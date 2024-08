”Trei kilometri până la capătul lumii”, la ANONIMUL. Filmul prezentat la Cannes revine în locurile unde a fost realizat

“Trei kilometri până la capătul lumii”, singurul film românesc prezentat în competiția oficială de la Cannes, ajunge la Sfântu Gheorghe, la ANONIMJL, Festivalul International de Film Incependent

Un tânăr de 17 își trăiește povestea într-o ruptură geografică

“Trei kilometri până la capătul lumii” regizat de Emanuel Pârvu se pregătește de lansarea in cinematografele din Franța, așa după cum anunță pe pagina sa de Facebook, Miruna Berescu, pducatorul și co scenaristul filmului.

Până la întâlnirea cu publicul francez, filmul lui Emanuel Pârvu va ajunge în Deltă, acolo unde a fost filmat. Între 12 și 18 august, la Sfântu Gheorghe are loc ANONIMUL, Festivalul Internațional de Film Independent.

“Noi am ales locația de filmare la Sfântul Gheorghe. Acolo, ești undeva la trei kilometri de capătul lumii, acolo e granița, acolo sunt grăniceri. Acolo se termină pământul și începe marea. Acolo, nouă luni pe an, nu se poate ajunge cu mașina, se ajunge doar cu barca. E frumos, când mergem noi vara. Dar ia du-te tu în decembrie, dă la vâsle pe mare, să te bate vântul, să tragi la taliene, să vezi cum e funia aia udă de apa sărată și s-o tragi cu mâinile, să vezi ce frumos e atunci. Sunt aceste două societăți, una a turiștilor care vin vara pentru că e frumos acolo și cea a oamenilor care trăiesc acolo. Este un paradis, o ruptură geografică. Acolo nu e ca la oraș. Mă duc până la Mega să-mi cumpăr pâine. Nu funcționează așa, nu prea ai de unde să iei pâinea, acolo. În anii în care a înghețat Dunărea nu se putea ajunge la localnici. Le aduceau pâinea, făină, apă, ulei cu elicopterele. Și acolo este povestea acestui tânăr” spune regizorul Emanuel Pârvu în interviul pentru Adevărul Live, ediție realizată și moderată de Antoaneta Banu.

Printre filmele care întră în competiția la ANONIMJL se regăsesc și titlurile care au fost prezentate în ediția din acest an, la Cannes. THE SEED OF THE SACRED FIG, realizat de regizorul iranian Mohammad Rasoulof, fugit din țara sa, dupa ce a fost condamnat la inchisoare deschide festivalul de film, luni 12 august.

MARCELLO MIO, în regia lui Christophe Honoré, este un omagiu adus marelui actor de cinema, Marcello Mastroiani de la nașterea căreia se implinesc 100 de ani anul acesta. Filmul este o întâlnire de excepție cu actrița legendară, Catherine Deneuve, fosta lui iubire care joacă împreuna cu fiica lor, Chiara Mastroianni.

→ Imaginea 1/3: Pe Set la Trei kilometri până la capatul lumii Foto credit Asociația FAMart

”Trei kilometri până la capătul lumii”, un film pentru părinți

Filmul regizat de Emanuel Pârvu și produs de Miruna Berescu a primit Premiul Queer Palm, prin care festivalul de la Cannes recompenseză filmele remarcabile care abordează diversitatea.

Filmul spune povestea lui Adi, un adolescent de 17 ani dintr-un sat din Delta Dunării, care, prin eforturile părinţilor săi, învaţă la Tulcea. Atunci când părinţii sunt confruntaţi cu un adevăr pe care nu sunt în stare să îl înţeleagă, dragostea necondiţionată pe care acesta ar trebui să o primească de la ei dispare brusc, iar lui Adi îi rămâne o singură soluţie.

“E o analiză micro care privește un lucru macro. E o analiză la microscop a unei familii care trece printr-o întâmplare, care se extinde prin membrii familiei, reprezentanți ai diferitelor funcții și genuri sociale pe care le regăsești în societate. Și poți să extinzi lucrul ăsta. Se poate întâmpla în orice țară.” spune Emanuel Pârvu

Este cel de al treilea lungmetraj semnat de Emanuel Pârvu, după debutul cu “Meda sau Partea nu prea fericita a lucrurilor” care a primit 2 premii la Festivalul de Film de la Sarajevo în 2018, pentru cel ma bun regizor și cel mai bun actor principal (Șerban Pavlu) și lungmetrajul Marocco, selectat la Festivalul de la San Sebastian 2021.

“Toate filmele mele de până acum s-au adresat relației dintre părinți și copii. Cred că este un teritoriu infinit. Adică aici poți umbla și toată literatura, de la Grecia Antică până la Cehov, se referă inevitabil la o relație de iubire care cred că este, din punctul meu de vedere, cea mai puternică formă de a iubi pe cineva. Relația dintre părinte și copil nu poate fi atinsă de nimic. E alt sertar al iubirii, unul infinit. Da, este un film pentru părinți și cred că noi creștem cu acestă iubire între părinte și copil, o formă de iubire necondiționată.” spune regizorul pentru Adevărul Live.

Filmul produs de Miruna Berescu îi are în rolurile principale pe Bogdan Dumitrache (Pororoca, Sieranevada, Poziția Copilului), Laura Vasiliu (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile), Ciprian Chiujdea (aflat la debut în lungmetraj), Ingrid Micu-Berescu (Aniversarea, Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor), Valeriu Andriuță (Miracol, După Dealuri).

După ANONIMUL, filmul ”Trei kilometri până la capătul lumii” se pregătește de prezentarea la SARAJEVO FILM FESTIVAL