Ringo Star anulează mai multe concerte, după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19

Conform Agerpres, Ringo Starr, în vârstă de 82 de ani, a anulat duminică concertele pe care urma să le susţină împreună cu trupa sa - Ringo Starr & His All-Starr Band - la Four Winds Casino din New Buffalo, Michigan şi la Mystic Lake Casino din Prior Lake, Minnesota, invocând motive de sănătate.

Luni s-a confirmat că Ringo Starr a fost testat pozitiv pentru COVID-19, iar alte cinci concerte au fost anulate. "Ringo speră să revină cât de curând posibil şi se recuperează acasă. Ca întotdeauna, el şi All Starrs le transmit fanilor lor pace şi iubire şi sperăm să îi revedem în curând în turneu", se arată într-un comunicat citat de DPA/PA Media. Cele cinci concerte din Canada care au fost anulate urmau să aibă loc la Winnipeg, Saskatoon şi Lethbridge, precum şi pe arenele din Abbotsford şi Penticton.

"Viața a fost generoasă cu mine"

Ringo Starr, pe numele său adevărat Richard Starkey, are 82 de ani. Este căsătorit din 1981 cu Barbara Bach, una dintre „fetele” seriei James Bond. El și Paul McCartney (79 de ani) sunt singurii supraviețuitori ai trupei Beatles.

„Am opt nepoți acum și un strănepot. Viața a fost generoasă cu mine. Și avem o profesie minunată, pentru că nu trebuie să ne pensionăm. Pur și simplu putem continua atât timp cât se poate. Și am de gând să merg mai departe de 80 de ani”, a declarat muzicianul născut la Liverpool atunci când a împlinit 80 de ani.

A descoperit tobele la 13 ani, când era în spital și se recupera după tuberculoză. Profesorul de muzică a venit și i-a dat o mică tobă și din acel minut s-a îndrăgostit de acel instrument. În 1962, lumea făcea cunoștință cu geniul celor de la „The Beatles” care își lansau primul lor hit, „Love Me Do”. Marea Britanie era cucerită pe loc și la puțin timp, și restul lumii. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr deveneau „The Four Fabs”. Doi ani mai târziu melodiile lor ocupau primele 5 poziții ale Hot 100 Billboard.