Dezvăluirile singurei actrițe de filme pentru adulți din Republica Moldova. Câți bani câștigă VIDEO

Alyssa Bounty este, în prezent, singura actriță de filme pentru adulți din Republica Moldova. Are doar 23 de ani și s-a hotărât să practice această meserie după ce a renunțat la medicină. Câștigurile mari și rapide, au reprezentat un factor esențial în luarea deciziei.

Cum a ajuns Alyssa Bounty singura actriță porno din Republica Moldova

Ana, cunoscută sub numele de scenă „Alyssa Bounty”, are doar 23 de ani împliniți în luna noiembrie și este din satul Cornești, Republica Moldova. Locuiește singură de la vârsta de 16 ani, de când își și câștigă singură banii.

Se recomandă ca actriță... de filme pentru adulți. Meseria ei a stârnit adevărate controverse printre localnici. Spune că multă lume o judecă și chiar o consideră prostituată. Cu atât mai mult cu cât provine dintr-o familie bună.

„Ana faci porno și bunica ta e profesoară?”, spune ea că se întreabă sătenii.

Vocile critice nu au reprezentat însă niciodată o piedică în calea ambițiilor sale.

Inițial, ea început Colegiul de Medicină, dar nu și-a finalizat studiile. Dezamăgirea sa a fost să afle că diploma nu îi va fi recunoscută internațional, așa că a renunțat în anul 3.

„Când am luat decizia, eu voiam să mă fac cosmetolog și credeam că diploma moldovenească este recunoscută peste hotare.”, a mărturisit tânăra, în cadrul unui interviu.

Având în vedere faptul că industria porno reprezintă un subiect tabuu, iar actorii sunt deseori supuși stigmatizării sociale, nu i-a fost ușor să pornească pe acest drum.

„Drumul meu în industria dată a început aproximativ 3 ani în urmă, după ce am abandonat Colegiul de medicină, când am înțeles că diploma mea nu are nicio valoare în afara Republicii Moldova. Atunci am hotărât să plec cu prietenul meu în Irlanda, la muncă. O perioadă am fost master în manichiură, însă banii din acest hobby nu îmi erau destui. Și m-am apucat de CAMWork.”, povestește moldoveanca.

Părinții săi nu au fost de acord. În mod surprinzător, iubitul a susținut-o. Ideea unor câștiguri mari și rapide, au reprezentat un factor esențial în luarea deciziei.

„Prietenul meu a fost de acord cu decizia mea, mai puțin părinții. Și mama și tata când au aflat s-au supărat pe mine, însă după un timp și multe discuții, au înțeles că nu e nimic rău în lucrul meu, au acceptat, însă preferă să nu vorbim despre el. Cu restul rudelor nu țin nicio legătură după ce s-a aflat cu ce mă ocup și nici sora mea nu acceptă jobul meu”, a mai spus Alyssa.

Câți bani câștigă o actriță de filme pentru adulți

Norocul i-a surâs în momentul în care, după ce a căpătat notorietate pe CAMWork, a fost contactată de un producător din Ungaria. A trecut cu brio interviul pentru primul său film porno și a obținut primul ei rol. Spune că suma care i s-a oferit este echivalentul a aproximativ un salariu dublu în Europa. În prezent, spune că poate ajunge chiar și la câștiguri de 100.000 de euro lunar.

„Fiecare actor își are prețul său, desigur sunt și prețuri fixe, însă există și posibilitate să-ți pui un preț pe care tu consideri că îl meriți, așa cum am făcut și eu. La bărbați prețul diferă, salariul lor este un pic mai mic, pentru că lor le este mai ușor. Dacă lucrezi zi de zi poți să ai un salariu și de 100 mii de euro pe lună. Cel mai mic este de 500 de euro pe filmare, pentru categoria „Solo””, a povestit actrița.

Alyssa a fost nominalizată la mai multe premii din industria porno. Ea spune că datorită acestor nominalizări, a devenit cunoscută pe plan internațional și a devenit tot mai solicitată de casele de producție.