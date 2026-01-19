Amenințări, bătăi și acuzații de otrăvire în noaptea nebună de la Rabat. Antrenorul Senegalului: „Îmi cer scuze fotbalului”

Finala Cupei Africii pe Națiuni la fotbal, cu Senegal învingând naționala Marocului în prelungiri chiar la Rabat continuă să suscite comentarii.

O scenă incredibilă a avut loc după meci între cele grupuri de jurnaliști, marocani și senegalezi, ciocnindu-se în sala de presă, strigând și încăierăndu-se.

Ce s-a întâmplat pe teren a continuat la zona mixtă de pe stadionul „Pince Moulay Abdellah” din Rabat. Evenimentele au murdărit cea de-a 35-a finale a Cupei Africii pe Națiuni, un punct culminant care va rămâne pentru totdeauna în memoria fotbalistică, și nu doar în Africa.

Când selecționerul Pape Thiaw a sosit în sala de presă, jurnaliștii senegalezi au izbucnit imediat în aplauze spontane. În celălalt colț, în stânga, erau colegii lor marocani. Cele două grupuri își aruncă insulte și diverse glume. Unui coleg senegalez nu i-a plăcut ceea ce aude și s-a apropiat amenințător. Marocanii intervin, părțile sunt periculos de apropiate. Pape Thiaw privește neîncrezător, ofițerul de presă CAF îl roagă să părăsească sala. Sfârșitul unei conferințe de presă care nu a început niciodată, cu spirite care se calmează în mijlocul unor strigăte feroce și amenințări în diferite limbi.

În zona mixtă, tensiunile au fost la fel de mari. Sadio Mané a câștigat Cupa Africii pe Națiuni pentru a doua oară. El a ieșit printre ultimii de la vestiare. Portarul senegalez a fost întrebat dacă penalty-ul a fost ratat intenționat, într-un gest de sportivitate supremă. „Să fim serioși. În niciun caz. Când pe pământ? Să fim serioși. Chiar credeți că, cu un minut rămas, cu o țară întreagă care așteaptă de 50 de ani această Cupă, noi, fotbaliștii, putem ajunge la o înțelegere? A vrut să marcheze, iar eu am meritul că l-am parat”, a spus Edouard Mendy, portarul care a câștigat Liga Campionilor cu Chelsea, precum și două Cupe ale Africii pe Națiuni, despre penalty-ul batjocoritor executat de Brahim.

Coechipierul său, Ismail Jakobs, campion european cu echipa Germaniei sub 21 de ani, a deschis un alt front controversat: „Atât de multe lucruri s-au întâmplat înainte de meci... Veți vedea, vor ieși la iveală mai devreme sau mai târziu. Nu am fost tratați corect, dar veți afla ce s-a întâmplat. Atât de multe lucruri s-au întâmplat înainte de meci cu Krepin Diarra și Ousseynou Diang, iar la pauză cu Pape Matar Sarr”. Primul a fost fundașul titular și nu a jucat. Al doilea a fost luat de coechipieri în timpul încălzirii. Al treilea nu s-a mai întors pe bancă după pauză. Se vorbește despre o posibilă otrăvire.

Pape Thiaw, antrenorul Senegalului, a fost cel mai activ în a-și convinge jucătorii să părăsească terenul, după ce Marocul a primit o lovitură de pedeapsă în minutul 98. „Privind în urmă, nu am apreciat cu adevărat faptul că le-am spus jucătorilor mei să părăsească terenul. Îmi cer scuze fotbalului. Apoi, i-am adus înapoi. Uneori, reacționezi în focul momentului și nu întotdeauna în cel mai bun mod. Ne întrebam dacă a existat o lovitură de pedeapsă și dacă golul nostru, care tocmai fusese anulat, era o decizie justă. Acum putem accepta greșelile arbitrului, se poate întâmpla. Nu ar fi trebuit să o facem, dar așa a fost. Pentru asta, îmi reiterez scuzele”.

Colegul său, Regragui, l-a atacat în conferința de presă pe Thiaw: „Imaginea pe care a dat-o fotbalul african în această seară este puțin rușinoasă. Când un antrenor le cere jucătorilor să părăsească terenul... Și apoi începuse deja să se plângă în conferința de presă dinaintea meciului”. Regragui l-a apărat pe ratangiul Brahim: „A marcat împotriva Maliului, împotriva Africii de Sud acum doi ani Hakimi a fost cel care a făcut greșeala, se întâmplă” și nu i-a răspuns unui jurnalist marocan care l-a întrebat dacă va demisiona.