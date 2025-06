4 iunie: Ziua când a avut loc masacrul din Piața Tiananmen, unde autoritățile comuniste chineze au ucis mii de oameni

În dimineața de 4 iunie, armata chineză a intervenit în forţă şi a pus capăt unor manifestaţii de şapte săptămâni împotriva corupţiei. Tot pe 4 iunie s-a încheiat Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate și Ungaria.

1812: S-a născut George Bariţiu, conducător al luptei de emancipare a românilor din Transilvania

George Barițiu, cunoscut și sub numele de George Bariț sau Gheorghe Barițiu, s-a născut la 4 iunie 1812 în Jucu de Sus, situat în comitatul Cluj din Marele Principat al Transilvaniei, care aparținea la acea vreme de Imperiul Austriac.

Opera lui Barițiu cuprinde numeroase aspecte, de la istorie economică, socială și culturală până la literatură și folclor. A fost un prolific autor de articole și studii publicate în diverse publicații, preocupându-se de promovarea limbii române, de cultivarea teatrului și de valorificarea folclorului. De asemenea, a fost un promotor al educației, contribuind la înființarea unor instituții de învățământ și susținând inițiative pentru educația femeilor.

Barițiu a avut o contribuție semnificativă și în domeniul ziaristicii, fiind unul dintre pionierii presei românești din Transilvania. El a promovat libertatea presei și a militat pentru informarea corectă a publicului, documentându-se din numeroase surse și implicându-se în diverse aspecte ale producției și distribuției ziarelor.

1893: S-a născut omul politic roman Armand Călinescu, fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc

Armand Călinescu (n. 4 iunie 1893, Pitești – d. 21 septembrie 1939, București) a fost un om politic, prim-ministru, ministru și economist român. După scurte mandate ca Ministru al Sănătății, Ministru al Educației Naționale și Ministru al Apărării Naționale, la 7 martie 1939, regele Carol al II-lea îl numește în funcția de președinte al Consiliului de miniștri (prim-ministru) al Românie, pe care a exercitat-o din martie 1939 – septembrie 1939 .

În această calitate, Armand Călinescu a continuat politica externă tradițională, apropiată de Franta si Marea Britanie. În septembrie 1939, a permis refugiul prin România al guvernului polonez după invadarea și ocuparea Poloniei de către Germania nazista, precum și evacuarea prin România a tezaurului polonez. Adversarii sai legionari au vorbit existența unui plan secret al lui Călinescu, aprobat de Marea Britanie, de a distruge câmpurile petrolifere din Prahova, în cazul unui atac german asupra României. A fost asasinat în Bucuresti pe 21 septembrie 1939 , de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu.

1920: S-a încheiat Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate și Ungaria

Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial.

Tratatul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv România), pe de o parte, și de Ungaria, de altă parte.

Marile puteri au stabilit noile graniţe: România s-a ales cu aproape toate teritoriile dorite, iar Ungaria a pierdut mai multe teritorii, pe cel mai întins, Transilvania, în favoarea României.

1939: S-a născut Alexandru Arşinel, actor român de teatru şi film

Arșinel este cunoscut și pentru parteneriatul cu Stela Popescu, cu care a jucat numeroase spectacole de revistă și emisiuni TV.

Dincolo de controversele care i-au marcat ultimii ani ai vieții, numele lui Alexandru Arșinel (1939-2022) se confundă cu istoria Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“ din București, pe scena căruia a jucat timp de aproape șase decenii, formând un cuplu scenic de mare succes alături de Stela Popescu.

Alexandru Arșinel a bucurat generații întregi cu spectacolele de revistă, scenetele TV și comediile în care a jucat

Alexandru Arșinel a studiat IATC (actualul UNATC), la clasa profesoarei Irina Răchițeanu. Pasionat de fotbal, acesta recunoștea că lipsea mult de la cursuri. „Am venit la cursurile de pregătire, la Irina Răchiţeanu. Eram toată ziua la meciuri, oriunde numai la teatru nu eram. Până când am apărut ca figurant, nu ştiu dacă mai văzusem piese de teatru. Mi-a plăcut foarte mult să citesc, aşa că m-a atras teatrul, pentru că mi se părea mai uşor“, dezvăluia el.

