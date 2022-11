Argentina „tremură“: Explicația prăbușirii de la Mondiale oferită de un jurnalist uriaș EXCLUSIV

Dacă ești un obișnuit al turneelor finale de Cupa Mondială, ajungi să te saluți, o dată la 4 ani, cu niște figuri care îți devin, treptat, familiare. Pentru că, la rândul lor, sunt mai mereu prezente la sărbătoarea fotbalului mondial. Printre ei se numără și Sergio Levinsky, de la publicația argentiniană „Diario Jornada“. Señor Sergio, deși un veritabil veteran în marea de ziariști care se află în Qatar, se mișcă admirabil, cu entuziasmul și energia unui tânăr aflat la început de drum în ale jurnalismului. Doar că ziaristul argentinian vine acum la meciuri, la Doha, stând printre niște comentatori / analiști și experți care nici măcar nu se născuseră când el era în tribune la primul Mondial din viața sa.

„Adevărul“ a vorbit, preț de câteva minute, cu Sergio Levinsky, în pauza meciului Brazilia – Serbia, pentru a afla ce se petrece cu naționala Argentinei, la această ediție a Mondialului.

„Adevărul“: Mai întâi de toate, o curiozitate: la câte Mondiale ați asistat până acum?

Sergio Levinsky: Depinde în ce calitate. Ca simplu suporter, am văzut Mondialul din 1978. Care a fost un turneu local pentru mine, din moment ce s-a organizat în Argentina. Aveam 15 ani pe atunci. Ca ziarist, am început în 1986, la Mexic. Așadar, aici, în Qatar, sunt acreditat la al 10-lea Mondial consecutiv. Practic, în ultimii 44 de ani, singurul Mondial pe care nu l-am văzut de la fața locului a fost în Spania, în 1982. Dar atunci eram student la Jurnalism și chiar n-aveam cum să ajung în Spania. Deși, ca sa fiu sincer, îmi pare rău și acum un pic că am ratat acel turneu...

Ce s-a întâmplat cu Argentina în meciul pierdut cu Arabia Saudită?

Problema pentru Argentina nu e acest meci. Problema principală a Argentinei e ce s-a întâmplat în ultimele 30 de zile. Pentru că, și asta e convingerea mea, aceasta e o echipă foarte bună, poate cea mai bună pe care am avut-o în ultimii 4 ani. Doar că, din păcate, în ultima lună, nu mai puțin de zece jucători s-au lovit de probleme fizice sau fotbalistice. Avem vreo șase, șapte jucători care abia au trecut peste niște accidentări, n-au jucat nicăieri vreo două, trei săptămâni și au venit direct la Mondiale, fără meciuri în picioare. Asta e o mare problemă! Apoi, avem vreo trei, patru jucători care sunt accidentați în continuare, dar care au fost forțați și au jucat, în ciuda acestor probleme fizice. E clar, deci, că Argentina nu e într-o situație ideală. Și selecționerul (n.r. – Lionel Scaloni) e într-o situație foarte dificilă. Pentru că, folosind acest grup, el a câștigat multe meciuri. Și acum e imposibil să apari în fața a zece jucători și să le spui: „Voi nu o să jucați!“. Dacă Scaloni avea unul sau doi jucători cu probleme, da, îi putea da la o parte. Dar zece...

Cum vedeți meciul cu Mexic de sâmbătă?

Aici, aceasta va fi marea provocare pentru Argentina: oare poate selecționerul schimba șase jucători cu diferite probleme de la un meci la altul? Poți să-i pui pe bancă pe De Paul, pe Romero, pe Emiliano Martinez, portarul, pe Di Maria, pe Papu Gómez? Poți să le spui: „Voi nu o să jucați!“. E foarte greu! Vorbim despre jucători care au câștigat Copa America în 2021, în Brazilia, învingând Brazilia în finală la ea acasă! Apoi, au câștigat și Finalissima, la Londra, anul acesta chiar, învingând Italia cu 3-0. Nu e ușoară misiunea lui Scaloni... Dar, realist vorbind, trebuie să le zică: „Voi nu o să jucați!“. De aceea spun, încă o dată, problema Argentinei nu e meciul cu Arabia Saudită, ci tot ce s-a întâmplat în cele 30 de zile de dinaintea acestui meci!

Îi e frică lui Scaloni de jucătorii mari ai naționalei?

Nu, nu! Nici vorba de așa ceva! E un antrenor cu personalitate. Care poate fi dur, când trebuie. Eu cred că problema lui Scaloni e să-și dea seama ce are de făcut. Ceea ce e foarte dificil! Din punctul meu de vedere, această problemă a început acum 4 ani, când Argentina a pornit la un nou drum și a decis să-l angajeze pe Scaloni selecționer. Pentru că Scaloni n-a antrenat nicio altă echipă. Atenție! Nu mă refer la o altă națională. Scaloni și-a început cariera de antrenor pe banca Argentinei! Iar acum e într-o situație dificilă și totul e nou pentru el. Când vorbim despre alți antrenori, Tite, Van Gaal, Klopp sau cine mai vrei tu, toți acești antrenori, având experiențe anterioare la diferite echipe, s-au lovit de diferite situații. Pentru care au găsit soluții. Pentru că, la un moment dat, au învățat din experiență. Ceea ce lipsește în cazul lui Scaloni. Și asta devine o problemă, când decizi să mergi pe mâna unui antrenor tânăr, lipsit de experiență. Te lovești de probleme în astfel de situații. Iar Scaloni trebuie să ia o decizie majoră, într-o situație cu care nu s-a mai întâlnit, în decurs de doar patru zile, câte sunt între meciurile cu Arabia Saudită și Mexic. Și țin minte că, în trecut, au fost situații similare pentru naționala Argentinei, când un selecționer experimentat a reușit să schimbe lucrurile. De pildă, la Mondialul din Italia, în 1990. Când Argentina a pierdut primul meci cu Camerun, cu 1-0. Dar Billardo, cu 15 ani de experiență ca antrenor, a luat o decizie majoră: a schimbat axul central al echipei, șase jucători în total! Și a condus Argentina până în finală.

Credeți că Argentina va prinde fazele eliminatorii de la acest Mondial?

Nu pot să spun. Pentru că de acum înainte, soarta Argentinei depinde și de jocul rezultatelor. Eu pot să vorbesc despre meciul cu Mexic. Care nu e o echipă foarte bună. Eu cred că Argentina poate învinge Mexicul. Dar noi acum avem și o altă problemă. Care ține de moralul echipei. Așa se întâmplă când începi prost turneul, cu o înfrângere, într-un meci în care nu te așteptai să pierzi. Iar acum, în doar trei zile, echipa trebuie să-și revină, din punct de vedere mental. Și nu știu dacă poate...

Ați fost la atât de multe Mondiale, cum vi se pare turneul din Qatar?

E un Mondial foarte ciudat! Naționalele asiatice se simt bine aici, pe când echipele europene, dar și cele sud-americane, care au mulți jucători în Europa, au venit aici cu niște jucători obosiți. În mijlocul sezonului competițional de cluburi. Și din cauza calendarului supraîncărcat de dinaintea Mondialului, unii dintre acești jucători au bifat și zece partide în ultima lună! Și se vede această problemă cauzată de oboseală la echipe ca Germania, Argentina, Uruguay. La mai toate echipele mari, poate doar Spania să fie excepția.