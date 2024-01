Australian Open: Emma Răducanu eliminată în mod inexplicabil: „Brusc, mi s-a făcut rău. Am și vomitat”

Britanica a dezvăluit că în setul decisiv nu s-a simțit bine, având stări de greață inexplicabile, fiind aproape să vomite pe teren.

Emma Răducanu (21 de ani, locul 296 WTA) a fost eliminată de la Australian Open în turul 2, scor 4-6, 6-4, 4-6 cu chinezoaica Yafan Wang (29 de ani, #94 WTA), cea care a eliminat-o la Melbourne și pe românca Sorana Cîrstea. După meci, britanica a dezvăluit că în setul decisiv nu s-a simțit bine, având stări de greață, fiind aproape să vomite pe teren.

Fosta campioană de la US Open, la conferința de presă de la final a dezvăluit că a fost la un pas să vomite în timpul partidei. Nu a făcut-o pe durata confruntării, primind și îngrijire medicală la un moment dat, dar la finalul celor două ore și 55 de minute de joc nu s-a mai putut abține.

„Acum mă simt un pic mai bine. În timpul meciului, să zic în setul 3, aveam 30-0 și serveam, apoi brusc am început să mă simt rău, foarte slăbită și cu stare de greață. Pe parcursul setului 3 cred că toată lumea a putut vedea că mă chinuiam puțin. Din punct de vedere fizic, mă simțeam bine, dar îmi venea să vomit. Apoi, după meci, am făcut-o. Acum sunt OK, voi trece peste, doar că a venit la momentul nepotrivit”, a afirmat Emma Răducanu.

Întrebată dacă starea de rău ar fi putut apărea pe fondul stresului, Emma a negat:

„În niciun caz, doar ce câștigasem setul 2. Chiar mă simțeam bine cu privire la jocul meu, mă simțeam bine și fizic și mental, chiar am fost liniștită tot meciul. Și în primul set, în care am făcut multe greșeli din cauza vântului, am simțit mereu că voi reveni, că voi corecta erorile. Am fost liniștită, dar nu voi divulga prea multe detalii”.

Emma Răducanu: „Mă simt bine, glezna este bine”

Vestea bună este că Emma nu a resimțit astăzi dureri la gleznă și încheieturile mâinilor, unde a suferit operații anul trecut. „Sunt foarte pozitivă, fericită cu felul în care am simțit corpul. M-am chinuit în special cu încheietura în primele zile de la revenire, pentru că avusesem o recidivă care m-a ținut pe tușă câteva luni, n-am putut juca până în noiembrie. Acum mă simt bine, și glezna e bine. Dacă voi continua să muncesc constant, am o șansă bună la rezultate mari”, a transmis ea.

Marți dimineața, britanicul Jack Draper s-a aflat într-o situație asemănătoare la Australian Open. Imediat după finalul meciului cu Marcos Giron, 6-4, 3-6, 4-6, 6-0, 6-2, Draper s-a îndreptat către un coș de gunoi pentru a vomita.