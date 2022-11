Primul Revelion fără Dan Negru la televizor, după un sfert de secol. Vedeta TV a fost gazdă 22 de ani la rând

Românii nu îl vor mai vedea la televizor în noaptea dintre ani pe unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din ultimele decenii. Dan Negru nu va fi gazda Revelionului 2022/2023.

Dan Negru nu va fi gazda petrecerii de Revelion de la televizor pentru prima dată în ultimul sfert de secol, după ce prezentatorul s-a mutat la Kanal D.

Istoria Revelioanelor petrecute cu Dan Negru a început în anul 2000, la postul public TVR 1 (două revelioane la rând), după care vedeta s-a mutat la Antena 1, unde a realizat nu mai puţin de 22 de Revelioane consecutive, scrie Pagina de Media.

În anul 2021, Revelionul prezentat de Dan Negru a atins audiențe fabuloase chiar și la nivel european, atunci emisiunea fiind vizionată de 2,5 milioane de oameni. Cele 22 de Revelioane prezentate de Dan Negru la Antena 1 au fost de fiecare dată în topul audiențelor, doar ultimul fiind depășit de Revelionul ProTV.

Dan Negru a început să lucreze la Antena 1 în anul 1999, după ce a plecat de la TVR 1. De-a lungul anilor, Dan Negru a prezentat „Next Star”, „Plasa de Stele”, „Şerifi de România”, la unele fiind şi co-autor al formatelor. Prima emisiune realizată de Negru la Antena 1 a fost „Academia Vedetelor”, apoi „Bate palma” şi „Ciao, Darwin”.

După ce s-a mutat la Kanal D, Dan Negru le-a promis telespectatorilor că emisiunile prezentate de el vor fi în continuare unele de calitate.

„Pasiunile fac viaţa frumoasă. Am avut şansa ca profesia mea să-mi fie şi pasiune şi-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleaşi aspiraţii. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionaţi şi am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viaţă şi ne leagă aceeaşi dorinţă, aceea de a face televiziune. Şi cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Şi vă garantăm că va fi una grozavă!", a spus Dan Negru, după ce a semnat Kanal D.