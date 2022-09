Flick Domnul Rimă și soția lui, implicați într-un scandal cu o fotografă din Ucraina. „Drăguțo, tu nu știi ce e războiul!“

Totul a pornit de la fotografiile de botez ale fiicei celor doi, micuța Eva Maria, iar acuzații grave precum șantaj și înșelăciune au apărut din ambele „tabere“.

Ceea ce trebuia să fie unul dintre cele mai frumoase momente din viața cuplului Filcea (Flick și soția sa, Denisa), s-a transformat într-un scandal cu acuzații grave. Denisa o acuză pe fotografa din Ucraina că nu a prestat serviciile pentru care a fost plătită – fotografii de la botezul micuței Eva Maria - pe de alta, fotografa Diana Tarasova spune că nu a fost plătită în totalitate.

Flick și Denisa Filcea au botezat-o pe Eva Maria în data de 14 august 2022, dar fotografii au fost postate abia recent în rețelele sociale, de cei doi. „Postăm cu întârziere fotografiile de la botezul Evei și asta pentru că am avut o experiență cum nu doresc nimănui... Fotografiile acestea sunt de fapt făcute a doua zi după eveniment, când am realizat cu disperare că fetița mea nu va avea fotografii cu mami și tati de botez, așadar ne-am îmbrăcat din nou la fel toți și am chemat un alt fotograf“, scria Denisa Filcea pe Instagram în urmă cu câteva zile.

„Fotograful pe care l-am ales pentru botez a refuzat să ne mai facă poze când am ajuns acasă de la biserică și efectiv s-a luat și s-a dus... (am vrut eu să fac un bine și am ales un fotograf ucrainean). Colac peste pupăza ne-a și șantajat vreo 2 saptamâni că dacă nu îi mai dam 250 e euro în plus fată de cât plătisem deja pentru servicii neprestate complet, va șterge și puținele poze pe care le făcuse la biserică“, a povestit aceasta.

Scandal pentru fotografiile de la botez

Fotografa din Ucraina a reacționat rapid și a venit cu propria variantă e poveștii, într-o postare pe Instagram. Aceasta a precizat că a avut, în trecut, trei colaborări neplătite cu cei doi soți (pentru promovare) și că, pentru botezul micuței Eva, a cerut un onorariu de 100 de euro pe oră. I s-a spus că jobul va dura aproximativ două ore, iar ea a făcut un discount și a cerut, în total, 150 de euro. Însă evenimentul (inclusiv drumul la și de la biserică) a avut o durată de aproape cinci ore, astfel că a decis să ceară „pentru timpul suplimentar“ un onorariu total de 400 de euro, din care a primit doar 150 de euro.

Denisa Filcea (care între timp și-a suspendat pagina de Instagram) a revenit cu o replică într-un vlog pe YouTube, în care a plâns, a povestit că „a fost umilită“ și a făcut precizări suplimentare.

Aceasta susține că fotografa din Ucraina nu a respectat înțelegera inițială, că timpul alocat evenimentului a crescut din cauza vremii neprielnice (drumul dus-întors a durat mai mult), că fotografa nu a vrut să le mai facă și acasă câteva poze și a plecat fără nicio explicație. Ulterior, nu le-a trimis fotografiile pentru care fusese plătită și a cerut 250 de euro în plus, refuzând să ofere factură.

„Celor care insistă că e din Ucraina le spun: am avut ucraineni în casă, am mers la vamă, sunt lucruri pe care nu le-am făcut publice până acum. Mi-am vândut haine și am donat mii de auro, am ajutat ucraineni. Una e să ajuți, alta e să profite de tine. Ea încearcă să ne facă rău, în mod voit, să instige la ură asupra noastră. Voi acționa legal pentru ceea ce s-a întâmplat“, a încheiat Denisa Filcea.

„Ai spus că nu vrei război? Drăguțo, tu nu știi ce e războiul! Îți dau cheile de la apartamentl meu din Harkov, gratis... Banii nu sunt totul pe lume. Iar în acest caz, pentru mine, nu e vorba despre bani, ci despre stimă de sine, despre munca mea și timpul meu“, a scris și Diana Tarasova pe Instagram.