1940: S-a încheiat Bătălia de la Dunkerque

Batălia de la Dunkerque (rar Punga de la Dunkerque/Dunkirk) este numele sub care sunt cunoscute apărarea și evacuarea forțelor Aliaților care fuseseră separate de principalele trupe ale defensivei franceze de înaintarea rapidă a celor germane.

După cele zece luni ale războiului ciudat, Bătălia Franței a început în dimineața de 10 mai 1940. În est, Grupul de Armate B germană a invadat și a ocupat Olanda. După aceasta, a înaintat spre vest prin Belgia. Pe 14 mai, Grupul de Armate B a năvălit prin regiunea Ardenilor și a înaintat rapid spre vest spre Sedan, după care și-a schimbat direcția de atac spre Canalul Mânecii.

Această mișcare a fost numită de mareșalul Erich von Manstein „tăietura de seceră”.

Cele câteva contraatacuri aliate nu au reușit să oprească înaintarea avangardei germane, care a atins coasta Atlanticului pe 20 mai, separând Corpul Expediționar Britanic de restul trupelor aliate lângă Armentières, iar Armata I franceză și armata belgiană ceva mai la nord.

După ce au reușit să atingă coasta Canalului Mânecii, germanii și-au schimbat direcția de atac spre nord pentru a cuceri porturile din zonă și pentru a prinde în capcană forțele britanice și franceze mai înainte ca acestea să poată fi evacuate în Anglia.

Într-un discurs susţinut în Camera Comunelor, la 4 iunie 1940, premierul britanic Winston Churchill amintea naţiunii britanice: ”Trebuie să fim foarte atenţi să nu conferim acestei reuşite atributele unei victorii. Războaiele nu sunt câştigate prin evacuări”. Reuşita operaţiunii a reprezentat, în anii războiului, un imbold extraordinar pentru continuarea luptei dedicată obţinerii victoriei în faţa inamicului.

1975: S-a născut actrița americană Angelina Jolie

Angelina Jolie (născută Angelina Jolie Voight, pe 4 iunie 1975) este o actriță și regizoare de film americană; laureată a unui Premiu Oscar, trei Premii Globul de Aur și două Screen Actors Guild Awards. A fost numită de către Forbes cea mai bine plătită actriță de la Hollywood în 2009, 2011, și 2013.

Viața ei fiind pentru moment una din cele mai mediatizate. A fost numită „cea mai frumoasă femeie din lume” de reviste ca Vogue, People și Vanity Fair, iar Esquire, FHM și Empire au numit-o „cea mai sexy femeie în viață”.

Debutul ei pe micile ecrane a avut loc în copilărie, alături de tatăl ei Jon Voight, în filmul Lookin’ to Get Out (1982), dar cariera ei de actriță a început abia zece ani mai târziu, în producția cu buget redus Cyborg 2 (1993). Primul ei rol de succes a fost în filmul Hackers (1995). De asemenea a jucat în George Wallace (1997), un film biografic în jurul căruia au avut loc multe controverse. Mai târziu a jucat în Gia (1998), și a obținut un premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru drama Girl, Interrupted (1999). Jolie a câștigat faima internațională datorită rolulului eroinei de jocuri video Lara Croft în filmul Lara Croft: Tomb Raider (2001) și apoi Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003).

Și-a continuat cariera de star de filme de acțiune cu Mr. & Mrs. Smith (2005), Wanted (2008) și Salt (2010), și a primit aprecere critică pentru performanța sa în dramele A Mighty Heart (2007) și Changeling (2008).

