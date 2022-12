S-au ales finaliștii de la „Vocea României“. Tudor Chirilă, în lacrimi și fără cuvinte FOTO

După o semifinală cu momente spectaculoase, dar și cu o încărcătură emoțională imensă, talent-show-ul de la Pro TV și-a desemnat finaliștii sezonului 10.

Andra Botez din echipa Irinei Rimes, Winael Baldus din echipa Smiley & Theo Rose, Teodor Debu din echipa Denis The Motans și Iulian Nunucă din echipa lui Tudor Chirilă sunt concurenții care au ajuns în marea finală.

Echipa Smiley și Theo Rose a deschis seara, iar Eduard Stoica și Winael Baldus au cântat alături de antrenorii lor piesele „I Wish“ (Stevie Wonder) și „Constantine“ (melodie populară). „A fost un moment pe care aș vrea să-l mai văd cândva, în această formulă“, a comentat Tudor Chirilă. „Eu vreau să punctez originalitatea, să combini Stevie Wonder și «Constantine» nu e ușor“, a remarcat Irina Rimes.

„E cu-adevărat un moment de deschidere. E foarte greu să cânți o piesă în patru și mă bucur că antrenorii v-au făcut să ieșiți în evidență“, a spus și Denis.

Pe scenă a urcat apoi Anastasia Budeșteanu, din echipa lui Denis, care a interpretat original, într-o variantă jazz, piesa „Give It Away“, a trupei Red Hot Chili Peppers. „Mi-a plăcut momentul ăsta mai mult decât cel precedent, mi se pare că ai crescut în ultima săptămână“, a fost părerea lui Tudor Chirilă.

Iulian Nunucă din echipa lui Tudor Chirilă a continuat show-ul cu celebra piesă „Bohemian Rhapsody“, pe care și-a dorit foarte mult să o cânte. Și a făcut-o în stilul propriu. „Aș vrea să-l pot da exemplu copiilor mei“, a spus Tudor înainte de momentul elevului său, iar după aceea a fost împiedicat de lacrimi să facă vreun comentariu și nu a putut decât să aplaude. „Ești cel mai talentat om pe care l-am văzut vreodată“, a punctat Theo Rose.

„Cea mai bună voce din acest sezon. Pe lângă faptul că are un bun simț ieșit din comun, are o voce de aur“, „ Reacția lui Tudor a fost edificatoare pentru acest moment: pur și simplu rămâi fără cuvinte în fața unui asemenea talent! Iulian e Vocea!“, „Cred că Iulian e Vocea câștigătoare din acest sezon. Are tot ce-i trebuie să câștige. Un moment excepțional“, sunt doar câteva dintre comentariile de pe Facebook.

Winael Baldus, concurentul din Caraibe care s-a îndrăgostit de România și care s-a stabilit la noi în țară, a emoționat cu interpretarea sensibilă, dar puternică a melodiei „De-ai fi tu salcie la mal“. „Mă bucur că ai acceptat provocarea de a cânta în limba română. A fost o interpretare excelentă“, i-a spus Tudor Chirilă.

„Știu cât te-ai străduit să pronunți bine, pentru că ți-a fost teamă că-i vei dezamăgi pe români, dar le-ai adus o mare bucurie“, i-a spus antrenoarea sa.

Evoluția Irinei Rimes împreună cu Andra Botez și Rianna Rusu, concurentele din echipa, sa a adus o explozie de energie pe scenă cu piesele „Good Feeling“ și „Letʼs Get It Started“.

Teodor Debu, semifinalistul din echipa lui Denis The Motans, s-a simțit în pielea lui pe ritmurile reggae ale piesei „Ploaia“ (El Negro), iar asta s-a văzut. Juriul și publicul au apreciat momentul lui, considerând că acest gen muzical i se potrivește foarte bine. „Cam așa îmi imaginez că ar arăta un concert de-al tău“, a spus Theo Rose.

Ioana Vecerdea, a doua concurentă din echipa lui Tudor Chirilă, și-a etalat calitățile vocale cu o piesă plină de emoție, „Something“, de la The Beatles. „Este momentul tău cel mai bun, ai crescut absolut extraordinar. Ai fost ca un invitat în această seară, nu ca un concurent“, i-a spus antrenorul ei.

„Vocea României“: piese imense și hituri proprii

Irina Rimes a ales pentru Andra Botez hitul „I Will Always Love You“, considerat un standard de aur la concursurile de talente. Spre deosebire de prestațiile sale anterioare, în care a improvizat foarte mult, în semifinală Andra Botez a mizat pe o interpretare aproape unu la unu cu originalul. „A fost o interpretare perfectă a unei piese imense“, a spus Theo Rose.

La momentul de grup susținut de Denis Roabeș și cei doi concurenți ai săi, antrenorul a ales chiar o piesă proprie, o melodie sensibilă, „Înainte să ne fi născut“. Chimia dintre cei doi concurenți s-a văzut, iar Debu, chiar dacă nu e considerat cea mai bună voce din competiție, a avut, din nou, un magnetism aparte.

La doar 16 ani, Eduard Stoica și-a demonstrat încă o dată calitățile vocale pe melodia „Leave A Light On“ și a fost lăudat de Tudor Chirilă: „Încă o dată ai demonstrat că starea poate face diferența. Este iarăși un moment în care te-am văzut într-o stare puternică. Felicitări!“.

Rianna Rusu din echipa Irinei Rimes a interpretat hitul „One“. „Îmi place când un om tânăr își asumă riscuri. Foarte puțini suntem învățați de mici să riscăm. Irina ți-a ales un cântec foarte greu“, a comentat Tudor Chirilă.

18 ani a fost piesa pe care Tudor Chirilă a cântat-o alături de cei doi concurenți ai săi, ambii în vârstă de 18 ani. A fost momentul-spectacol al serii, care a ridicat juriul și publicul în picioare.

În urma votului telespectatorilor, au fost desemnați concurenții care merg în marea finală: Andra Botez, Winael Baldus, Teodor Debu și Iulian Nunucă. Finala va fi difuzată pe 23 decembrie.