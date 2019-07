Migrena nu e doar o durere de cap. Ce boli grave se pot asocia

Migrena afectează unul din şase oameni şi este una dintre principalele cauze de dizabilitate la nivel mondial. În România, statistica se păstrează. Tulburările legate de migrene şi cefalee sunt pe locul notă în lista afecţiunilor care provoacă moarte şi dizabilitate, conform Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Acelaşi studiu arată că 3,8% din români au murit sau suferă de dizabilităţi din cauza durerilor de cap.

”16% din populaţia globului suferă de migrene. 80% din cei afectaţi au migrene episodice, în timp ce 15-20% suferă de migrene cronice. Ţinând cont de faptul că populaţia este în continuă creştere la nivel mondial, putem să vorbim din ce în ce mai mult despre o legătură directă între creşterea prevalenţei şi stilul de viaţă modern”, spune dr. Dan Mitrea, medic neurolog la Clinica Neuroaxis .

Migrena nu e doar o durere de cap, este prima cauză de dizabilitate din lume la persoanele sub 50 de ani, spun specialiştii. Este o boală caracterizată prin durere severă a capului, tulburări cognitive, greaţă, vărsături, ameţeli, vertij şi sensibilitate la lumină, sunet şi atingere.

De asemenea, deseori este asociată cu alte boli, cum ar fi accidentul vascular cerebral, bolile cardiace, epilepsia, depresia, durerea cronică. Pentru a ajuta pacienţii să găsească ajutor şi pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii, diagnosticul precoce şi accesul la un tratament eficient sunt vitale.

”Durerea de cap este un simptom, prin urmare poate să fie semnalul unei afecţiuni minore, precum cefaleea de tensiune (stres cotidian), dar poate indica şi prezenţa unei tumori, a hipertensiunii, trombozei venoase, a unui anevrism rupt, traumatism sau chiar ruperea unui vas de sânge în creier, care poate să provoace AVC”, potrivit dr. Dan Mitrea.

Migrena este clasată la nivel global ca fiind cea de-a şaptea cea mai debilitantă boală - responsabilă de 2,9% din anii de viaţă pierduţi pentru invaliditate - şi principala cauză a dizabilităţii în rândul tulburărilor neurologice.

Femeile, mai expuse decât bărbaţii

Migrena este mai răspândită decât diabetul, epilepsia şi astmul la un loc. Migrena cronică afectează de trei ori mai multe femei decât bărbaţi.

Migrena începe adesea la pubertate şi îi afectează cel mai mult pe cei cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, dar poate afecta şi copii.

Atacurile severe o clasifică de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca fiind una dintre cele mai ignorate boli, mai ales în comparaţie cu demenţa, quadriplegia şi psihoza activă. De altfel, migrena / cefaleea cronică s-a dovedit a fi cea de-a doua cauză de absenţă la serviciu - 47%.

Migrenele şi durerile de cap se numără printre cele mai răspândite tulburări la nivel mondial, însă importanţa lor pentru sănătatea publică a fost recunoscută numai începând cu anul 2000. Această întârziere a apărut parţial din cauza convingerii că durerea de cap nu este fatală şi nu are ca rezultat o invaliditate permanentă.

Un alt motiv este că durerile de cap sunt experimentate de majoritatea oamenilor din când în când, ceea ce a împiedicat realizarea faptului că sunt debilitante pentru o mare parte a persoanelor afectate.

Migrena nu a fost inclusă în GBD 1990 - The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors, dar a fost adăugată în GBD 2000. În GBD 2010, cefaleea de tensiune a fost adăugată, iar în GBD 2013, a fost inclusă durerea de cap ca efect advers al unor medicamente.

În GBD 2000, migrena a fost clasată drept cea de-a 19-a cauză a dizabilităţii la nivel global. Pentru studiul GBD 2000, datele au fost absente pentru mai mult de jumătate din populaţia lumii.

