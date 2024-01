Beckenbauer, un colos de neînțeles pentru România: ce îl diferenția de „regii“ și „prinții“ noștri

Franz Beckenbauer s-a stins la 78 de ani și moștenirea lăsată de el e atât de mare, încât o pagină de ziar nu poate cuprinde, în întregime, realizările unui colos care de acum a intrat în galeria legendelor nemuritoare.

Tragedia dispariției lui Beckenbauer are și efectul unei „palme“ pentru cei care urmăresc fenomenul fotbalistic la noi. Pentru că, în asemenea momente, ne dăm seama, încă o dată, că fotbalul nostru e la ani-lumină distanță de lumea bună a acestui sport. Nu doar din punct de vedere sportiv și tehnic, ci și uman!

Relatările celor care au interacționat cu „Kaiser“ Franz, un om cu niște rezultate irepetabile în fotbal, descriu un personaj prietenos, modest, cu un bun simț ieșit din comun. Și dacă am răscoli internetul, e imposibil să găsim niște înregistrări cu Beckenbauer dând cu pumnul în masă la conferințe, țipând nervos, cu atitudinea unui om „deranjat la stomac“, convins că cei din jur îi sunt datori pentru că, cândva, a dat bine cu piciorul în minge. Asta spre deosebire de nume sonore din fotbalul nostru, indivizi pe care i-am etichetat drept „regi“ și „prinți“, dar care au grave carențe comportamentale, deși bat spre 60 de ani.

„Kaiserul“ nostru, uimit de „Kaiserul“ nemților

Fotbalul românesc are două figuri emblematice care, de-a lungul carierei, au fost comparate cu marele Franz Beckenbauer datorită stilului de joc. Primul a fost Cornel Dinu (75 de ani), al doilea Ionuț Lupescu (55 de ani). Amândoi au fost căutați de jurnaliștii români pentru a comenta disparția „Kaiserului“.

„Am avut ocazia să joc împotriva lui, m-am inspirat din jocul său. Cred că am fost primul apărător după el care pleca cu mingea la picior din defensivă. M-am inspirat întotdeauna de la el. A fost de o eleganță extraordinară și ca jucător, și ca antrenor, dar și în postura de conducător. M-am întâlnit cu el față în față pe 4 martie 1990, când naționala României a jucat acel meci de caritate cu Bayern Munchen, partidă organizată de Ion Țiriac. Era un tip de o eleganță deosebită, de o modestie ieșită din comun în ciuda colosului care a fost pe teren. A fost ultimul mare creator în postura de ultim apărător“, a povestit Dinu în dialog cu „Gazeta Sporturilor“.

„Procurorul“ a și confirmat că, pe când era jucător, ar fi trebuit să-l înlocuiască pe Beckenbauer la Bayern Munchen, după plecarea neamțului la Cosmos New York.

„Eu trebuia să fiu în locul lui Beckenbauer la Bayern. M-au urmărit la vreo patru meciuri. Au venit în România (n.r. – oficialii clubului bavarez), au tratat, nu mi s-a dat drumul. Nu voiam să fug. Asa că nemții l-au luat pe Sătmăreanu. L-au ținut câteva luni, apoi l-au direcționat către Stuttgart“, a povestit Cornel Dinu.

Lupescu, „Kaiserul“ fotbalului nostru, a rememorat la Digi Sport ce impresie i-a lăsat „Kaiserul“ nemților, după ce l-a cunoscut în Germania, unde a jucat la Leverkusen (1990-1996) și la Gladbach (1996-1998).

„Am multe momente alături de Beckenbauer. Când am jucat la Leverkusen și m-au pus libero mi-au pus porecla de Kaiser. Am avut posibilitatea să stau de vorbă cu el. Mi-a spus să vorbesc la pertu cu el. N-am putut niciodată! I-am zis că e mult prea greu să vorbesc la persoana a doua. Dumnezeu să-l ierte. Pentru mine, a fost cea mai mare personalitate fotbalistică pe care am cunoscut-o. A avut un impact major asupra fotbalului mondial. Un om deosebit de deschis, de respectuos. Pentru mine, a fost un idol!“, a declarat Lupescu.

Blocat în parcare cu o legendă

Nu doar foștii mari jucători confirmă că Franz Beckenbauer, deși o figură de talie mondială, era de o simplitate și naturalețe de neînțeles pentru fotbalul nostru. Jurnalistul Dorin Chioțea (TVR), care a activat și la „Adevărul“, a relatat două episoade în care a avut norocul de a da nas în nas cu marele Beckenbauer.

„Fotbalul e mai puțin elegant fără el. Am avut șansa să-l întâlnesc de două ori. Mic, norocos și binecuvântat m-am simțit. Și fericit! Prima dată în vara lui 2002, cu vreo câteva ore înainte de finala Mondialului de fotbal, la Yokohama. Eram rătăciți în imensa parcare din burta stadionului. M-am mirat că era singur. Vreo 20 de minute, am căutat împreună ieșirea. Eram uluit că nu era păzit, pe atunci jurnaliștii nu erau atât de separați de oficiali ca astăzi, iar Kaiserul era vicepresedinte FIFA! A doua oară, l-am văzut înaintea unui meci de Liga Campionilor, Vfb Stuttgart - Unirea Urziceni, parca la final de 2009. A iesit un interviu cu miez în Adevărul“, a scris Dorin Chioțea pe pagina sa de Facebook.