Divorțată de actorii Jonny Lee Miller și Billy Bob Thornton, a fost căsătorită cu actorul Brad Pitt, acest cuplu atrăgând atenția întregii lumi. Jolie și Pitt au împreună șase copii, dintre care trei copii biologici – Shiloh, Vivienne Marchelline și Knox Leon, și trei adoptați: Maddox, Pax, și Zahara. Jolie susține cauze umanitare în toată lumea și în calitate de Ambasador al Bunăvoinței (în engleză Goodwill Ambassador) pentru Organizația UNHCR, sprijinind mult refugiații.

1976: S-a născut Aleksei Navalnîi, politician rus, mort în închisoare

Aleksei Anatolievici Navalnîi a fost un jurist, activist și politician rus. Din 2009 a căpătat popularitate în Rusia și în mass-media rusă și cea internațională, criticând corupția și regimul lui Vladimir Putin. El a organizat demonstrații de amploare promovând democrația și condamnând corupția politică din Rusia, „atacându-l” pe Putin și aliații săi. În 2012, The Wall Street Journal l-a descris pe Navalnîi ca fiind „omul de care Vladimir Putin se teme cel mai mult”. În septembrie 2013 Navalnîi a candidat la funcția de primar al Moscovei, pierzând cursa în fața lui Serghei Sobianin (candidatul lui Putin), cu 27% din voturi.

Navalnîi a fost arestat de numeroase ori de autoritățile ruse, cel mai serios caz fiind în 2012, când autoritățile federale l-au acuzat de fraude și delapidări, acuzații respinse de el. În iulie 2013 el a fost condamnat pentru delapidare, la cinci ani de colonie cu regim obișnuit. Fiind reținut chiar în sala de judecată, Navalnîi a fost eliberat a doua zi, printr-o altă decizie de judecată, sub măsura obligării de a nu părăsi țara. Pe 16 octombrie 2013, instanța i-a schimbat sentința în condamnare cu suspendare.

Pe 20 februarie 2015, Navalnîi a fost supus unui arest administrativ pentru 15 zile pentru agitație în metrou.

Pe 19 decembrie 2014, procuratura a cerut 10 ani de închisoare pentru Navalnîi în cazul «Yves Rocher», în care el și fratele său, Oleg, au fost învinuiți de furt de mijloace financiare de la firma «Yves Rocher Восток». Aleksei a respins acuzațiile și pe 30 decembrie 2014, instanța l-a condamnat la 3 ani și 6 luni cu suspendare; în timp ce fratele său a primit același termen cu executare.

Navalnîi a murit la vârsta de 47 de ani, într-o închisoare îndepărtată din Arctica, unde ispăşea o pedeapsă de 19 ani după ce supravieţuise unei otrăviri în 2020.

1989: Masacrul din Piața Tiananmen

Protestele din Piața Tiananmen („Poarta Păcii Cerești”), din 1989, care au culminat în Masacrul din Piața Tiananmen pe 4 iunie 1989, au fost manifestații efectuate de studenți și intelectuali.

În noaptea de 3-4 iunie, armata chineză a intervenit în forţă şi a pus capăt unor manifestaţii de şapte săptămâni împotriva corupţiei şi prodemocraţiei. Numărul morţilor rămâne un subiect de dezbatere. Ambasadorul britanic în China la acea vreme vorbeşte de câteva mii. Subiectul este tabu în China. Unfotograf AFP a fost oprit în Piaţa Tiananmen şi a fost obligat să şteargă pozele pe care le-a făcut acolo.

Evenimentele sociopolitice care au avut loc în același an au dus la prăbușirea multor guverne comuniste.

Tinerii adunați în Piața Tienanmen manifestaseră, începând cu , 22 aprilie 1989 pentru reforme democratice și pentru inițierea unui dialog cu guvernul comunist. Conducerea comunista din China a justificat decizia prin necesitatea de a combate o rebeliune “contrarevoluţionară”.