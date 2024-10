Taylor Swift, escortată de poliţie la concertele sale din Londra, după atentatul dejucat la Viena

Guvernul britanic a dezminţit miercuri că a pus presiune pe Poliţie pentru ca starul pop Taylor Swift să obţină o escortă specială în timpul concertelor sale de la Londra din luna august, după anularea spectacolelor ei la Viena din cauza unui atac sinucigaş planificat, potrivit AFP.

Cântăreaţa americană a beneficiat de o escortă „VVIP” (Very Very Important Person), de obicei rezervată şefilor de state străini sau familiei regale britanice, potrivit tabloidului The Sun, citat AFP și Agerpres.

Potrivit The Sun, reprezentanţii Poliţiei s-au opus iniţial acestei protecţii speciale, dar ministrul britanic de Interne şi primarul Londrei au intervenit.

Detaliile referitoare la securitatea acordată cântăreţei Taylor Swift apar pe fundalul polemicii declanşate de cadourile primite de prim-ministrul Keir Starmer şi alţi politicieni din Partidul Laburist, mai ales de locurile oferite pentru a asista la concertele susţinute de vedeta americană.

„ O chestiune operaţională care ţine de competenţa Poliţiei”

Printre cei care au primit astfel de bilete se numără și primarul Londrei, Sadiq Khan.

„Resping în totalitate ideea că a existat vreo faptă reprobabilă sau o influenţă nejustificată în această chestiune. Atunci când au loc evenimente majore, fie la Londra, fie în alte regiuni ale Regatului Unit, ministrul de Interne (Yvette Cooper) este implicată în discuţiile care au loc când există un risc de securitat. Ştiu că ea nu are puterea, şi că nu o va utiliza, de a insista pentru ca o persoană să beneficieze de un dispozitiv de securitate privat de înalt nivel. Este o chestiune operaţională care ţine de competenţa Poliţiei, nu de cea a Guvernului. Poliţia a luat acea decizie", a declarat ministrul Culturii, Lisa Nandy, pentru postul de televiziune Sky News.

Mama cântăreţei, care îi este şi manager, ar fi ameninţat cu anularea concertelor londoneze din luna august dacă un convoi de poliţie nu va fi desfăşurat pe traseul cuprins între hotelul în care era găzduită vedeta pop şi stadionul Wembley, ootrivit The Sun.

Planuri privind un atac terorist sinucigaş

Trei concerte programate la Viena cu câteva zile mai devreme au fost anulate după dezvăluirea unor planuri care vizau organizarea unui atac terorist sinucigaş.

Poliţia din Londra a reamintit că este „independentă din punct de vedere operaţional”.

„Decizia noastră se bazează pe o evaluare aprofundată a ameninţării şi a riscului, precum şi pe circumstanţele fiecărui caz în parte", a declarat un purtător de cuvânt al său.

Pe fondul polemicii apărute în spaţiul public, premierul Keir Starmer a rambursat aproape 3.400 de lire sterline (4.000 de euro) pentru patru bilete ce i-au fost oferite la concertele cântăreţei Taylor Swift de grupul Universal Music şi două bilete oferite de Football Association.