Tour de France, etapă în București și în 2023: Au început înscrierile pentru cele trei probe

L’Étape Romania by Tour de France, aflată la cea de-a doua ediție, se va desfășura pe 27 august în București, având Race Village-ul în Piața Constituției, deschisă atât participanților în competiție, cât și însoțitorilor și spectatorilor. Înscrierile la cea de-a doua ediție au fost deschise oficial (https://romania.letapebytourdefrance.com/registration), numărul de locuri fiind limitat.

România, a 20-a țară acceptată la nivel mondial

Turul Franței reprezintă cea mai renumită cursă de ciclism din lume, urmărită în fiecare an cu pasiune de peste două miliarde de fani de pe întreg mapamondul. Evenimentul sportiv devenit legendă a debutat în 1903, iar conceptul L’Étape by Tour de France s-a născut în 1993, din dorința de a da o șansă cicliștilor amatori să trăiască această experiență unică. România s-a alăturat L’Étape by Tour de France în 2022, fiind cea de-a 20-a țară acceptată în această serie de evenimente la nivel internațional.

L’Etape Romania by Tour de France e singura competiție din România care oferă emoția unei curse de top mondial, destinată tuturor cicliștilor, de la familii cu copii de minim 8 ani și până la cicliști de performanță. Evenimentul e deschis și pentru pasionații de MTB, iar copiii vor beneficia de un discount de 25%. Cicliștii de performanță care vor răspunde provocării vor beneficia de un clasament dedicat.

„Suntem pregătiți să oferim cicliștilor amatori din România experiența legendarului brand Tour de France, la cea de-a doua ediție a L’Étape România. Așteptăm toți pasionații de ciclism la linia de start să trăiască aventura marilor campioni, să se bucure de trasee și de atmosfera de festival al ciclismului românesc. Mulțumim tuturor autorităților și sponsorilor care s-au alăturat acestui proiect unic și împreună cu care construim povestea L’Étape Romania by Tour de France“, a declarat Tudor Ștefan Mocuță, CEO MPG.

Trasee, de la 14 kilometri la 85 de kilometri

Traseele, pornind din imediata vecinătate a Pieței Constituției, de pe Bd. Unirii, vor străbate artere importante precum Calea Victoriei, Bulevardul Kiseleff și Bulevardul Libertății, și vor avea puncte de atracție ce emană istorie, cum ar fi: Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Palatul C.E.C., clădirea impozantă a Primăriei Municipiului București, Casa Armatei sau Ateneul Român.

Cele trei trasee ale evenimentului sunt:

*City Adventure 14 KM - Se pot înscrie cei care au peste 8 ani.

*The Ride 42 KM - Se pot înscrie cei care au minimum 15 ani.

*The Race 85 KM - Se pot înscrie cei care au minimum 15 ani.

Taxa minimă de participare (Early Bird) valabilă până la finalul zilei de 28 mai e de 125 lei pentru City Adventure, 150 lei pentru The Ride și 185 lei pentru The Race.

Race Village-ul L’Étape Romania by Tour de France din Piața Constituției va spune tuturor povestea brandului legendar prin intermediul unei expoziții Tour de France și a numeroaselor activări ale sponsorilor, într-o atmosferă relaxantă de festival care va transforma Bucureștiul, pentru o zi, în capitala ciclismului românesc. Tot aici vor fi organizate: o zonă comercială cu profil sportiv unde vor fi prezente cele mai importante branduri de echipament și nutriție sportivă, food-court, zonă de încălzire pentru concurenți, asistență mecanică pentru cicliști, zonă de masaj, zonă de premiere cu scenă și numeroase concursuri cu premii realizate de sponsorii evenimentului.

Programul evenimentului și premiile

Sâmbată, 26 august se vor ridica kiturile de participare din Piața Constituției, iar duminică, 27 august se va da startul în cele trei curse. Celebrul tricou galben (Yellow Jersey), acordat câștigătorilor, simbol al victoriei, excelenței, pasiunii și hotărârii va deveni marea provocare pentru cicliștii participanți.

Primii trei cicliști amatori clasați în cursa The Race, la feminin și masculin, se vor califica pentru programul internațional L’Étape Championship și vor primi câte o invitație de a participa la celebra L’Étape du Tour din Franța, cea mai renumită competiție de ciclism din lume dedicată amatorilor.

