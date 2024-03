Israelul dezvăluie cântecul pentru Eurovision după săptămâni de dispute pe marginea variantei anterioare VIDEO

Israelul și-a prezentat versiunea revizuită a cântecului cu care va participa la concursul Eurovision, după ce versiunea originală a fost respinsă din cauza unor accente politice, potrivit BBC News.

Este vorba despre versiune rescrisă a piesei October Rain, despre care s-a considerat că face referire la atacurile Hamas din 7 octombrie asupra Israelului.

Cântecul- o balada înălțătoare și pasională, acompaniată la pian - a avut premiera duminică, la televiziunea israeliană.

Noua piesă spune povestea unei femei care trece printr-o criză personală, potrivit televiziunii publice israeliane, Kan.

Motivul pentru care piesa October Rain a fost respinsă

Luna trecută, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), care organizează Eurovision, a respins piesa October Rain.

Versuri precum „Nu mai este aer de respirat" și „Toți erau copii buni, fiecare dintre ei" au fost considerate referiri la victimele atacului mortal al Hamas, care a declanșat actuala ofensivă terestră a Israelului în Gaza.

Isaac Herzog a cerut „ajustările necesare" pentru ca Israelul să poată participa la Eurovision

Televiziunea publică israeliană a refuzat inițial să schimbe cântecul, spunând că ar prefera să se retragă din concurs, dar președintele Israelului, Isaac Herzog, a cerut ulterior „ajustările necesare" pentru a se asigura că țara poate participa.

„Președintele a subliniat că, în special în acest moment, când cei care ne urăsc caută să dea la o parte și să boicoteze statul Israel de pe orice scenă, Israelul trebuie să-și sune vocea cu mândrie și capul sus și să-și ridice steagul în fiecare forum mondial, în special în acest an". a explicat radiodifuzorul.

Piesa Hurricane este, din punct de vedere muzical, același cântec ca și October Rain, însă versurile sunt acum mai generale, cu fraze precum „În fiecare zi, îmi pierd mințile" și „Sunt încă rupt de acest uragan".

Sintagma „October rain" a fost eliminată complet.

Cuvântul „flowers” („flori") a fost înlocuit cu „powers" („puteri"). Potrivit ziarului Israel Hayom, primul cuvânt este adesea folosit pentru a desemna victimele de război ale Israelului.

Fragmentul recitat de Golan în ebraică a fost, de asemenea, modificat.

Referirile inițiale la aerul otrăvit și la copiii morți au fost schimbate cu unele mai generice: „Nu este nevoie de cuvinte mari, doar de rugăciuni. Chiar dacă e greu de văzut, îmi lași întotdeauna o mică lumină".

Artista, în vârstă de 20 de ani, a vorbit despre dificultatea de a reprezenta Israelul într-un moment atât de sensibil din punct de vedere politic:

„Am ajuns într-un an deloc simplu. Dar, pe de altă parte, îmi doresc și mai mult să reprezint țara în acest an, din cauza semnificației sale - are o semnificație total diferită. Și putem să aducem tot ceea ce simțim și tot ceea ce trăiește țara în aceste trei minute. Pentru a vorbi prin intermediul cântecului către lume", a declarat ea pentru Times of Israel.

Costuri umanitare

Israelul a câștigat Euorvision de patru ori de la prima sa apariție, în 1973, dar s-a confruntat cu o opoziție serioasă față de participarea sa la concursul din acest an, din cauza preocupărilor legate de costul umanitar al războiului din Gaza, potrivit BBC News.

Ministrul belgian francofon al culturii, Benedicte Linard, a cerut săptămâna trecută ca Israelul să fie interzis atât timp cât războiul continuă.

„La fel cum Rusia a fost exclusă din competiții și de la Eurovision în urma invaziei sale în Ucraina, Israelul ar trebui să fie exclus până când va pune capăt încălcărilor flagrante ale dreptului internațional, care provoacă mii de victime, în special copii", a scris ea pe rețeaua X.

Israelul insistă că ofensiva sa terestră este în conformitate cu dreptul internațional. Armata sa a declarat în repetate rânduri că face tot posibilul pentru a încerca să evite să rănească civili.

După atacurile Hamas din 7 octombrie, în care au fost ucise aproximativ 1.200 de persoane și 253 au fost luate ostatice, Israelul a lansat o campanie aeriană și terestră în Gaza

De atunci, peste 30.800 de persoane au fost ucise în Gaza de atunci, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, condus de Hamas.