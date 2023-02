Ateneul Român, arhiplin la proiecţia documentarului TVR „Când culorile au tăcut”

Oameni de artă şi de afaceri, ambasadori, şefi de misiuni internaţionale, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai Comisiei Europene au răspuns invitaţiei Silviei şi Irinei de a le afla incredibila poveste care întrece orice exerciţiu de imaginaţie. Acestia au umplut Ateneul Român pentru a lua parte la unul dintre cele mai puternice experimente motivaționale și pentru a urmări premiera cu public a filmului documentar „Când culorile au tăcut”, semnat de realizatoarea TVR Alina Amza.

Difuzat în premieră la TVR 1, filmul realizat de Alina Amza despre două surori gemene care şi-au pierdut vederea în urma şocului pierderii premature a tatălui a beneficiat de o proiecţie de gală la Ateneul Român. „Când culorile au tăcut” poate fi urmărit şi la TVR 3 duminică, 12 februarie, de la ora 20:00.

Irina şi Silvia se aflau la început de drum, aveau 24 ani, câştigau concursuri de frumuseţe și urmau să termine facultatea în scurt timp. Şocul morţii tatălui lor, însă, le-a agravat retinopatia pigmentară atipică. În doar câteva săptămâni, gemenele şi-au pierdut mai mult de 80% din acuitatea vizuală şi au fost nevoite să se adapteze rapid la o viaţă în care abia mai zăreau frânturi de lumină. Cu toate acestea, documentarul înfăţişează profilul unor învingătoare şi aduce bucurie privitorului, oferind speranţă şi încredere tuturor celor care vibrează alături de Silvia şi de Irina.

„Când filmul tău umple până la refuz Ateneul Român, iar momentele care se derulează pe scenă şi în sală taie răsuflarea tuturor celor prezenţi, înseamnă că tot efortul depus pe parcursul a opt luni de zile, cât a durat producţia documentarului TVR, nu a fost degeaba”, mărturiseşte cu emoţie Alina Amza. „Silvia şi Irina, protagonistele filmului «Când culorile au tăcut», două fete care îţi intră în suflet şi în viaţă necondiţionat, au organizat vizionarea documentarului aşa cum nimeni altcineva n-ar fi făcut-o. Pe covorul roşu au păşit personalităţi marcante ale vieţii artistice din România, diplomaţi, persoane publice, oameni de film şi televiziune, scenarişti, regizori, critici de film care au comentat la superlativ toate momentele emoţionante incluse în evenimentul Între lumini şi umbre.”

În cel mai emoţionant moment al serii, cei prezenţi în sala de spectacol au fost invitaţi să afle cum arată lumea celor două tinere, o lume abia ghicită, înconjurată de umbre: fiecare a găsit pe locul atribuit câte o panglică, pentru a-şi acoperi ochii, şi un trandafir, ale cărui petale catifelate se simt la atingere doar ocolind spinii.

Silvia Stelea, una dintre gemene şi protagoniste ale documentarului, retrăieşte emoţia de pe scena Ateneului: „Tot ce s-a întâmplat la evenimentul din 4 februarie, care a adus în centru proiecţia documentarului «Când culorile au tăcut», documentar realizat de Alina Amza, a fost o revărsare a emoţiilor pe care noi le-am trăit şi pe care le simţim în continuare. Trăim în prezent – şi asta ne dorim pentru toţi oamenii – e mesajul transmis, de altfel, de filmul Alinei Amza – să fie conştienţi de darurile pe care le au în această viaţă, de binele pe care îl pot face necondiţionat şi de frumuseţea vieţii. Când am urcat pe scenă, împreună cu Alina, şi am primit aplauze îndelungate, a fost cel mai frumos cadou pe care îl puteam imagina vreodată. Documentarul va fi, pentru totdeauna, în sufletul nostru, ceva cu totul special, de care ne vom bucura şi mai mult când ne vom recăpăta vederea. Aşteptăm cu nerăbdare să vedem cadru cu cadru tot ce a reuşit să surprindă Alina în film.”

La rândul său, Irina Crocker, sora ei, adaugă: „Între lumini şi umbre este cel mai îndrăzneţ proiect la care am avut curajul să visăm, pentru că am considerat că merităm cu toţii o schimbare de perspectivă, o trezire a simţurilor. Am adunat peste 700 de oameni, o mulţime superbă, ne-au onorat cu prezenţa domnul ambasador al Marii Britanii, Andrew Noble, doamna Laurence Auer, ambasador al Franţei, şefi de misiuni ai Spaniei, ai Suediei, reprezentanţi din Ministerul Educaţiei şi Afacerilor Externe, precum şi cei ai misiunilor diplomatice ale Regatului Ţărilor de Jos şi Confederaţiei Elveţiene. A fost o seară plină de emoţie, de demnitate umană, de introspecţie şi de conştientizare, la nivel personal, a limitărilor aparente, a preconcepţiilor pe care societatea se străduieşte să le uite. Atmosfera a fost absolut copleşitoare şi înălţătoare, atâţia oameni frumoşi, prezenţi toţi, în final, pentru o cauză nobilă, pentru că au ales să ne vadă”.

Prezentă la eveniment, criticul de film Manuela Cernat aplaudă producţia Televiziunii Române: „Documentarul TVR de lung metraj Când culorile au tăcut, realizat de Alina Amza și prezentat la Ateneul Român, este demn de Premiul Oscar. Prin subiect, prin vibrație emoțională, prin extraordinara lecție de viață pe care ne-o transmite. Un film sfâșietor și totuși tonic, despre două femei fermecătoare care, cu zâmbetul pe buze și o incredibilă forță morală, și-au învins destinul advers. L-am privit cu răsuflarea tăiată. Povestea frumoaselor surori gemene Irina şi Silvia, lovite de cecitate la doar 24 de ani, este povestea unor formidabile învingătoare. Le mulțumesc pentru curajul lor. Le mulţumesc pentru poetica integrare a proiecţiei de aseară în spectacolul Între lumini și umbre, țesut din muzică live și neaşteptate secvențe din filmele lui Godard și Truffaut...”

„Când culorile au tăcut”

Realizator: Alina Amza

Director de imagine: Mihai Pătraşcu

Editor: Ionuţ Andrei

Postprocesare sunet: Mihnea Ciulei

Regizor muzical: Camelia Vasile