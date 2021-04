Gândirea pozitivă toxică: „Mie sigur nu mi se va întâmpla aşa ceva”

Citatul este o replică dintr-un cunoscut film românesc, ce transmite simplu realitatea complexă a vieţilor noastre. Suntem fiinţe biologice (toţi ne degradăm, suferim şi murim), construite pe eşafodajul genelor moştenite de la părinţi, condiţionate social şi cultural să gândim şi să ne comportăm în moduri acceptate în nişa noastră şi modelate de experienţele anterioare ale vieţii.

Modul personal în care funcţionăm, fie că suntem predispuşi către o gândire pozitivă sau către o gândire negativă, nu a fost consecinţa unei alegeri conştiente pe care am făcut-o la un moment dat.

Aşa cum explică psihologul britanic, Chris Irons , prin interacţiunea dinamică dintre biologia şi mediul nostru de viaţă, dintre provocările la care am fost expuşi şi resursele biologice, sociale, materiale pe care le-am avut la dispoziţie, am ajuns în acest moment să avem un sentiment particular al sinelui, o anumită hartă mentală a lumii în care trăim şi să gândim sau să rezolvăm probleme într-un fel anume.