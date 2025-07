Ce a pățit Corina Caragea înainte de prima ei apariție în direct, la Pro TV: „Eu plângeam de durere!”

Corina Caragea, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la Pro TV, a aniversat recent 20 de ani de când se află la pupitrul știrilor sportive. În cadrul unui interviu, vedeta și-a amintit începuturile sale în televiziune, povestind un incident neobișnuit chiar înainte de prima ei apariție în direct.

„Da, începutul, a fost așa… cu peripeții! Înainte să intru în direct, am alunecat pe scări și am căzut. Și am intrat efectiv în studio plângând, și toată lumea credea că eu plâng de frică, de emoții. Eu plângeam de durere! Mă durau toate cele. Dincolo de toate, mi se pare foarte drăguț că cei cu care eram atunci la început în platou și anume Mihai Dedu, Busu, Neti, sunt și acum alături de mine”, a mărturisit Corina într-un interviu pentru Cancan.

De-a lungul acestor două decenii, prezentatoarea spune că a legat relații strânse cu cei din redacție, pe care îi consideră o adevărată familie.

„Am venit în Pro TV la 23 de ani. Și nu știu, nu m-am gândit niciodată cum ar fi fost viața mea dacă nu m-aș fi intersectat cu ProTV. Acum că suntem la petrecerea asta, am numărat și eu anii, am rememorat și am revăzut colegi din vremea aceea. Și nu-mi vine să cred că, uite, jumătate din viața mea mi-am petrecut între acești oameni. Deci, practic, o a doua familie”, a declarat ea.

În această vară, Corina Caragea și-a petrecut o parte din vacanță explorând România. A vizitat prieteni din Oradea, Hunedoara și Alba Iulia, oprindu-se inclusiv la un castel care a impresionat-o. Pentru a evita aglomerația, plănuiește o a doua parte a vacanței în toamnă: „Mi-așa îmi place, să merg pe «invers». Să nu fie aglomerat, e și mai ieftin. Dar nu m-am decis încă unde”, a mai spus prezentatoarea.