Răducanu, „lucrat“ în țară, prețuit printre coloșii nemților

Firește, printre cei contactați să vorbească după dispariția lui Beckenbauer s-a numărat și Marcel Răducanu (69 de ani), cel care a fugit în Germania înainte de Revoluție, unde trăiește și acum. De remarcat că Răducanu a fost „lucrat“ în țară, înaintea Mondialului din 1990, subiect despre care a vorbit, răspicat, într-un interviu acordat jurnalistului Dan Udrea: „Nea Imi Ienei (n.r. – Emeric Ienei) chiar m-a sunat atunci. Și a rămas că o să mă sune ca să mă anunțe cu privire la cooptarea mea în lotul pentru Mondial. N-a mai sunat nici până azi. Am aflat și eu ulterior, s-au opus câțiva dintre jucători, în frunte cu Hagi“.

Prin comparație, Răducanu a fost prețuit în Germania, inclusiv de marele Beckenbauer, după cum a povestit acum pentru gsp.ro: „Am jucat cu el în meciuri de old boys. La un moment dat am făcut echipă cu Beckenbauer, cu Overath, cu Netzer, cu Gerd Muller și cu Karl-Heinz Rummenigge. Niște jucători imenși. Cu Beckenbauer vorbeam din când în când la telefon. Îmi aduc aminte că, după ce am terminat școala de antrenori, în 1994, m-a sunat și s-a oferit să mă ajute. A vrut să mă trimită în Japonia, să antrenez acolo“.

„Il Luce“, fermecat de fotbalistul Beckenbauer

Coleg de generație cu „Kaiser Franz“, Mircea Lucescu (78 de ani) a vorbit despre fotbalistul Beckenbauer care i-a lăsat o impresie profundă.

„A fost jucătorul cu care am schimbat tricoul în aprilie 1970, după amicalul contra Germaniei de la Stuttgart, cu puțin timp înaintea Mondialului din Mexic. Numărul 4, nu pot uita acel număr. Am făcut egal atunci, 1-1. M-a impresionat, l-am admirat profund. Ceea ce făcea el era dincolo de fotbal. Balet, nu fotbal. Cu ce ușurință alerga, părea că dansează, că plutește. Eleganță pură. A fost prototipul jucătorului din fața apărării cu spirit ofensiv, al apărătorului cu spirit ofensiv. Inteligență, intuiție de a acoperi spațiile. O legendă care a influențat decisiv fotbalul“, a declarat Lucescu pentru „Gazeta Sporturilor“.

Bornele unei cariere irepetabile în fotbalul de elită

DATE PERSONALE

*Nume: Beckenbauer

*Prenume: Franz

*Supranume: Kaiserul

*Data și locul naşterii: 11 septembrie 1945, Munchen (Germania)

*Data și locul morţii: 7 ianuarie 2024 (la 78 de ani), Salzburg (Austria)

*Înălţime: 1,81 m

CARIERA DE JUCĂTOR

*A evoluat pentru Bayern Munchen (1964-1977), New York Cosmos (1977-1980), Hamburg (1980-1982), New York Cosmos (1982-1983)

*A cucerit Cupa Campionilor Europeni (1974, 1975, 1976), Cupa Intercontinentală (1976), Cupa Cupelor (1967), Campionatul Germaniei (1969, 1972, 1973, 1974, 1982), Cupa Germaniei (1966, 1967, 1969, 1971), Campionatul Statelor Unite (1977, 1978, 1980)

*A avut 103 selecții și 14 goluri în naționala Germaniei. De 50 ori, a purtat banderola de căpitan în prima reprezentativă. Prima selecție a bifat-o în 1965, iar ultima în 1977

*A fost campion mondial (1974) și vicecampion mondial (1966) cu Germania, dar și campion european (1972)

*A câștigat Balonul de Aur de două ori (1972, 1976)

*A fost Jucătorul Anului în Germania de patru ori (1966, 1968, 1974, 1976)

CARIERA DE ANTRENOR / SELECȚIONER

*A pregătit Olympique Marseille (1990, din septembrie până în decembrie, apoi până în iunie 1991 ca director tehnic), Bayern Munchen (decembrie 1993-iunie 1994, aprilie 1996-iunie 1996)

*A cucerit Cupa UEFA (1996), titlul în Bundesliga (1994)

*A fost selecționer al Germaniei din 1984 până în 1990 în 66 de meciuri.

*Ca selecționer, a câștigat titlul mondial (1990) și a fost și vicecampion mondial (1986)

CARIERA DE CONDUCĂTOR

*Vicepreşedinte al lui Bayern Munchen din noiembrie 1991 până în iunie 1994

*Preşedinte al lui Bayern Munchen din iulie 1994 până în noiembrie 2009

*Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al lui Bayern Munchen din februarie 2002 până în noiembrie 2009

*Preşedinte de onoare al lui Bayern Munchen din noiembrie 2009 până în ianuarie 2024

*Vicepreşedinte al FIFA din ianuarie 2007 până în martie 2011

*Vicepreşedinte al Federaţiei Germane de Fotbal (DFB) din 1998 până în 2010

*Preşedinte al Comitetului de Candidatură, apoi al Comitetului de Organizare pentru Mondialul din 2006, găzduit de Germania