autoritățile, în ciuda eforturilor pe care le vor face să asigure traseul (deloc ușor), este imposibil să nu aprecieze participanții și bucuria acestora; mai ales că sunt foarte mulți dintre cei care semnează avizele, care sunt și cicliști și care cu siguranță se vor număra printre participanți.

Traseele acestei competiții parcurg zone istorice ale Bucureștiului. Competiția face parte dintr-un proiect amplu, derulat în 25 de țări. Consideri că prin ciclism putem promova valorile culturale, turismul românesc?

Ciclismul este singurul sport din lume care ar putea fi sau ar trebui susținut de Ministerul Turismului. Este singurul sport în care se pot transmite în mod egal atât informații sportive, cât și informații geografice, istorice, culinare. Este singurul sport din lume care, în timpul transmisiunilor de pe Eurosport, te poate face să crezi că ai vizitat o țară, deși nu ai ieșit niciodată peste granițele României.

La nivel de amatori, care sunt cele mai importante elemente pentru a face față unei astfel de competiții?

În cazul amatorilor, este foarte important să se înțeleagă că ei sunt amatori. Adică sportul trebuie făcut din plăcere, fără să iei din timpul familiei, fără să-ți faci mai mult rău decât bine, fără să riști prea mult sau să te iei prea mult în serios. Fiecare are limita lui, însă trebuie să conștientizeze că are această limită. Perseverența, timpul liber (alocat antrenamentului și refacerii), talentul: cred că acestea ar fi principalele elemente în cazul unui sportiv amator.

Ce joacă un rol mai important în acest sport (mentalul sau fizicul)?

Tatăl meu (și primul antrenor și cel mai bun) avea o vorbă: în ciclism, degeaba ai cap dacă nu ai picioare și degeaba ai picioare dacă nu ai cap. Trebuie un cumul între mental, fizic, pasiune, talent și inteligență. Dacă bifezi cât mai multe dintre aceste cerințe, dacă ai noroc de niște părinți care să te susțină și să te poată susține, dacă ai noroc de un antrenor adevărat, atunci ai șansa să fi tras lozul câștigător și să ajungi un campion.

Te vom găsi la start și anul acesta?

200% da. Mai pregătit decât anul trecut, cu o bicicletă mai rapidă și pus pe fugă.