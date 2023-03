Mariajul lui JFK Jr. cu Carolyn Bessette s-ar fi încheiat și dacă n-ar fi fost accidentul lor mortal

Formau unul dintre cele mai faimoase și frumoase cupluri, dar n-aveau șanse să rămână împreună nici chiar dacă soarta nu i-ar fi răpit familiei atât de brusc și de brutal.

Moartea tragică a fiului președintelui american John F. Kennedy și al lui Jackie Kennedy, John Fitzgerald Kennedy Jr., și a soției sale, Carolyn Bessette, va rămâne pentru totdeauna o parte sfâșietoare a istoriei americane. Dar, la 24 de ani de la cumplitul accident de avion în care și-au pierdut viața, aflăm că cei doi avea probleme serioase în cuplu și se gândeau chiar la divorț. Și asta într-o familie și așa urmărită de drame...

JFK Jr. și Carolyn Bessette au avut, de la început, o relație dificilă

Când JFK Jr. a pus ochii pentru prima dată pe femeia care avea să-i devină soție, Carolyn Bessette lucra pentru creatorul de modă Calvin Klein. Potrivit foștilor săi colegi care au vorbit cu "The New York Times", Carolyn Bessette era mai mult decât o simplă angajată pentru Calvin Klein, era o adevărată muză. "Ea era "The Look"", au povestit aceștia. Kennedy, care urma tradiția în politică a familiei sale și și-a petrecut primii ani de viață la Casa Albă, a fost atras pe loc de ea și nu i-a lăsat să-i scape, făcând tot posibilul să o facă să se îndrăgostească de el.

Cu toate acestea, deși relația lor ar fi putut suna ca o intrigă de film, s-a dovedit a fi semnificativ mai tumultoasă decât o poveste de dragoste obișnuită. De la înregistrări în care au apărut cum se certau în public (uneori ajungând la acte fizice), la o scurtă despărțire, în urma căreia mama lui Bessette a implorat-o să meargă mai departe într-o scrisoare publicată ulterior, cuplul a avut parte de multe momente tensionate. Iar multe dintre aceste momente au fost adesea trăite în public... și asta înainte ca ei să se căsătorească.

În ciuda deselor neînțelegeri, John Jr. și Carolyn au hotărât să se căsătorească în 1996 și au rămas împreună până la moartea lor, doar trei ani mai târziu. Cu toate acestea, potrivit multor apropiați ai cuplului, uniunea lor legală a fost la fel ca începutul relației lor, marcată de tensiuni exacerbate de presă.

Supramediatizarea, unul dintre motivele posibilului divorț

Imediat ce a apărut vestea că JFK Jr. și Carolyn Bessette formau un cuplu, publicista, altădată discretă, a fost aruncată în lumina reflectoarelor. Și, odată ce s-au căsătorit, viețile lor au devenit și mai expuse.

Nu e niciun secret faptul că cei doi nu suportau să fie urmăriți de reporteri și să-și vadă fețele în tabloide. De fapt, într-una dintre ocazii, JFK Jr. a implorat presa să îi acorde soției sale puțin spațiu, oferindu-se chiar să pozeze pentru camerele de luat vederi, în schimb. "Vă rog doar... orice, știți, intimitate și... spațiu pe care i-l puteți oferi... ar fi foarte apreciat", a cerut el într-o înregistrare video. Din nefericire, paparazzi nu i-au făcut pe plac, dimpotrivă, formau adevărate cozi la poarta casei lor.

Potrivit apropiaților, acest lucru a exercitat o presiune masivă asupra lui Carolyn Bessette și, în cele din urmă, asupra căsniciei lor. Ea era absolut îngrozită de perspectiva în care și copiii ei ar fi fost nevoiți să trăiască în aceleași condiții în care ea însăși abia putea face față. "Cum aș putea aduce un copil într-o astfel de lume?", i-ar fi spus ea unui prieten, care ulterior a făcut dezvăluiri pentru "Vanity Fair".

Pentru Kennedy, care era nerăbdător să își întemeieze o familie, acest lucru a devenit o sursă de frustrare - deși se pare că aceasta a fost doar picătura care a umplut paharul pentru el. Chiar și în afara subiectului legat de copii, el a simțit că ea s-a retras. "Trebuie să se oprească. Altfel ne îndreptăm spre divorț", i s-ar fi plâns el unui confident.

De altfel, într-un ultim efort de a-și salva căsnicia, John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette au apelat la terapia de cuplu. Din păcate, la scurt timp, cei doi au murit în tragicul accident aviatic de deasupra Atlanticului, în apropierea coastei, unde se află și Martha's Vineyard.

FOTO: Profimedia, Getty Images