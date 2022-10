Loredana Groza: Românii nu sunt educați să cumpere albume

Cântăreaţa Loredana Groza afirmă că muzica a fost universul ei dintotdeauna şi, de asemenea, înseamnă viaţă, încercând să o privească aşa cum face un copil, dar subliniază că în România, în ceea ce priveşte această industrie, investiţiile artiştilor nu sunt întotdeauna răsplătite aşa cum se cuvine.

"M-am născut pe un cântec şi muzica e universul meu de când mă ştiu. Muzica pentru mine este viaţă. Este energie pură. Muzica este într-o continuă transformare. No limits!", a declarat Loredana, pentru Agerpres, cu prilejul Zilei internaţionale a muzicii.

Ea a mărturisit că a ajuns să facă muzică natural, simplu şi firesc.

"Am ajuns să fac muzică natural. Pentru muzică nu am făcut sacrificii. Muzica sunt eu. Eu sunt muzica. Simplu şi firesc", a adăugat artista.

Loredana spune că publicul este şi rege, şi regină şi merită întotdeauna tot ce e mai bun.

"Publicul e rege, şi regină. Publicul 'is the Master'. Publicul ştie întotdeauna. Publicul nu s-a schimbat, merită întotdeauna ce e mai bun. De la Bach, Beethoven până la Elvis, Michael Jackson, Queen, Madonna, Beatles, Pink Floyd şi tot aşa. 'Show must go on, classic never dies!". Iar un show e show chiar dacă era acum 1.000 de ani sau ieri, muzica adevărată nu depinde de timp şi mode", este de părere artista.

Ea apreciază că piaţa muzicală este, în continuare, "în faşă", iar publicul român nu mai este educat pentru a plăti bilete sau a cumpăra albume.

"E greu să te adaptezi ţărilor avansate, în care muzica şi artiştii sunt respectaţi, iar muzica este răsplătită. În România, după '90, muzica este piratată, e gratis, nimeni nu mai plăteşte pentru albume. Majoritatea concertelor sunt sponsorizate, iar streaming-ul nu are legătură cu vânzarea fizică a unor albume. Publicul român nu mai e educat pentru a plăti bilete sau a cumpăra albume, din păcate, chiar dacă artiştii investesc mai mult decât câştigă în a produce muzică, clipuri, concerte. Pentru a susţine un artist să scrie, să producă mai departe, trebuie să cumperi bilete, albume. Piaţa muzicală s-a dezvoltat în ultimii ani prin creşterea costurilor de producţie, care nu acoperă prin ceea ce piaţa oferă, de fapt, la schimb", a precizat Loredana, amintind că pandemia a afectat 'enorm' piaţa muzicală.

Loredana a mai spus că pregăteşte noi single-uri şi un nou album.

"Pregătesc noi single-uri, un nou album. După aproape 4 decenii şi 22 de albume, zeci de mii de concerte live, mă simt ca la început. Încerc să descopăr şi să fiu ca un copil care descoperă muzica", a afirmat artista.

* Ziua internaţională a muzicii (International Music Day) sau Ziua mondială a muzicii (World Music Day) este sărbătorită, în fiecare an, la data de 1 octombrie.