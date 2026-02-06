Kristen Stewart, „bântuită” de amintirea Prințesei Diana: „Pot să plâng pentru ea în orice moment”

Kristen Stewart spune că încă se simte „bântuită” de prințesa Diana, la mai bine de patru ani după ce a interpretat-o în filmul Spencer (2021). Actrița a declarat recent, la Londra, că emoțiile legate de imaginea regretatei prințese o copleșesc instantaneu și continuă să o marcheze profund.

Kristen Stewart, una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale, a mărturisit într-un interviu exclusiv acordat publicației The Telegraph pe 5 februarie 2026 că rolul prințesei Diana i-a schimbat perspectiva asupra vieții. „Încă sunt. Nu mă pot plimba prin acest oraș sau prin Paris fără să mă gândesc la ea. Toată dragostea care a emanat din această femeie… Pot să plâng pentru ea în orice moment”, a spus Stewart.

Prințesa Diana, care a murit într-un tragic accident de mașină în Paris, în 1997, la doar 36 de ani, rămâne o figură simbolică și profund emoționantă pentru milioane de oameni. Filmul Spencer, regizat de Pablo Larraín și scris de Steven Knight, reimaginează Crăciunul din 1991, atunci când Diana se confrunta cu dificultățile din mariajul ei cu prințul Charles.

Chiar dacă inițial Stewart a avut dubii în privința rolului, actrița a reușit să aducă un omagiu autentic prințesei. „I-am spus lui Pablo că este nebun și că ar trebui să angajeze pe altcineva, dar el a refuzat să accepte. Erau diferențe mari între mine și ea. Statura, culoarea ochilor – eu am ochii verzi, iar ea avea faimoșii ochi albaștri care se potrivesc cu inelul ei. Așa că am întrebat: Ar trebui să facem inelul de logodnă verde, atunci?”, a povestit Kristen. Regizorul i-a răspuns că totul ține de „spirit”.

Conexiunea cu prințesa Diana

Interpretarea ei, primită cu aplauze de critici, i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în 2022. Stewart a simțit o legătură profundă cu Diana, explicând că ambele au trăit presiunea publicului într-un mod intens. „Ea a fost copleșită, copleșită până la epuizare [de paparazzi]. Rebeliunea ei părea atât de disperată, atât de tânără și vulnerabilă”, a spus actrița.

După încheierea filmărilor, Kristen Stewart a recunoscut că s-a simțit „ca o coajă”, similar cu ceea ce Diana ar fi putut experimenta. „Acesta era scopul”, a adăugat ea. Într-un interviu anterior din 2022, Stewart a descris-o pe prințesa Diana drept o persoană care „făcea oamenii să se simtă bine”. „Am ilustrat-o într-un moment dificil, tumultuos și trist, dar ea avea această lumină de nestăvilit”.

Pentru Kristen, rolul a fost o experiență transformatoare. „Am învățat multe, dar mai ales am simțit că mi s-a permis să mă dezvolt ca persoană. Chiar dacă era doar în imaginația mea și mă convingeam pe mine că dintr-odată am această superputere pe care o avea ea – aceea de a-i face pe oameni să se simtă bine”, a concluzionat actrița.