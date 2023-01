Teodor Corban, urmărit de Securitate: „Un element negativ, tulbure și antisocial“

Teodor Corban a murit marți, la vârsta de 65 de ani, după o carieră memorabilă și o viață deloc ușoară. Într-un interviu acordat ziarului „Weekend Adevărul“, actorul mărturisea cum și de ce a fost urmărit de Securitate.

Actorul Teodor Corban, povestea atunci despre vremea copilăriei sale la Iași, în anii ’60, perioada tinereții.

„Ai mei locuiau cu chirie tot la nişte evrei. Până să vină comunismul, bunicul din partea mamei era podgorean, avea câteva hectare de vii. Când i-au luat comuniştii pământurile şi toate bunurile, după două săptămâni a murit de supărare. El fusese şi un copil orfan şi-l luase cineva să aibă grijă de el, băiat de curte, ca să muncească şi să-şi agonisească mâncarea şi bunurile. A muncit toată viaţa până când şi-a întemeiat o familie şi şi-a cumpărat pământul, ca să vină comuniştii şi să-i ia tot. De unde până mai ieri era moşier, acum nu mai avea nimic”, povestea actorul.

Teodor Corban: „Am fost şi eu urmărit de Securitate”

Considerată fiică de chiabur, mama sa a avut parte de persecutări politice. Și n-a fost singura din familie care a avut de pătimit din cauza statutului.

„Mama n-a avut voie să facă şcoala superioară din cauza asta. În casă, părinţii vorbeau în şoaptă şi mama, printre lacrimi, mă ruga să nu spun nimic pe-afară. Aşa că am crescut în teroarea asta şi în influenţa stalinistă, care încă mai plutea în aer după moartea lui Stalin. Mai târziu, am fost şi eu urmărit de Securitate. Deci, sunt un moştenitor bun în sensul acesta (râde)”, explica Teodor Corban.

„Mi s-au înmuiat picioarele când m-au luat aşa tare”

În cazul său, s-a întâmplat mult mai târziu, după ce a terminat facultatea. Și mai mult decât originile „nesănătoase” a contat refuzul de a se înscrie în Partidul Comunist.

„În 1985, am fost actor la Teatrul „V. I. Popa“ din Bârlad şi mi s-a propus să intru membru de partid. Era ca o regulă: autorităţile aveau în plan să atragă cât mai mulţi tineri absolvenţi în partid. Or, eu nici nu voiam să aud. Printr-o confuzie au crezut că vreau, dar de fapt i-am refuzat. Şi au început să-mi tot pună întrebări: cine sunt eu şi interesele cui le reprezint în ţara asta. Mie mi s-au înmuiat picioarele când m-au luat aşa tare. Am avut noroc că directorul teatrului de atunci m-a apărat şi m-au lăsat în pace. M-a salvat temporar, dar s-au răzbunat. De atunci, am avut hoarda de la Securitate după mine”, mai relata, în 2015, actorul.

„Nu înţelegeam de ce am ghinionul ăsta”

După ce a jucat o vreme la Bârlad, a ajuns la Constanţa, unde a luat concursul cu nota 10 şi cu aplauze din partea comisiei de acolo. „Surpriza” a venit la scurt timp.

„După două săptămâni am fost sunat la Iaşi să-mi spună că nu mi s-a aprobat la Minister concursul. „Păi, cum, de ce?“, am întrebat. „Păi, nici noi nu ştim, că nu ni s-a mai întâmplat“, îmi răspundeau ei. Am aflat că sunt un „element“ negativ, tulbure şi antisocial. Apoi am făcut legătura cu teribilismul meu de la Bârlad de a nu mă face membru de partid. M-au vizitat şi acasă, la Iaşi, prin vecini, să afle cu ce m-am ocupat în tinereţe. Câţiva ani buni, până la Revoluţie, m-au încurcat foarte tare persecuţiile, pentru că atunci când băteam la o uşă, nu mi se deschidea sau, dacă era deschisă, mi se închidea în nas. Nu înţelegeam de ce am ghinionul ăsta”.

„Sunt răzbunător. N-am structură de Crist”

Teodor Corban a mărturisit pentru „Weekend Adevărul“ care au fost motivele pentru care nu și-a verificat dosarul la CNSAS:

„Nu m-am dus să aflu cine m-a turnat, pentru că sunt răzbunător. N-am structură de Crist, să pup şi celălalt obraz. Cred că mi-aş face dreptate singur pentru că statul ăsta n-o face. N-a existat un proces al comunismului şi, chiar dacă eu am fost un oropsit, nu m-am dus să cer ceva pentru că mi-au persecutat familia. Am preferat totuşi să nu mă gândesc nici prea mult la delatorii mei, pentru că lucrurile astea mă înveninează”, mai mărturisea actorul.

Iar în perioada comunistă, mai mult decât foamea, turnătoria sau frigul din perioada comunistă, Teodor Corban n-a suportat duplicitatea, după cum însuși actorul sublinia.

„Faptul că, deşi toţi gândeau ca mine şi ştiau ce se întâmplă în ţara asta, la nivel oficial, se comportau diferit. Până şi mama mea era la fel. Ea a fost primul profesor de duplicitate din viaţă, fără voia ei, desigur. O făcea ca să mă protejeze”, spunea în același interviu.