„După o primă ediție de succes, acum este timpul ca L'Étape Romania by Tour de France să revină în 2023! Știu că toată echipa de organizare lucrează din greu pentru a oferi un eveniment grozav tuturor participanților și pentru a-i face să simtă din nou „legenda Turului Franței”, făcând din L'Étape Romania cea mai bună experiență posibilă pentru toți participanții și un eveniment premium din întreaga Serie L’Étape ce se desfășoară în prezent în 25 de țări. Toți participanții, de la copii și cicliști ocazionali, până la sportivi mai experimentați, se vor bucura de un format creat special pentru el/ea și se potrivește perfect obiectivului nostru de a face experiența Turului Franței accesibilă tuturor. Cu un traseu unic în centrul Bucureștiului, L’Étape Romania este experiența supremă pentru cicliștii români, o provocare uimitoare și o șansă unică de a concura pentru câștigarea tricourilor oficiale ale Turului Franței. Ne vedem pe 27 august!“, a declarat Antoine Quiers , Project Manager of L’Étape by Tour de France.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței, Ministerul Sportului și Federația Română de Ciclism.

În cadrul evenimentului este implementată campania „Bucuria ciclismului, ÎMPREUNĂ!“, un proiect CSR de integrare socială a cicliștilor cu dizabilități, susținut de OMV PETROM în calitate de Partener Oficial. Campania „Bucuria ciclismului, ÎMPREUNĂ!“ va asigura sportivilor cu dizabilități șansa de a se integra în comunitatea sportivilor amatori, de a se bucura de atmosfera de festival a evenimentului și de a oferi un exemplu de curaj, ambiție și dorință de viață tuturor celor prezenți sau care vor fi informați în legatură cu evenimentul și campania CSR.

Campania s-a lansat la prima ediție a evenimentului (2022) și va fi dezvoltată pe termen lung, fiind un obiectiv permanent al MPG România. Sportul oferă persoanelor cu dizabilități șansa extraordinară să se antreneze permanent, să socializeze și să concureze alături de comunitate, să se dedice unei activități care poate aduce satisfacție personală și să se bucure de rezultatele lor.

L’Étape Romania by Tour de France este organizat de MPG România, lider de piață pe segmentul proiectelor sportive adresate participanților amatori, cu o experiență semnificativă, care include organizarea a peste 8.000 de evenimente sportive, pe parcursul a peste 26 de ani de activitate. Conceptul evenimentului L’Étape by Tour de France aparține AMAURY SPORT ORGANISATION, Franța, (ASO), liderul mondial în organizarea curselor de ciclism și deținătorul legendarului brand Tour de France.

Mai multe detalii despre seria globală de evenimente și despre competiția locală se găsesc pe site-ul oficial romania.letapebytourdefrance.com. Informații la zi se găsesc pe profilele de Facebook: https://www.facebook.com/letaperomania și de Instagram: https://www.instagram.com/letaperomania/

Despre A.S.O

Datorită prestigioasei competiții Turul Franței, unul dintre cele mai populare evenimente sportive internaționale din lume, clasice prestigioase precum Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne și Paris-Tours, precum și curse pe etape precum Paris-Nisa, Critérium du Dauphiné și Vuelta a España, A.S.O. este liderul mondial în organizarea curselor de ciclism, cu 100 de zile de competiție în fiecare an. Globalizarea ciclismului este unul dintre domeniile sale majore de dezvoltare. Cu Turul Arabiei Saudite, Turul Deutschland și organizarea Cursei Arctice a Norvegiei, A.S.O. continuă să contribuie energic la creșterea ciclismului ca exemplu de transport durabil pentru centrele orașelor.

Despre L'Étape by Tour de France

L'Étape by Tour de France este lider mondial în evenimente de ciclism cu participare în masă, cu evenimente desfășurate în 25 de țări în 2023 și 30 de evenimente globale. L'Étape by Tour de France oferă cicliștilor amatori posibilitatea de a concura sau de a experimenta o etapă de Turul Franței chiar la ei acasă. Turul Franței este cel mai recunoscut eveniment sportiv anual din lume și este o marcă premium pentru ciclism.

Despre MPG România

MPG România, fondată în 1997, este lider de piață și creatoare de tendințe privind marketingul sportiv și managementul de evenimente, cu cel mai mare portofoliu de proprietăți sportive pentru amatori din România. Agenția coordonează peste 1.000 de evenimente sportive pe an, în care combină know-how-ul specializat cu o implementare fără rival, ceea ce oferă experiențe care aduc bucurie oamenilor și soluții personalizate pentru mărci locale și globale.