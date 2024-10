Bernadette Szocs, explicația unei situații ciudate la Europenele de tenis de masă: „Sunt dezamăgită...“

România a bifat un Campionat European istoric de tenis de masă, Bernadette Szocs (29 de ani) reușind să ne aducă două medalii de argint, la simplu și la dublu, la Linz (Austria).

În ciuda acestor rezultate remarcabile, la „Bernie“ a rămas dezamăgirea că a pierdut meciurile pentru medalia de aur, de fiecare dată. Iar contextul în care s-au înregistrat cele două rezultate a fost unul special. Concret, în finala de simplu, românca a fost învinsă de partenera ei de dublu! Vorbim despre Sofia Polcanova (Austria).

Apoi, când s-a refăcut perechea Szocs – Polcanova, pentru finala de dublu, din păcate, cele două au cedat în fața cuplului format din Hana Matelova / Barbora Balazova (Cehia / Slovacia). La o zi după aceste două finale pierdut, Szocs a vorbit pentru Sports Net despre ce a trăit, duminică, la Linz.

Ce a declarat Bernadette Szocs?

*Sunt un pic dezamăgită pentru că am pierdut ambele finale, dar am avut un parcurs foarte bun. Sunt mândră că am reușit să aduc două medalii pentru România. Din păcate, n-a fost să fie cele de aur, dar mergem mai departe. Am dat totul, n-am ce să regret, încerc să merg mai departe, să mă antrenez și să reușesc să obțin cel puțin rezultatele pe care le-am avut aici, la Linz.

*Prietena mea, Sofia (n.r. – Polcanova), a fost în formă maximă, mai ales la simplu! Am jucat amândouă foarte bine, dar e clar că a fost ziua ei, aurul ei...Important e că am dat totul, am încercat, am luptat până la ultima minge! N-a fost ușor să intru la masă după înfrângerea de la dublu, dar prefer să rămân cu parcursul bun de la europene, am avut adversare bune, pe care nu le bătusem înainte. Sunt conștientă că, pe viitor, vor veni și medaliile de aur.

Ce a declarat Mihaela Șteff, antrenoarea lotului feminin?

*E greu de gestionat înfrângerea de la dublu, pentru că porneam ca favorite și așteptările erau să luăm aurul, dar acesta e sportul, așa sunt finalele, se joacă de la început până la capăt. Fetele au fost obosite, s-a simțit puțin asta, fetele au avut multe meciuri și, pe final, le-a lipsit energia necesară. Adversarele au fost mai odihnite și mai liniștite, ele n-au ajuns în fazele finale în probele de simplu și au avut timp de recuperare. Am încercat să facem o schimbare în joc, să schimbăm tactica, am încercat să găsim cea mai bună variantă pentru fete, dar, din păcate, n-s fost de ajuns.