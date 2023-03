Céline Dion la 55 de ani. Ce i-ar fi declanșat boala nemiloasă: „I-au dispărut cei doi stâlpi și s-a prăbușit“

Cântăreaţa de origine canadiană, Céline Dion, este una dintre cele mai de succes interprete din istoria muzicii pop. În cei peste 35 de ani de carieră a vândut peste 250 de milioane de albume. S-a căsătorit cu impresarul ei cu care are trei copii și alături de care a rămas până finalul vieții lui.

O boală nemiloasă și incurabilă

La începutul anului 2022, cântăreaţa a anunţat că ultimele concerte programate în cadrul etapei nord-americane a turneului său "Courage" au fost anulate din cauza unor probleme de sănătate persistente. Ea susţinuse primele 52 de concerte ale turneului înainte de începerea pandemiei în martie 2020.

În decembrie 2022, Céline Dion a dezvăluit pe contul său de Instagram că suferă de o "tulburare neurologică foarte rară" - sindromul persoanei rigide (SPR) -, caracterizată printr-o rigidizare musculară progresivă şi episoade repetate de spasme musculare dureroase, informează AFP. Boala afectează doar o persoană dintr-un milion. Dacă nu este tratat, SPR poate să evolueze spre dificultăţi în deplasare şi să aibă un impact semnificativ asupra capacităţii unei persoane de a efectua activităţi zilnice de rutină.

Scriitoarea Elisabeth Reynaud, cea care a scris cel puțin două biografii ale cântăreței, susține că drama prin care a trecut Celine Dion în 2016, când în doar câteva zile și-a pierdut soțul și fratele din cauza cancerului, a marcat-o profund. A urmat apoi moartea mamei.

”Sistemul nervos a fost lovit primul. Mușchii, vocea, modul de a se ridica, tot sistemul ei nervos a explodat complet după cele două mari încercări. Publicul este un canibal care devorează artiștii. Celine Dion a fost devorată timp de 30 de ani. Și-a dat sufletul, trupul, puterea, viața și apoi dintr-o dată a avut o lovitură mare, pierderea celor doi stâlpi ai vieții. Dintr-o dată i-au dispărut cei doi stâlpi și s-a prăbușit”, a explicat Elisabeth Reynaud.

Starea sa de sănătate a determinat-o să îşi amâne din nou sau să-şi anuleze unele dintre concertele din cadrul "Courage World Tour" în Europa.

Aur în Japonia, la doar 14 ani

Celine Dion s-a nscut în oraşul Charlemagne din Quebec, la 30 martie 1968, într-o familie numeroasă, pasionată de muzică, potrivit site-ului oficial al cântăreţei, celinedion.com. Primul cântec, "Ce n'etait qu'un Reve", l-a scris la vârsta de doar 12 ani. Melodia a fost trimisă impresarului René Angélil, care impresionat de vocea tinerei, nu a stat pe gânduri şi i-a devenit manager. Celine Dion a cântat pentru prima dată la 19 iunie 1981, în cadrul emisiunii TV a lui Michael Jasmin. Impresarul său a fost cel care i-a finanţat primul album, compozitorul Eddy Marnay fiind de acord să-i scrie melodiile, prima dintre acestea intitulându-se "La voix du bon Dieu".

Céline Dion a câştigat în 1982, la doar 14 ani, medalia de aur la cea de-a 13-a ediţie a Festivalului internaţional al muzicii de la Yamaha, Japonia, cu melodia "Tellement j'ai d'amour pour toi", scrisă de Marnay şi Giraud. În 1983 a devenit prima cântăreaţă canadiană care a primit un Album de Aur în Franţa. Au urmat mai multe concerte în Quebec dar şi la Paris, notează Agerpres. În 1987, a revenit cu un album intitulat "Incognito", care a reprezentat transformarea ei - un nou look, o linie melodică nouă. Anul următor a reprezentat Elveţia la concursul Eurovision de la Dublin, cu piesa "Ne partez pas sans moi", câştigând primul loc.

Următorul album, "Unison", cântat în limba engleză, a fost lansat, în 1990, în SUA, fiind promovate single-urile "(If There Was) Any Other Way", "The Last to Know" şi "Where Does My Heart Beat Now". În acelaşi an, Céline Dion a câştigat două premii Juno, ale muzicii canadiene, la categoriile Albumul Anului şi Cântăreaţa Anului.

Premiul Oscar, în 1992

Un nou album, în limba franceză, "Dion chante Plamondon", a apărut în toamna anului 1991 şi a fost premiat cu aur chiar în ziua lansării. Albumul conţine mai multe cover-uri, dar şi câteva cântece noi precum "Je danse dans ma tete", "Un garçon pas comme les autres (Ziggy)". Lansat iniţial în Canada şi Franţa, în 1994 a devenit primul album în limba franceză promovat global.

Duetul cu artistul Peabo Bryson, pentru coloana sonoră a filmului de desen animat "The Beauty and the Beast", realizat de Compania Disney în 1991, a reprezentat momentul lansării cântăreţei canadiene la nivel internaţional. Piesa a câştigat, în 1992, premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original şi premiul Grammy pentru Cea mai bună interpretare pop vocală a unui duo sau grup.

