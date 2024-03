Proiectul lansat de Vero Căliman după ce a lăsat-o în urmă pe „Fetița Zurli”: „Îi va inspira pe copii să viseze”

După ce, timp de 15 ani, a fost „Fetița Zurli” care aducea zâmbete pe chipurile copiilor la spectacolele-fenomen susținute de „Gașca Zurli”, Vero Căliman (36 de ani) este la începutul unui nou proiect.

La o lună după ce a anunțat că părăsește grupul fondat de Mirela Retegan și după recentele mărturisiri emoționate făcute cu privire la retragerea sa din „Gașca Zurli”, actrița Vero Căliman a lansat proiectul „Teatrul la Sat”.

„Cu sufletul plin de bucurie, vreau să vă spun că am petrecut Ziua Mondială a Teatrului într-un mod cât se poate de potrivit. Am lansat un proiect la care am visat de când mă știu, cu scopul de a aduce copiii de la sat mai aproape de lumea teatrului, de poveștile din spectacole și, mai ales, mai aproape de ei înșiși. Când am aflat că in Comuna Jegălia e un primar care își dorește același lucru pentru copii, nu am stat pe gânduri. Împreună am pus la cale proiectul <<Teatrul la Sat>>. Vrem să le oferim copiilor de acolo o altă perspectivă asupra vieții. Vrem să-i inspirăm să citească mai mult și să devină mai curioși, să le facem locul de joacă din ce in ce mai mare!”, a scris Vero Căliman, miercuri, pe Instagram și Facebook.

„Voi face naveta de două ori pe săptămână pentru a duce <<Teatrul la Sat>>”

Actrița și-a propus să-i introducă pe copiii din mediul rural în arta dramatică, dându-le șansa să fie ei înșiși protagoniști în „joaca de-a teatrul”.

„Şi, uite aşa, voi face naveta de două ori pe săptămână pentru a duce Teatrul la Sat. Așa cum știu eu mai bine, cu toată bucuria mea şi priceperea mea: Știu că povestea mea îi va inspira pe copii să viseze chiar și la cai verzi pe pereți. Iar domnului Vasile Aurel vreau să îi transmit că acești copii cu siguranță își vor aminti cine era primar în satul lor atunci când erau mici. Pe lângă clubul de dansuri, fotbal și lupte libere, de trei ani cei mici au primit instrumente muzicale și participă la competiții cu fanfara. I-am ascultat și eu puțin azi și vă spun sincer că m-au emoționat profund. Iar acum, prin Proiectul <<Teatrul la Sat>> ei vor avea șansa să învețe și să practice joaca de-a teatrul. Atât vă mai spun: pe 1 iunie, avem premieră! Si dacă ne iese treaba așa cum cred eu, aduc trupa și la București pentru o reprezentație”, a mai scris actrița pe rețelele sociale.

Vero Căliman le-a mulțumit celor care o urmăresc pentru încurajări și pentru susținere.

