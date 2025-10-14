Brazilia a luat bătaie de la Japonia, după ce a condus cu 2-0. Naționala lui Ancelotti și-a făcut harakiri după pauză

Calificate la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor, Brazilia și Japonia au disputat astăzi un meci amical. Echipa națională sud-americană a domină prima parte, apoi s-a prăbușit în a doua repriză. A pierdut pentru prima dată în istorie împotriva niponilor.

Italianul Carlo Ancelotti și-a făcut harakiri. Echipa sa i-a permis Japoniei să revină de la 0-2 la 3-2 în al doilea amical asiatic, în pregătirea pentru Cupa Mondială. La Tokyo, Seleção a dominat prima repriză, marcând prin Paulo Henrique și Martinelli, dar s-a prăbușit în a doua repriză, primind trei goluri.

Fabricio Bruno, de la Cruzeiro, aflat la a patra selecție, a evoluat dezastruos în defensivă. A fost a doua înfrângere a lui Ancelotti de când a preluat conducerea Braziliei.

În prima repriză, Brazilia a jucat un fotbal excelent, cu pase rapide și posesie dominantă. Mișcările care au dus la cele două goluri au fost emblematice: prima a lui Paulo Henrique în minutul 26 (o pasă superbă a lui Guimaraes), apoi a lui Martinelli în minutul 32 (o pasă a lui Paquetà).

Revenirea Japoniei a venit între minutele 52 și 71, într-o repriză secundă în care Brazilia s-a deconectat complet.