Piese de top și premii Grammy

Au urmat albumele "Céline Dion" (1992) şi "The Colour of My Love" (1993), cu hitul "The Power of Love" (un cover a piesei lui Jennifer Rush din 1985), care a atins locul 1, staţionând timp de 4 săptămâni în topurile Billboard. A urmat single-ul "When I Fall in Love", un duet cu Clive Griffin, care a fost nominalizat la două premii Grammy, câştigând unul. Un alt hit a fost "Think Twice", care împreună cu albumul au staţionat pe prima poziţie în topurile britanice timp de 5 săptămâni. Albumul "The Colour of My Love" a fost certificat cu Albumul de Diamant în Canada, fiind vândut în peste 1 milion de exemplare.

În 1995, a lansat albumul "D'eux", scris şi produs aproape în întregime de Jean-Jacques Goldman. De pe cel mai bine vândut album în limba franceză din toate timpurile au fost lansate hiturile "Pour que tu m'aimes encore" şi "Je sais pas". În februarie 1996, a câştigat două premii Victoires de la Musique, versiunea franceză a Premiilor Grammy, la categoriile Cântecul Anului ("Pour que tu m'aimes encore") şi Cea mai bună cântăreaţă a anului.

Cel mai bine vândut album

Un nou album "Falling Into You" a fost lansat în martie 1996, devenind cel mai bine vândut album muzical din acel an la nivel internaţional (peste 30 de milioane de exemplare) şi nr.1 în mai multe topuri naţionale. Cele mai ascultate melodii au fost: "River Deep - Mountain High" (preluare după Tina Turner), "It's All Coming Back to Me Now" şi "All by Myself". Albumul a câştigat două premii Grammy, la categoriile Albumul Anului şi "Cel mai bun album de muzică pop". În acelaşi an, a cântat melodia "The Power of the Dream", cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Atlanta, SUA.

Cel de-al 18-lea album "Let's Talk About Love", un album de studio, a fost lansat în noiembrie 1997. Cântăreaţa a înregistrat o serie de melodii împreună cu mai mulţi artişti faimoşi, precum Barbra Streisand în duetul "Tell Him", cu formaţia Bee Gees pentru "Immortality" şi cu tenorul Luciano Pavarotti pentru "I Hate You Then I Love You". Pentru promovarea acestui album, Celine Dion a susţinut, între 1998-1999, un turneu mondial, care a fost un succes uriaş.

Încă un Oscar, pentru coloana sonoră din „Titanic”

Single-ul "My Heart Will Go On", inclus pe coloana sonoră a filmului "Titanic" (1997, regia James Cameron), a devenit rapid un megahit. S-a clasat pe prima poziţie în clasamentele de specialitate din întreaga lume, a câştigat un Oscar la categoria Cel mai bun cântec original şi a fost vândut în peste 30 de milioane de exemplare.

Au urmat albumele: "S'il suffisait d'aimer" (1998), "These Are Special Times" (1998, colinde), "A New Day Has Come" (2002), "One Heart" (2003), "Une fille & 4 types" (2003), "Miracle" (2004), "D'elles" (2007) şi "Taking Chances" (2007). În noiembrie 2012, a lansat în limba franceză "Sans attendre", un album de studio, iar în octombrie 2013, a lansat albumul "Loved Me Back to Life".

La 17 decembrie 1994, Céline Dion şi René Angélil s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase la Basilica Notre Dame din Montreal. A fost căsătorită cu el timp de 22 ani, până în 2016, la moartea acestuia. Au avut trei copii: René-Charles Angélil (n. 25 ian. 2001) şi gemenii Nelson şi Eddy (n. 23 oct. 2010). Celine i-a spus adio omului pe care l-a iubit în anul 2016, atunci când acesta a fost răpus de cancer, după ani întregi de suferinţă. Artista a renunţat de mai multe ori la scenă, după ce soţul ei a fost diagnosticat cu cancer, pentru a-şi dedicat tot timpul lui. Ultima dorinţă a lui René Angélil a fost ca soţia să-i fie alături atunci când îşi dă suflarea, iar ea nu l-a părăsit nicio clipă.

Palmares bogat

Céline Dion are în palmares două premii ale Academiei, cinci premii Grammy dar şi nenumărate American Music Awards, Juno Awards - Canada şi Félix Awards - Quebec. În 2007, a fost onorată cu Premiul Legend al premiilor muzicii americane fiind recunoscută drept un artist de top pentru succesul său mondial şi pentru contribuţia remarcabilă adusă industriei muzicale.

În 2014 a fost numită Artistul Anului cu prilejul decernării CBC Music Awards (Canada) şi în 2016 a primit Icon Award din partea Billboard Music Award (SUA). La 26 august 2016, cântăreaţa a lansat un nou album în limba franceză "Encore un soir", care a ajuns în topurile din mai multe ţări europene şi din Canada.

Mai târziu, a înregistrat melodia "How Does a Moment Last Forever", pentru coloana sonoră a filmului "The Beauty and the Beast", lansat în martie 2017. La 15 noiembrie 2019, Celine Dion a lansat albumul "Courage", al 12-lea în limba engleză şi al 27-lea album de studio.

Probleme de sănătate