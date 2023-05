Robbie Williams nu mai vine la București pe 3 iunie. Festivalul Summer in the City, amânat

Robbie Williams nu mai cântă la București pe 3 iunie. Întregul festival Summer in the City a fost amânat pentru luna august, astfel că evenimentul la care va cânta acesta a fost amânat pentru data de 19 august.

Organizatorii D&D East Entertainment au anunțat joi, 25 mai, că festivalul Summer in the City se va amâna pentru perioada 18-19 august.

Robbie Williams va cânta pe 19 august în Piața Constituției, iar fanii care au cumpărat deja bilete și abonamente la festival le vor putea folosi atunci, anunță organizatorii.

Robbie Williams a mai susţinut un concerte în România, la București în 2015 și pe Cluj Arena, în cadrul Untold, duminică, 4 august 2019. Deşi a petrecut doar câteva ore la Cluj, starul s-a simţit excelent, dovadă mesajul pe care l-a postat pe contul său de Facebook: „Great to see you again Romania. Emotional x”.