Prezentatoarea a fost profund nemulțumită de vila în care s-a cazat și de serviciile oferite, deși a plătit o sumă destul de mare.

Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, și-a făcut cadou, la începutul acestui an, o vacanță în Maldive, renumită pentru plajele sale senzaționale, cu apă turcoaz. Totuși, vacanța vedetei nu a fost una pe care și-a imaginat-o. Ea a povestit pe blogul personal experiența trăită, fiind nemulțumită în special de condițiile de cazare.

„Sunt într-o cameră pe apă, din baie am scară direct în ocean, pe dedesubt trece din când în când un rechin. De două nopți nu dorm de spaimă. Aud valurile cum lovesc cu putere, mă uit la vestele de salvare așezate pe dulapul de haine. Pe ele le-am văzut primele de cum am intrat. Dulapul pare de o vârstă cu mine, ca toată mobila din această cameră. Perdeaua de la cadă, îngălbenită de vreme, toaleta stricată, două prize care merg doar uneori, o cutie goală de chipsuri incluse în preț, frigiderul și aerul condiționat huruie cu putere, iar în baie… un crab mișună spre cadă. Nu sunt în 1974 într-o stațiune, la o pensiune de două margarete. Sunt in Maldive, ați uitat? Dar să vă spun cum e, de fapt, în Paradis”, a povestit Corina Caragea pe blogul său.

→ Imaginea 1/5: Corina Caragea în Maldive (2) jpg

Totodată, prețurile serviciilor de care a beneficiat i s-au părut exagerat de mari: 158 de dolari pentru două ore de snorkeling, 116 dolari pentru 15 minute de jetski, 420 de dolari pentru un video de un minut filmat cu drona și 320 de dolari pentru 10 poze. O pizza a costat până la 46 de euro, iar un masaj – 160 de dolari pe oră.

„Eu în Maldive a doua oară nu știu dacă mai vin. Nici prima nu a fost vreodată în plan, pur și simplu nu m-a atras, îmi părea o destinație seacă, goală, dar am zis că merită să încerc, sunt totuși norocoasă să pot ajunge acolo. (…) Țeapă mai mare ca această vacanță nu am luat. Și nu mă refer la vreme, aici am avut ghinion. Doar că Instagramul… nu e toată realitatea. Ce am plătit nu are nicio legătură cu ce am găsit aici”, a mai spus Corina Caragea.