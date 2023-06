Bătălia titanilor la Roland Garros. Momentul adevărului pentru Djokovici, în fața lui Carlos Alcaraz

French Open a ajuns în concursul masculin în faza semifinalelor, Alexander Zverev (27 ATP) urmând a încerca să-l încurce pe Casper Ruud (4 ATP), în timp ce capul de afiș e ținut de întâlnirea titanilor Carlos Alcaraz (1 ATP) și Novak Djokovici (3 ATP).

Spaniolul, reprezentantul noului val, dă piept cu ultimul „mohican” al tripletei de aur care a dominat tenisul mondial: Nole - Rafa Nadal - Roger Federer. Djokovici și Carlitos se vor întâlni astăzi, în prima semifinală a zilei la Paris.

Partida dintre cei doi e programată a doua pe arena „Philippe Chatrier“, după un meci de dublu. Cel mai așteptat meci al zilei va începe nu înainte de ora 15.45, ora României. Ruud - Zverev e programat tot pe arena principală și va începe nu înainte de ora 18.30.

Djokovici, greu de învins

Duelul dintre matadorul iberic și războinicul sârb a fost prefațată de foști mari jucători de tenis. Alex Corretja a declarat pentru Eurosport: „Sunt sigur că nu-i va fi ușor lui Alcaraz, dar am încredere în el că poate face o partidă mare. Toți spaniolii cred asta, îl văd pregătit. Dar sunt sigur că va suferi, nu e niciodată ușor să-l învingi pe Djokovici într-o partidă care se joacă după sistemul cel mai bun din cinci seturi.

Carlitos are nevoie să fie răbdător, trebuie să-și facă jocul propriu. Nu trebuie să schimbe nimic, are nevoie să fie conștient că Nole va da totul pentru această partidă și îl va angrena în schimburi lungi. Va fi o întâlnire titanică, o mare bătălie”, a spus Corretja.

Wilander: Viteza lui Alcaraz, prea mare pentru Nole

Un alt fost mare jucător, acum analist TV, Mats Wilander, se poziționează de partea lui Alcaraz, pe care îl vede atletul perfect: „Carlos a luat pe sus lumea tenisului. Tactic, e incredibil și reușește să nu-și piardă identitatea pe teren. Nu-mi vine să cred cât de sus e nivelul lui de încredere, e un supraom!

Te face să crezi că există șansă pentru rasa umană, când vezi un atlet precum Carlos. Djokovici va găsi soluții la multe dintre armele lui Alcaraz, sunt convins. Fizic, Novak e genial, dar cred că viteza la care joacă spaniolul în prezent e prea mult pentru sârb. Va fi o dispută pe cinste și va conta și de partea cui e publicul.

Cred că, la începutul meciului, fanii îl vor susține pe Novak, e sportivul care pleacă având șansa a doua. Publicul va dori o bătălie pe cinste și n-am vreun dubiu că Djokovici le-o va oferi”.

McEnroe: Djokovici e cel mai bun jucător la retur din istorie

Celor doi le-a răspuns John McEnroe, care e convins că Nole are puterea de a-i răspunde spaniolului: „Djokovici e cel mai bun jucător la retur din istorie. Trimite tot înapoi, dar poate fi și devastator. Înainte, la începutul carierei, ne obișnuise cu faptul că trimitea înapoi orice minge, indiferent cât de multă presiune puneai pe el.

Acum, în ultimii cinci ani și ceva, nu e doar defensiv, intră în ofensivă total neașteptat cu retururi-fulger. Îmi aduce aminte de Andre Agassi și Jimmy Connors, pe care îi consideram cei mai buni la retur din toate timpurile, dar e peste ei. Asta și pentru că e mai înalt și ajunge mai ușor la mingi”.

Luptă pentru locul 1 mondial

Meciul dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovici are implicații în ceea ce privește locul 1 mondial. Spaniolul va rămâne în fruntea clasamentului mondial dacă ajunge în finală, adică dacă îl învinge vineri pe Nole. Sârbul, care va urca pe locul 1 ATP dacă va câștiga titlul la French Open, a comentat lupta cu Alcaraz: „Este numărul unu în lume. De asemenea, a câștigat titluri majore pe zgură în acest sezon. Asta îl face favorit la Roland Garros. Chiar dacă a câștigat un singur Grand Slam și eu 22, dacă ne uităm la ultimele luni și la forma arătată, el este mai favorit decât mine. Experiența contează enorm. Aș spune că ăsta e marele meu atu”.

Finalele: sâmbătă la feminin și duminică la masculin

Djokovici are de partea sa o vastă experianță. 267 de victorii și 66 de înfrângeri pe zgură, cu 18 titluri câștigate. Alcaraz are, de asemenea, la doar 20 de ani, un palmares formidabil pe această suprafață: 64-13, cu 7 titluri. Însă în acest an, ibericul e în avantaj: are un bilanț de 25-2 pe zgură în acest an, în timp ce Djokovici are doar 10-3.

Finala masculină se va disputa duminică, de la ora 16.00, cu o zi mai târziu față de cea feminină. Eurosport transmite turneul de la Roland Garros.

French Open 2023

Semifinale, masculin

Alcaraz (1 ATP) - Djokovici (3 ATP)

Astăzi, nu înainte de 15.45 (Eurosport)

Zverev (27 ATP) - Ruud (4 ATP)

Astăzi, nu înainte de ora 18.30 (Eurosport)

Semifinale, feminin

Muchova (43 WTA) - Sabalenka (2 WTA) 7-6, 6-7, 7-5

Haddad Maia (14 WTA) - Swiatek (1 WTA) 2-6, 6-7