„Polipii mari pot da dureri de stomac“. De ce apar şi când există riscul de evoluţie către cancer gastric

Între 0,8 şi 2,4% din populaţie poate avea polipi gastrici, estimează dr. Elena Ciuperca, medic primar gastroenterology la Clinica DigestMed. „Deci, mult mai rar comparativ cu polipii de colon - aproximativ o treime din populaţie. În cele mai multe cazuri, nu dau simptome şi sunt descoperiţi întâmplător cu ocazia unei endoscopii digestive superioare efectuată din alte motive.“

Endoscopie şi biopsie

Atunci când sunt depistaţi în stomac, este important de ştiut dacă aceştia au un risc de evoluţie către cancerul gastric. „Iar acest risc îl stabilim prin prelevarea de biopsii în timpul investigaţiei endoscopice. Examinarea la microscop a probei bioptice prelevate încadrează, de obicei, polipul în una din trei categorii : polip glandular fundic, polip hiperplastic sau polip adenomatos“, adaugă specialistul. Acestea sunt cele mai frecvente tipuri de polipi gastrici şi încadrarea corectă permite stabilirea tratamentului, monitorizării şi a riscului de evoluţie.

Polipii glandulari fundici – sunt cel mai frecvent tip de polipi gastrici - 50%. „Sunt polipi de mici dimensiuni şi, adesea, găsim mai mulţi polipi la acelaşi pacient. Sunt localizaţi de obicei în porţiunea verticală a stomacului - corp şi fund.“

Aceşti polipi se întâlnesc în două situaţii. „În cazul tratamentul pe termen lung cu medicamente antisecretorii din categoria inhibitorilor de pompă de protoni - omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Aceste medicamente scad aciditatea în stomac, ceea ce duce la eliberarea unui hormon din stomac, gastrina, care are rol în reglarea secreţiei gastrice acide. Dar gastrina este şi factor de creştere pentru celulele epiteliale gastrice şi valorile ei crescute în timpul tratamentului ar putea fi legate de apariţia acestor polipi. Astfel, utilizarea timp de 5 ani a acestor medicamente creşte de 4 ori riscul apariţiei polipilor.“

În această situaţie, polipii au risc neglijabil de transformare neoplazică - aproximativ 1% - şi de obicei riscul este limitat la polipii peste 1 centimetru. „Totuşi, dacă polipii sunt numeroşi - peste 20 - sau au dimensiuni crescute se recomandă reducerea sau oprirea tratamentului antisecretor şi se evaluează regresia lor.“

Tratamentul antisecretor este folosit tot mai frecvent în ultimele decade atât pentru boala de reflux gastroesofagian, cât şi pentru protecţia gastrică la persoanele de obicei vârstnice care necesita trament antiinflamator pentru dureri osteoarticulare sau tratament cu aspirină în doză mică pentru afecţiuni cardiologice. Utilizarea pe scară largă a acestor medicamente a făcut ca aceşti polipi să devină cel mai des întâlniţi.

„Polipii glandulari fundici asociaţi cu polipoza adenomatoasă familială sunt extrem de numeroşi -sute de polipi - şi se asociază cu risc mai mare de cancer gastric - până la 40% din polipi au modificări avansate numite displazie. În acest context, sunt întâlniţi la persoane mai tinere şi se asociază cu polipi de intestin subţire şi colonici.“

Polipii hiperplastici sunt aproape la fel de frecvenţi ca polipii glandulari fundici - 40%, sunt de obicei un pic mai mari - 0,5- 1,5 centimetri, adesea multipli şi sunt localizaţi în porţiunea orizontală a stomacului - antru. „Apar adesea în contextul inflamaţiei mucoasei gastrice - gastrită, lângă ulceraţii sau lângă anastomozele dintre stomac şi intestinul subţire la persoanele cu stomac operat - şi se asociază cu infecţia cu H.Pylori. De altfel, se pare că tratamentul de eradicare a acestei bacterii rezultă în regresia şi dispariţia acestor polipi. Nici aceşti polipi nu au risc semnificativ de transformare, cu excepţia polipilor mari.“

Polipii adenomatoşi sunt cei mai rari polipi gastrici - 10%, dar asociaţi cu risc crescut de transformare malignă. „Apar adesea în contextul gastritei cronice atrofice, asociată tipic cu infecţia cu H.Pylori şi se găsesc în porţiunea orizontală a stomacului.“

„Polipii peste 1 centrimetru trebuie să fie îndepărtaţi complet“

„După cum am menţionat la început, polipii gastric, de obicei, nu dau simptome. Totuşi, polipii mari pot da dureri de stomac, pot sângera şi să ducă la anemie sau pot astupa orificiul de evacuare a stomacului şi să dea vărsături.“

„Atitudinea corectă atunci când găsim unul sau mai multi polipi gastrici este să prelevam biopsie. Polipii peste 1 centrimetru trebuie sa fie îndepărtaţi complet, de obicei endoscopic. De asemenea, polipii care dau simptome şi polipii adenomatoşi trebuie rezecaţi endoscopic. Atunci când se asociază infecţia cu Helicobacter Pylori aceasta trebuie tratată.“

După un an de la rezecţie se recomandă reevaluarea endoscopică, cu excepţia polipilor glandulari fundici izolaţi - la pacienţii fără polipoză adenomatoasă familială care nu se urmăresc de obicei. Atunci când polipul are modificări microscopice avansate - displazie severă sau cancer in situ - monitorizarea se face la intervale mai scurte de 3-6 luni.“

În concluzie, polipii gastrici sunt mult mai rar întâlniţi comparativ cu polipii de colon şi sunt adesea asociaţi cu tratamentul antisecretor sau cu inflamaţia stomacului, putând regresa atunci când aceste condiţii sunt corectate. De asemenea, evoluţia lor către cancer este un eveniment rar şi limitat la polipii mari şi la polipii adenomatoşi, conchide medicul specialist.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: