„Oricine poate dezvolta vitiligo. Risc crescut au persoanele tinere, între 10 şi 30 de ani“. Tratamente moderne indicate în această perioadă

Dr. Lucian Russu, medic specialist dermato-venerolog în cadrul Spitalului Bioderm, povesteşte mai multe despre aceste afecţiuni şi despre metodele moderne de tratament.

„Vitiligo este o condiţie medicală care determină decolorarea pielii, fiind caracterizată de apariţia unor pete albe, mai deschise decât culoarea naturală a pielii. În prezent, se estimează că 2% din populaţia globului suferă de vitiligo.“

Potrivit specialistului, unii pacienţi se confruntă cu forme minore de vitiligo, dezvoltând pete doar pe porţiuni mici de piele, în timp ce alţii, cu forme mai grave, prezintă pete albe pe porţiuni extinse ale pielii. Nu doar pielea poate să se decoloreze, ci şi părul - smocuri albe, distincte, mucoasa bucală sau ochii. Ceea ce determină pielea şi părul să îşi piardă culoarea naturală este încă un mister pentru medici, vitiligo fiind considerată o afecţiune auto-imună. „Practic, organismul începe „să atace” melanocitele, celulele responsabile de culoarea pielii, părului, ochi etc. Ceea ce se ştie însă este că vitiligo nu este o boală contagioasă şi nici nu este ameninţătoare pentru viaţă. Principala problemă rămâne cea de ordin estetic, social. Acesta este şi motivul din cauza căruia mulţi dintre pacienţi ajung să dezvolte depresii”, explică dr. Lucian Russu.

La aproape jumătate dintre pacienţi boala debutează precoce

Atât femeile, cât şi bărbaţii au acelaşi risc de a face boala, iar la aproape jumătate dintre pacienţi, boala debutează precoce, înaintea vârstei de 20 de ani. Vitiligo are o incidenţă de 1,5% în ţara noastră. „Oricine poate dezvolta vitiligo, însă sunt considerate cu risc crescut persoanele tinere, cu vârste între 10 şi 30 de ani, persoanele cu istoric familial de vitiligo, persoanele care suferă de afecţiuni automine printre care tiroidita autoimună - tiroidita Hashimoto - sau de diabet de tip 1. Stresul, conflictele şi depresiile pot fi factori semnificativi în declanşarea afecţiunii”, adaugă medicul dermatolog dr. Lucian Russu.

Soarele şi frigul, importanţi şi în diagnosticul psoriazisului

Psoriazisul este o altă afecţiune care are ca factor declanşator stresul. Stresul poate să fie emoţional, chimic, dar şi de mediu. În lunile de iarnă, frigul este un un factor major de stres. „Chiar şi trecerea de la toamnă la iarnă reprezintă un stres intens pentru bolnavii cu psoriazis, pentru că frigul se instalează brusc şi organismul nu are timpul necesar să se adapteze. Peste 2% la sută din populaţia României suferă de psoriazis, însă estimăm că numărul real de bolnavi este mult mai mare. Se impune întrebarea cum reacţionează problema pacientului vara, la soare. Dacă pacientul spune că dispare, avem indiciul că, sub acţiunea razelor ultraviolete, leziunile palmo-plantare, de pe trunchi sau de pe scalp dispar – ceea ce este specific psoriazisului. La fel, dacă pacienţilor le-au mai apărut leziuni pe coate sau pe genunchi, atunci este clar psoriazis, pentru că acestea sunt locurile predilecte de manifestare ale afecţiunii”, mai spune medicul Lucian Russu.

Aşadar, primul pas în controlul afecţiunii este un diagnostic corect. După un examen fizic şi o analiză a leziunilor, medicul dermatolog va pune diagnosticul pacientului şi va recomanda un tratament. Chiar dacă nu există un tratament care să vindece aceaste afecţiuni, soluţiile terapeutice moderne ameliorează considerabil simptomele, concentrându-se pe reducerea vizibilităţii zonelor afectate de vitiligo şi psoriazis şi oferindu-le pacienţilor şansa unei vieţi normale.

Fototerapia, non-invazivă şi nedureroasă

Expunerea la ultraviolete a pielii afectate de vitiligo şi psoriazis, cu protecţie solară optimă, desigur, este de mare ajutor în tratamentul acestor afecţiuni. Dacă în sezonul cald expunerea la ultravioletele naturale este facilă, în sezonul rece, pacienţilor le este indicată fototerapia cu UVA şi UVB - ultraviolete de tip A şi de tip B, care suplineşte cu succes lipsa soarelui, ba chiar poate pătrunde în zone în care soarele nu ajunge în mod natural - mâini, coate, genunchi. „Diferenţa între ultravioletele emise de aparatele de fototerapie şi razele ultraviolete la care ne expunem natural constă în lungimea de undă, care este controlată şi adaptată de medic, în cazul fototerapiei, în funcţie de problema pe care vrea să o trateze şi de fiecare caz”, mai spune medicul dermatolog Lucian Russu.

Fototerapia este fundamentată ştiinţific şi multiplu testată, fiind o alternativă non-invazivă, sigură şi, de foarte multe ori, mai eficace decât tratamentul clasic. „Terapiile cu lumină ultravioletă folosite în tratarea vitiligo şi a psoriazisului sunt de două tipuri: UVB şi UVA. Dacă ultravioletele UVB - 290-320 nm - acţionează doar la nivelul primului strat cutanat, epidermul, ultravioletele UVA - 320-440 nm - acţionează mai profund, până la nivelul dermului, al doilea strat al pielii. Ultravioletele UVB cu lungimea de undă 311-312 nm sunt denumite Narrow Band UVB. Atât NB-UVB, cât şi UVA sunt indicate în tratamentul unor afecţiuni dermatologice, în care mecanismul inflamator sau imunitar joacă un rol important în declanşarea bolii; vitiligo, psoriazis, dar şi acnee, foliculită, dermatită atopică, alopecie areată”, adaugă medicul dermatolog.

În prezent, există aparate de fototerapie care ţintesc întreaga suprafaţă corporală sau aparate care acţionează asupra unor zone bine delimitate - coate, genunchi, scalp etc. Aparatul Waldmann tratează leziunille de pe palme şi tălpi, cabina Waldmann este destinată întregii suprafeţe corporale, în timp de aparatul Excilite NB-UVB poate trata ţintit unele suprafeţe afectate de boală, fără a mai fi nevoie de expunere totală la ultraviolete - coate, genunchi, scalp etc.

„Schema de fototerapie este personalizată, durata şi frecvenţa şedinţelor de fototerapie depinzând de stadiul afecţiunii. În general, fototerapia este tolerată foarte bine, printre contraindicaţii numărându-se doar pacienţii care suferă de xeroderma pigmentosum şi lupus eritomatos, femeile care alăptează, pacienţii cu istoric de cancer de piele, unii bolnavi care suferă de afecţiuni cardiovasculare şi copiii”, mai spune dr. Lucian Russu.