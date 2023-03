„Chefi la cuțite“. Un american care călătorește de opt ani în jurul lumii, printre concurenți: „Sunt Zeus în bucătărie“ FOTO

Sezonul 11 aduce noi povești de viață uimitoare, iar arena competiției culinare se redeschide pentru concurenți ambițioși.

„Chefi la cuțite“ va avea premiera maraton luni, marți și miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20.30, la Antena 1. Unul dintre aspiranții la un loc într-o echipă este un american de 31 de ani din Hawaii, care și-a „condimentat“ călătoria în jurul lumii cu participarea la audițiile pe nevăzute ale noului sezon.

„Călătoresc de opt ani în toată lumea, iar România este o țară pe care mereu am vrut s-o vizitez și nu am apucat până acum. În sfârșit, am ajuns în România, am călătorit în toată țara și voi vedea unde mă duce această aventură“, a spus el.

„Chefi la cuțite“: „rețeta“ libertății

„Niciodată nu-mi fac planuri. Pot pleca mâine, pot sta pentru un an. Fac ceea ce mă face fericit, iar să călătoresc mă face, într-adevăr, fericit. În fiecare zi mă trezesc cu emoția că voi vedea ceva nou. Știu că nu pot face asta pentru totdeauna, dar o s-o fac cât de mult pot“, a mai povestit americanul care a stârnit curiozitatea chefilor, dornici să afle „rețeta“ financiară care îi asigură un asemenea stil de viață.

„Am lucrat câțiva ani în armată, am fost parașutist înainte de a începe să călătoresc. Acum fac orice slujbă ciudată. Armata mi-a schimbat viața. Nu știam prea multe despre lume și am fost aruncat în mijlocul ei foarte repede“, și-a început acesta mărturisirea. Cât privește priceperea lui în bucătărie, s-a declarat extrem de încrezător și este convins că preparatele din Hawaii sunt cele mai bune din lume: „Sunt Zeus în bucătărie“, spune concurentul al cărui moment va fi difuzat chiar în prima ediție, din 27 martie.

Sezonul 11 al show-ului culinar va avea reguli noi la acordarea amuletelor. Astfel, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Totodată, acesta este ultimul sezon prezentat de Gina Pistol, care a anunțat că se retrage din televiziune pentru a se dedica familiei.